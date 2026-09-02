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Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte Korrektur fortsetzen -- Asiens Börsen fallen - Nikkei tief im Minus -- Dell meldet Rekordumsatz -- Moderna, HUGO BOSS, Deutsche Bank, Apple im Fokus

aktualisiert 02.09.26 08:53 Uhr

RWE meldet Kraftwerksausfall nach mutmaßlich vorsätzlicher Tat. Roche schließt Lizenzdeal für Blutkrebs-Medikament. Expertin fordert schnelle Sparmaßnahmen bei VW. BVB startet mit 5:0 in den DFB-Pokal. Aktien von VW und Prosus fliegen raus - Nokia und Engie neu im EURO STOXX 50.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handel zur Wochenmitte erneut mit Verlusten eröffnen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise in Rot.
Der TecDAX tendiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso abwärts.

Der anhaltende Anstieg der Ölpreise setzt die Aktienmärkte weiter unter Druck. Auch der DAX dürfte seine Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch von 26.618 Punkten am Mittwoch fortsetzen. Damit würde der DAX unter das Juli-Zwischenhoch von 25.900 Punkten fallen, das zugleich als Ausbruchsniveau des jüngsten Aufwärtstrends gilt. Im nächsten Schritt könnte die 50-Tage-Linie getestet werden, die derzeit bei rund 25.625 Punkten verläuft.

Unterdessen gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran weiter. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen treiben die Ölpreise entsprechend nach oben.

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