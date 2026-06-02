Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Infinen, Siemens Energy im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag auf positivem Terrain starten. Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet. Nachdem die Wall Street am Vortag erneut historische Höchststände verzeichnen konnte, zeichnet sich für den DAX am Dienstag ein freundlicher Handelsauftakt ab. Vorausgegangen war ein volatiler Wochenstart, bei dem der DAX in einer breiten Spanne von 400 Punkten um die psychologisch wichtige 25.000er-Marke pendelte - mit einem Tagestief bei 24.901 Punkten und einem Höchstwert von 25.301 Punkten. Auf politischer Ebene lässt ein dauerhafter Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran zwar weiterhin auf sich warten, doch die anhaltenden Gespräche stützen die Marktstimmung. Für vorsichtigen Optimismus sorgten zudem jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump , der von einem "schnellen Tempo" bei den laufenden Verhandlungen sprach. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften leicht anspringen. Der EURO STOXX 50 wird mit leichten Aufschlägen erwartet. Für die europäischen Aktienmärkte zeichnen sich am Dienstagmorgen zur Eröffnung leichte Gewinne ab. Entlastung bringt dabei das jüngste diplomatische Eingreifen von US-Präsident Donald Trump in den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und dem Libanon, welcher die parallelen Gespräche zwischen den USA und dem Iran zu blockieren drohte. Nach Trumps Angaben haben sich beide Konfliktparteien auf eine Einstellung der Kampfhandlungen geeinigt, woraufhin der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Angriffe im Libanon absagte. Dieser Vorstoß beruhigt die Finanzmärkte spürbar, nachdem am Vortag Berichte über einen Verhandlungsstopp seitens des Irans - als Reaktion auf die israelischen Militäraktionen - die Börsen noch spürbar belastet hatten. Infolge dieser Verunsicherung waren die Ölpreise sowie die Renditen an den Anleihemärkten zuvor noch kräftig in die Höhe geklettert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zum Start in den Juni legten die US-Indizes zu. Der Dow Jones Industrial gewann moderate 0,09 Prozent auf 51.078,88 Punkte. Im Handelsverlauf wurde bei 51.161,10 Zählern ein neuer Rekord markiert.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte deutlicher zu und gewann 0,42 Prozent auf 27.086,81 Zähler. Bei 27.190,21 Punkten wurde ein neues Rekordhoch erreicht. Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise trübten die Anlegerstimmung zeitweise. Die US-Börsen setzten ihre zuletzt starke Rekordjagd, getrieben durch den KI-Boom, dennoch in moderatem Tempo fort. Im Iran-Konflikt stocken die Friedensverhandlungen zwischen Teheran und Washington, während sich beide Seiten gegenseitig Verstöße gegen die Waffenruhe vorwerfen. Am Wochenende bombardierten US-Streitkräfte Ziele in der südlichen iranischen Provinz Hormosgan, woraufhin die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben mit einem Vergeltungsschlag reagierten. Die USA rechtfertigten ihren Angriff mit dem vorherigen Abschuss einer amerikanischen Drohne durch den Iran. Trotz der angespannten Lage scheinen die Märkte dem Optimismus von US-Präsident Donald Trump zu folgen, der seine Kritiker zur Gelassenheit aufforderte. Auf seiner Plattform Truth Social zeigte er sich überzeugt, dass am Ende alles gut ausgehen werde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



