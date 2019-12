MorphoSys rechnet mit US-Zulassung für Tafasitamab bis Mitte 2020. ProSieben-Chef kündigt Gespräch mit neuem Großaktionär Mediaset an. Apple verteidigt Umgang mit Krim auf Karten in Russland. Favre-Debatte weggewischt: BVB-Charaktersieg nach Hummels-Aussetzer.

Am deutschen Aktienmarkt wagten sich Anleger am Freitag kaum aus der Deckung. Der DAX hatte den Handel zunächst schwächer begonnen, konnte sich aber im weiteren Verlauf vorübergehend leicht ins Plus vorarbeiten. Am Abend schloss er dann jedoch mit einem kleinen Minus von 0,07 Prozent bei 13.236,38 Punkten. Auch der TecDAX konnte im Handelsverlauf ins Plus drehen. Er konnte die Gewinne aber verteidigen und ging schließlich 0,42 Prozent stärker bei 3.066,61 Zählern ins Wochenende. Aufgrund ausbleibender Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit legten Anleger erstmal wieder Vorsicht an den Tag. "Die gute Stimmung an den Börsen ist erst mal dahin", meinte Thomas Altmann von QC Partners gegenüber der DPA. "Es bleibt unklar, welche Chancen der Phase-1-Handelsdeal nach der Unterzeichnung der Hongkong-Gesetze hat." Etwas stützen konnten hingegen besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten: So sank beispielsweise die Arbeitslosenrate auf ein Rekordtief seit der Wiedervereinigung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Börsen in Europa traten am Freitag quasi auf der Stelle. Der EuroSTOXX 50 war mit einem kleinen Minus gestartet, bewegte sich dann im weiteren Handelsverlauf kaum und beendete den Tag letztlich nahezu unverändert (-0,02 Prozent) bei 3.703,58 Zählern. Anleger wurden aufgrund fehlender Neuigkeiten im US-chinesischen Handelsstreit wieder etwas nervöser und ließen lieber Vorsicht walten. Hinzu kam die sich verkomplizierende Situation durch die jüngste Unterstützung der US-Regierung der Demokratiebewegung in Hongkong. Dies dürfte auf den Beziehungen der beiden Länder lasten. Gut ausgefallene Konjunkturdaten stützten die Stimmung jedoch ein wenig. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Einen Tag nach dem Thanksgiving-Feiertags ging die Wall Street mit leichten Verlusten ins Wochenende. Der Dow Jones bewegte sich während der verkürzten Sitzung stets im Minus und schloss mit 28.051,41 Punkten 0,40 Prozent tiefer. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte leicht ab und verlor 0,46 Prozent auf 8.665,47 Zähler. Nachdem am Donnerstag nicht gehandelt wurde, hielten sich Anleger auch am Freitag zurück. Da nur verkürzter Handel in New York stattfand, waren die Umsätze dünn. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken