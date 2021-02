Nach dem starken Wochenauftakt präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt auch am Dienstag fest. Nach den Turbulenzen der vergangenen Woche, die von Shortsellern und privaten Anlegern ausgelöst wurden, gingen die Märkte nun wieder zum Normalprogramm über, hieß es. Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba sprach laut dpa von einem "Monatsanfangseffekt": Zum Monatsanfang stiegen die Börsen unter anderem aufgrund des Mittelzuflusses von Investmentfonds typischerweise und statistisch belegbar. Nun treten wieder Themen wie die Corona-Krise, Konjunkturhilfen sowie die angelaufene Berichtssaison in den Vordergrund.

Der DAX begann den neuen Handelstag bereits mit einem Plus, welches er daraufhin noch ausbaute. Zeitweise ließ er dabei die Marke von 13.800 Zählern hinter sich und schloss mit einem Gewinn von 1,56 Prozent auf 13.835,16 Punkte. Der TecDAX eröffnete etwas fester und wies auch im Anschluss deutlichere Aufschläge aus. In den Feierabend ging er schließlich 1,90 Prozent höher bei 3.476,97 Punkten.

Die europäischen Handelsplätze zeigten sich am Dienstag überaus freundlich gestimmt.

Der EuroSTOXX 50 bewegte sich deutlich auf grünem Terrain, nachdem er den Tag mit einem leichten Zuwachs begonnen hatte. Den Handel beendete er schließlich 1,72 Prozent fester bei 3.591,47 Punkten.

Anleger schienen sich mittlerweile mit der schleppenden Impfkampagne abgefunden zu haben, hieß es. Aufgrund der Spekulationen rund um GameStop & Co. könnte die Volatilität aber schnell zurückkehren, wobei die Mehrzahl der Experten nicht an längerfristige Effekte glaube. "Wir haben die letzten Tage gesehen, dass Rücksetzer am Aktienmarkt schnell wieder Käufer anziehen", so ein Marktteilnehmer laut dpa.

