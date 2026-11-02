Börsen in Fernost mehrheitlich stärker -- Fresenius bestätigt Ausblick - Neue Biosimilars-Allianz -- Aktien und die US-Zwischenwahlen: Was das historische Muster Anlegern nahelegt -- NVIDIA im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt gab am Freitag spürbar nach. Der DAX vergrößerte seine frühen Abschläge im weiteren Verlauf und schloss 0,85 Prozent schwächer bei 25.818,21 Punkten.

Daneben drehte der TecDAX ins Minus und ging 1,4 Prozent tiefer bei 4.091 Zählern ins Wochenende. Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag einen Dämpfer verpasst. Für Belastung sorgte vor allem eine allgemeine Schwäche des Technologiesektors, nachdem US-Schwergewichte wie Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen und Ausblicken enttäuscht hatten. Aktuelle Inflationsdaten aus Deutschland hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Die Ölpreise stiegen angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran auf den höchsten Stand seit April. Seit Längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen den Iran nach den US-Parlamentswahlen spekuliert, die am kommenden Dienstag stattfinden. Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Oktober um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 3,3 Prozent im September. Volkswirte hatten mit einer Infaltionsrate von 3,0 Prozent gerechnet. "Dass die Inflation unter die Marke von 3 Prozent fällt, liegt vor allem am Tankrabatt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Für eine Entwarnung sei es noch zu früh. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkten präsentierten sich am Freitag etwas tiefer. Der EURO STOXX 50 baute seinen anfänglichen Verlust im Handelsverlauf aus und beendete den Tag 1,22 Prozent schwächer bei 6.131,31 Punkten. Belastend wirkten neben einer gewöhnlichen Verschnaufpause auch die trüben Vorgaben, insbesondere aus dem Techsektor. So bricht die Intel-Aktie nach einem enttäuschenden Ausblick kräftig ein, das Amazon-Papier verliert ebenso. Die Bilanzen der Techriesen schüren erneut Zweifel daran, ob der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz von Dauer ist. Der DAX, in dem KI-Werte kaum eine Rolle spielen, ist in diesem Umfeld vergleichsweise im Vorteil. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen gaben vor dem Wochenende ab. Der Dow Jones eröffnete kaum verändert und fiel direkt im Anschluss ins Minus. Er schloss 1,09 Prozent tiefer bei 51.770,31 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite gab anfänglich nach und blieb auf rotem Terrain, wo er 2,86 Prozent schwächer bei 25.437 Zählern aus dem Handel ging. Neuerliche Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) belasteten. Wie bereits am Vortag drückten zudem enttäuschende Unternehmensnachrichten auf die Stimmung – dieses Mal vom Onlinehändler und Techkonzern Amazon sowie vom Chipproduzenten Intel, der satte 30 Prozent an Aktienwert einbüßte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



