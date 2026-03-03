DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +36,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.217 -1,0%Euro1,1669 -0,2%Öl79,55 +1,9%Gold5.317 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Nahostkonflikt: Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf

aktualisiert 03.03.26 07:30 Uhr

BigBear.ai-Aktie bricht ein: Umsatzschwund und rote Zahlen trotz KI-Boom. AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600. Verzögerung bei der Erstattung von Zöllen? Gerichtlicher Rückschlag für Trump. Vodafone testet Fledermaus-Fähigkeiten im Netz.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt musste zum Wochenstart deutliche Verluste hinnehmen.

Der DAX startete bereits deutlich tiefer und rutschte damit direkt zum Auftakt wieder klar unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Auch im Verlauf blieb das Börsenbarometer auf tiefrotem Terrain. Schlussendlich beendete es den Handelstag 2,56 Prozent schwächer bei 24.638 Punkten.
Der TecDAX gab zum Start ebenfalls kräftig nach und verlor auch weiterhin an Boden, bis er 1,74 Prozent leichter bei 3.721,86 Zählern in den Feierabend ging.

Zum Start in den März dämpften die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Stimmung an den Parketts merklich. Nachdem die ersten zwei Monate des Jahres noch moderate Gewinne brachten, rauschte der Markt zum Start in den März ab.

Die zugespitzte Lage im Nahen Osten erwies sich am Montag als deutlicher Bremsklotz für den deutschen Aktienmarkt. Insbesondere die anziehenden Energiekosten lösten bei den Anlegern Verunsicherung aus. Auslöser der Marktturbulenzen waren koordinierte Angriffe Israels und der USA am Samstag, bei denen unter anderem der iranische Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Als Vergeltung startete Teheran Attacken auf israelische Einrichtungen sowie diverse US-Stützpunkte im Nahen Osten. Laut RBC-Expertin Lori Calvasina sind verschärfte geopolitische Spannungen zwar mittlerweile ein typisches Begleitmerkmal der globalen Märkte seit der Pandemie, dennoch bleibe das Potenzial für eine spürbare Eintrübung des Sentiments hoch.

Auch Scott Chronert von der Citigroup betonte in einer Analyse vom Sonntag, dass die geopolitischen Risiken keinesfalls unterschätzt werden dürfen. Historische Vergleiche der vergangenen vier Jahrzehnte verdeutlichen laut Chronert, dass vor allem die Dauer der Kämpfe sowie deren ökonomische Auswirkungen die entscheidenden Faktoren für die Preisbildung an den Aktienbörsen sind.

Im Fokus standen dabei primär die Ölnotierungen, die zum Wochenauftakt wie prognostiziert kräftige Gewinne verbuchten. Trotz der Einschränkungen des Tankerverkehrs in der Straße von Hormus - einer zentralen Schlagader für den weltweiten Energietransport - durch den Iran, ist am Ölmarkt bisher jedoch keine unkontrollierte Panik ausgebrochen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NahostkriegBigBear.aiPlug PowerÖlaktienÖlpreiseTMTGPalantir

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

02.03.26Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
27.02.26US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
26.02.26Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
25.02.26DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
24.02.26Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten