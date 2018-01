Asiens Börsen uneinheitlich -- Apples Pläne für 2018: Das kommt auf Fans und Anleger zu -- Tech-Investor Thiel wettet Millionen auf Bitcoin

Der DAX stand zur Eröffnung marginal im Plus, fiel jedoch kurz darauf tief in die Verlustzone und setzte sich dort fest. Am Nachmittag konnte das Börsenbarometer seine Verluste etwas reduzieren. Zum Börsenschluss des ersten Handelstages in 2018 blieb ein Abschlag von 0,36 Prozent auf 12.871,39 Punkte an der Kurstafel stehen. Der TecDAX eröffnete etwas höher und konnte zuletzt um 1,02 Prozent auf 2.554,91 Zähler zugewinnen.

Die US-Indizes konnten das neue Handelsjahr mit Gewinnen einläuten.

Der Dow Jones Industrial ging bei 24.809,35 Punkten mit einem Plus von 0,36 Prozent in den Handel und blieb auch im Handelsverlauf im Plus. Am Ende reichte es für ein Plus von 0,42 Prozent auf 24.823,64 Indexpunkte. Der NASDAQ Composite ging daneben zunächst kaum verändert in das neue Jahr, konnte aber im weiteren Verlauf zulegen und schaffte sogar ein neues Verlaufshoch. Der Techwerteindex ging mit einem Aufschlag von 1,50 Prozent bei 7.006,90 Indexpunkten aus dem ersten Handelstag des neuen Jahres und schloss damit erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 7.000 Punkten.

Die Grundstimmung am US-Markt war laut Experten positiv, die Dollar-Schwäche stützte den Markt noch zusätzlich. Auch der Markit-Einkaufsmanagerindex, der auf den höchsten Stand seit März 2015 gestiegen ist, befeuerte den Optimismus am Markt.

Gegenwind könnte in den nächsten Tagen jedoch von einem erneut drohenden "Government Shutdown" kommen, die US-Regierung ist durch eine Übergangslösung nur noch bis 19. Januar handlungsfähig. Auch der Konflikt mit Nordkorea könnte sich nach neuen Drohungen von Kim Jong Un wieder zuspitzen. Diese Sorgen schieben die Anleger am ersten Handelstag 2018 jedoch erst einmal beiseite.

