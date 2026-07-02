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Erneuter Ausverkauf bei Chiptiteln: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition einigt sich auf Reformpaket -- Regierungseinstieg bei OpenAI?

aktualisiert 02.07.26 08:10 Uhr

Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen - Aktieneinstufung bleibt. Fresenius begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro. Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden. Google vor möglicher Milliardenstrafe. Roche-Hoffnungsträger Divarasib überzeugt in Lungenkrebs-Studie.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich leicht im Plus.

Der DAX hatte am Vortag 0,18 Prozent stärker bei 25.040,28 Punkten geschlossen.
Der TecDAX verabschiedete sich 1,17 Prozent höher bei 3.898,28 Zählern in den Feierabend.

Der DAX dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von der 25.000-Punkte-Marke absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start 0,2 Prozent höher auf 25.095 Punkte. Es winkt ein Bruch des Korrekturtrends seit Mai, der den Weg frei machen würde in Richtung Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Jahresbeginn.

Die IG-Indikation kam jedoch von zwischenzeitlichen 25.157 Punkten angesichts deutlicher Kursverluste in Japan und Südkorea bereits zurück. Als leichte Stütze für den DAX nleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.

Dem DAX fällt es weiter schwer, die Marke von 25.000 Punkten zu halten. "Immer wenn Anleger darauf hoffen, dass der Weg jetzt frei sein und der deutsche Leitindex nachhaltig über die runde Marke springen könnte, ziehen aus einer Richtung dunkle Wolken auf", heißt es bei CMC.

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