Erneuter Ausverkauf bei Chiptiteln: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition einigt sich auf Reformpaket -- Regierungseinstieg bei OpenAI?
Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen - Aktieneinstufung bleibt. Fresenius begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro. Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden. Google vor möglicher Milliardenstrafe. Roche-Hoffnungsträger Divarasib überzeugt in Lungenkrebs-Studie.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich leicht im Plus.
Der DAX hatte am Vortag 0,18 Prozent stärker bei 25.040,28 Punkten geschlossen.
Der TecDAX verabschiedete sich 1,17 Prozent höher bei 3.898,28 Zählern in den Feierabend.
Der DAX dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von der 25.000-Punkte-Marke absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start 0,2 Prozent höher auf 25.095 Punkte. Es winkt ein Bruch des Korrekturtrends seit Mai, der den Weg frei machen würde in Richtung Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Jahresbeginn.
Die IG-Indikation kam jedoch von zwischenzeitlichen 25.157 Punkten angesichts deutlicher Kursverluste in Japan und Südkorea bereits zurück. Als leichte Stütze für den DAX nleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.
Dem DAX fällt es weiter schwer, die Marke von 25.000 Punkten zu halten. "Immer wenn Anleger darauf hoffen, dass der Weg jetzt frei sein und der deutsche Leitindex nachhaltig über die runde Marke springen könnte, ziehen aus einer Richtung dunkle Wolken auf", heißt es bei CMC.
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Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag zunächst im Wartemodus bleiben.
Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag bei 6.292,42 Punkten geschlossen: ein Minus von 0,56 Prozent.
Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Am Umfeld hat sich wenig getan. Höhepunkt des Tages ist die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen.
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An der Wall Street ging es schlussendlich abwärts.
Der Dow Jones Industrial konnte seine Gewinne nicht verteidigen und schloss 0,03 Prozent tiefer bei 52.305,24 Punkten.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich schwächer und ging mit einem Abschlag von 0,66 Prozent bei 26.040,03 Punkten in den Feierabend.
An der Wall Street zeigte sich am Mittwoch nach zwei freundlichen Handelstagen eine Verschnaufpause. Im Fokus der Anleger standen mögliche Signale des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh zur künftigen Geldpolitik, der am Notenbankertreffen im portugiesischen Sintra teilnimmt. An den Finanzmärkten werden die Wetten auf eine US-Leitzinserhöhung - die Anleihen gegenüber Aktien attraktiver machen würde - für die Sitzung Ende Juli zunehmend größer. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht aber weiterhin davon aus, dass die Fed den Zins zunächst unverändert lässt.
Auch Justin Onuekwusi, Chef-Anlagestratege bei St. James's Place, geht nicht von einer strafferen Geldpolitik im Juli aus. "Im letzten Quartal sind die Ölpreise gefallen, was es für eine Zentralbank schwierig macht, auf die Bremse zu treten und in dieser Situation mit Zinserhöhungen zu beginnen", erklärte er seine Sichtweise. Mit Blick auf die September-Sitzung sind die Markterwartungen dagegen deutlich ausgeglichener zwischen einer Zinsanhebung und einem unveränderten oder gesenkten Zinssatz.
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An den Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.
In Tokio fällt der Nikkei 225 zwischenzeitlich um 1,68 Prozent auf 69.294,86 Zähler.
Auf dem chinesischen Festland verliert daneben der Shanghai Composite zeitweise 1,48 Prozent auf 4.051,69 Inndexpunkte.
Der Hang Seng in Hongkong hat nach der Pause vom Vortag Nachholbedarf und legt gegen den Trend 0,68 Prozent auf 23.036.53 Punkte zu.
Erneut uneinheitlich tendieren die Börsen in Asien am Donnerstag. Heftige Kursverluste verzeichnen Aktien von Chipherstellern. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war.
Neue Inflationsdaten haben derweil keinen Einfluss auf das Geschehen am Aktienmarkt; der Preisauftrieb in Südkorea erreichte zwar im Juni das höchste Niveau seit 30 Monaten, deckte sich aber mit der Konsensschätzung von Ökonomen.
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