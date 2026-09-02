Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte Korrektur fortsetzen -- Asiens Börsen fallen - Nikkei tief im Minus -- Dell meldet Rekordumsatz -- Moderna, HUGO BOSS, Deutsche Bank, Apple im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handel zur Wochenmitte erneut mit Verlusten eröffnen. Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise in Rot.

Der TecDAX tendiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso abwärts. Der anhaltende Anstieg der Ölpreise setzt die Aktienmärkte weiter unter Druck. Auch der DAX dürfte seine Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch von 26.618 Punkten am Mittwoch fortsetzen. Damit würde der DAX unter das Juli-Zwischenhoch von 25.900 Punkten fallen, das zugleich als Ausbruchsniveau des jüngsten Aufwärtstrends gilt. Im nächsten Schritt könnte die 50-Tage-Linie getestet werden, die derzeit bei rund 25.625 Punkten verläuft. Unterdessen gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran weiter. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen treiben die Ölpreise entsprechend nach oben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften zur Wochenmitte erneut nachgeben. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich zeitweise moderat. Belastend wirken erneut die steigenden Ölpreise, nachdem die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran unvermindert anhalten. Auch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt weiter und liegt inzwischen bei 4,80 Prozent. Einige Strategen sehen die Marke von fünf Prozent als kritische Schwelle für die Aktienmärkte. Gleichzeitig setzt die anziehende Inflation die Notenbanken zunehmend unter Druck. Die neuseeländische Zentralbank hob am Morgen ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent an. An den Märkten gilt eine Zinserhöhung der EZB in der kommenden Woche als nahezu sicher. Für die September-Sitzung der US-Notenbank wird nach der falkenhaften Rede von Fed-Chef Kevin Warsh inzwischen eine Anhebung mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 60 Prozent eingepreist. "Die Stimmung unter den Investoren ist nicht grundsätzlich schlecht, sie werden nur vorsichtiger und schaffen Liquidität", heißt es bei CMC. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Dienstag weiter nach unten. Der Dow Jones verlor bereits zur Startglocke und blieb auch im Verlauf in Rot. Er beendete die Sitzung 0,79 Prozent schwächer bei 52.767,41 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite verzeichnete deutliche Verluste, nachdem er bereits zu Handelsbeginn absackte. Zum Handelsende ging er um 1,03 Prozent auf 26.099,77 Zähler zurück. Hauptursache für die getrübte Stimmung war der Anstieg der Anleiherenditen. Am Markt setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank noch in diesem Monat eine Leitzinsanhebung vornehmen wird. Auslöser dieser Spekulationen ist die falkenhaft eingeordnete Rede von Fed-Chef Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am vergangenen Freitag. Zusätzliche Inflationssorgen schürte der kräftige Anstieg der Ölpreise. Treiber dieser Entwicklung sind erneut aufgeflammte militärische Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran. Nach US-Angriffen auf iranische Ziele reagierte Teheran mit Schlägen gegen Standorte mit US-Truppen in Jordanien. Laut der Finanzgruppe MUFG bleibt die Lage für den Öltransport auf See äußerst angespannt, was auch durch den Bericht über eine Attacke auf einen Tanker nahe dem Oman unterstrichen wird, so Dow Jones Newswires. Für eine leichte Erleichterung sorge jedoch der Umstand, dass die Ölproduzenten die Passage durch die Straße von Hormus trotz der bestehenden Risiken weiterhin nutzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



