Vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten: DAX dürfte Kampf um 25.000 Punkte aufnehmen -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kräftiger Kursrutsch in Hongkong -- Citi hebt BTC-Prognosen an

Der deutsche Leitindex wird voraussichtlich robust in den Handel starten. Der DAX hatte am Vortag die 25.000-Punkte-Marke unterschritten und sich mit einem kräftigen Abschlag von 1,03 Prozent bei 24.939,35 Punkten aus dem Handel verabschiedet.

Der TecDAX hatte kaum verändert eröffnet, wechselte im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen und beendete den Handel letztlich bei 3.979 Punkten (-0,5 Prozent). Vor dem Hintergrund anhaltender Sorgen über die künftige Zins- und Inflationsentwicklung deutet sich für den DAX am Freitag ein positiver Handelsauftakt an. Etwa zwei Stunden vor Börsenbeginn indizierte der Broker IG das deutsche Börsenbarometer 0,4 Prozent höher bei 25.040 Zählern. Damit steht der Index vor einer Rückkehr über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten, unter die er am Tag zuvor erstmals seit Juli gerutscht war. Trotz dieser Erholungstendenz steuert das Marktbarometer auf die Handelswoche bezogen weiterhin auf ein Minus von 1,4 Prozent zu. Am Rentenmarkt setzte nach den jüngsten Abverkäufen – von denen insbesondere französische Staatsanleihen getroffen wurden - über Nacht eine spürbare Stabilisierung ein. Diese beruhigte Stimmung spiegelte sich bereits an den US-Börsen wider, die nach dem XETRA-Schluss ins Plus drehten und deren Futures diesen Trend über Nacht bestätigten. Die asiatischen Handelsplätze zeigten sich hingegen gespalten: Während Hongkong nach einem feiertagsbedingten Ruhetag am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen schloss, verlief der Handel in den übrigen Regionen uneinheitlich. Der Fokus des Marktgeschehens verlagert sich nun auf die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, von denen wesentliche Impulse erwartet werden. Marktteilnehmer betonen, dass ein überraschend starker Arbeitsmarkt das Szenario längerfristig hoher Leitzinsen stützen würde, was den Druck auf risikobehaftete Anlageklassen wie Aktien weiter erhöhen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen dürften verhalten in den Freitagshandel starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 1,49 Prozent schwächer bei 6.175,45 Punkten geschlossen. Mit einem vorsichtigen Start in den Tag an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Die Märkte warten auf die Inflationsdaten aus der Eurozone und den großen US-Arbeitsmarktbericht. Bis dahin dürften Anleger nicht mehr als Positionsanpassungen vornehmen. An Wall Street gab es keine klaren Tendenzen, die Börsen in Asien zeigen sich überwiegend im Minus. Die Portfolios seien derzeit ausschließlich an die US-Renditen und den Ölpreis gekoppelt, heißt es weiter. Die Renditen der US-Staatsanleihen kamen am Vorabend leicht zurück von ihren Rekordhochs, was für etwas Entspannung im späten US-Geschäft sorgte. Der Ölpreis notierte jedoch nach über 4 Prozent Anstieg weiter über der Marke von 102 Dollar. Mehrere Fed-Vertreter schlugen am Donnerstag mit Blick auf weitere US-Zinserhöhungen einen abwartenden Ton an und signalisierten, die Leitzinsen auf der kommenden Fed-Sitzung eher unverändert zu lassen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street waren die Anleger am Donnerstag zurückhaltend. Zwar hatte der Dow Jones freundlich eröffnet, im Anschluss drehte er aber ins Minus und arbeitete sich letztlich mur wieder bis zur Nullinie vor. Zum Schlussläuten notierte er kaum verändert bei 50.926,56 Punkten (+0,04 Prozent).

Der technologielastige NASDAQ Composite war zum Start gefallen, beendete den HAndel aber ebenfalls wenig bewegt bei 26.871,60 Zählern (+0,04 Prozent). Für etwas Erleichterung sorgte, dass die Renditen am Anleihenmarkt zuletzt wieder sanken. Deren Anstieg hatte jüngst Befürchtungen mit Blick auf die Tragfähigkeit der exorbitant hohen Staatsschulden geweckt. Allerdings stiegen die Ölpreise wieder, was im frühen Handel noch für Verunsicherung gesorgt hatte. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember wurde zuletzt über der stark beachteten Marke von 100 US-Dollar gehandelt. Es wird befürchtet, dass die hohen Ölpreise zeitversetzt und spürbar auf das allgemeine Preisniveau durchschlagen. Mit Blick auf aktuelle Wirtschaftsdaten hat sich die Stimmung in der US-Industrie im September unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel minimal, während Volkswirte im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet hatten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



