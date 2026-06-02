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Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Infinen, Siemens Energy im Fokus

aktualisiert 02.06.26 08:00 Uhr

Trump: Gespräche mit Iran gehen weiter. HPE-Aktie explodiert nach starken Quartalszahlen. GoPro: Teure Speicherchips gefährden das Unternehmen. Florida verklagt OpenAI.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag auf positivem Terrain starten.

Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet.

Nachdem die Wall Street am Vortag erneut historische Höchststände verzeichnen konnte, zeichnet sich für den DAX am Dienstag ein freundlicher Handelsauftakt ab.

Vorausgegangen war ein volatiler Wochenstart, bei dem der DAX in einer breiten Spanne von 400 Punkten um die psychologisch wichtige 25.000er-Marke pendelte - mit einem Tagestief bei 24.901 Punkten und einem Höchstwert von 25.301 Punkten.

Auf politischer Ebene lässt ein dauerhafter Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran zwar weiterhin auf sich warten, doch die anhaltenden Gespräche stützen die Marktstimmung. Für vorsichtigen Optimismus sorgten zudem jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der von einem "schnellen Tempo" bei den laufenden Verhandlungen sprach.

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