DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML, Douglas im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch wenig verändert erwartet. Der DAX sowie der TecDAX dürften sich zum Sitzungsstart nur wenig bewegen. Für den DAX zeichnet sich am Mittwoch zunächst eine abwartende Haltung ab. Der deutsche Leitindex verbleibt damit in Schlagdistanz zu seinem im Januar aufgestellten Rekordhoch von 25.507 Punkten, tut sich mit einem nachhaltigen Ausbruch nach oben aktuell jedoch schwer. Belastet wird die Stimmung durch die unübersichtliche und erneut eskalierte Lage im Iran-Konflikt. Trotz gegenteiliger Berichte aus Teheran, wonach die Gespräche seit mehreren Tagen auf Eis liegen, betonte US-Präsident Donald Trump am Vorabend, dass die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen weiterhin laufen. Die Situation bleibt dennoch extrem angespannt, nachdem sich die USA und der Iran in der Nacht auf Mittwoch die heftigsten Gefechte seit Beginn der vereinbarten Waffenruhe geliefert haben. Diese geopolitische Unsicherheit spiegelt sich auch am Energiemarkt wider, wo die leicht anziehenden Ölpreise am Morgen als zusätzlicher Risikofaktor für die Aktienmärkte gelten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen werden stabil erwartet. Der EURO STOXX 50 dürfte sich zur Eröffnung kaum bewegen. Für die europäischen Aktienmärkte zeichnet sich am Mittwoch ein verhaltener Handelsauftakt ab. Trotz erneuter militärischer Scharmützel zwischen den USA und dem Iran im Persischen Golf zeigten sich die europäischen Terminkontrakte in der Nacht widerstandsfähig. Beide Konfliktparteien betonten zudem, dass der bestehende Waffenstillstand durch die jüngsten Vorfälle nicht akut gefährdet sei. Laut Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der NAB, präsentierten sich die Devisen-, Anleihe- und Aktienmärkte in den vergangenen 24 Stunden bemerkenswert ruhig. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt für die Stabilität des Waffenstillstands bleibe die Frage, ob Israel und die Hisbollah im Libanon zu einer wechselseitigen Einstellung ihrer Angriffe bereit sind. Unterstützung erhalten die Börsen unterdessen von robusten Konjunkturdaten. Im Zuge der weltweiten Revisionen der Einkaufsmanagerindizes (PMI) für den Dienstleistungssektor überraschten die Daten aus China mit einem unerwartet kräftigen Zuwachs. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich das Augenmerk der Anleger nun auf die zweite Lesung des deutschen Dienstleistungs-PMI am Vormittag sowie auf die anstehenden Erzeugerpreise (PPI) für die Eurozone , die neue Impulse für die Inflationsbewertung liefern könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Indizes setzten ihre jüngste Rekordjagd am Dienstag gedrosselt fort. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 51.308,40 Punkten in den Handel, nachdem im Handelsverlauf bei 51.369,61 Punkten ein neuer Rekord erzielt wurde.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss 27.093,90 Punkte nach oben. Belastend wirkte weiterhin die unübersichtliche Lage im Nahen Osten: Laut aktuellen Berichten haben die iranisch-amerikanischen Friedensgespräche nach neuen israelischen Angriffen auf die Hisbollah im Libanon einen Rückschlag erlitten. US-Präsident Donald Trump widersprach diesen Berichten jedoch und versicherte, die Verhandlungen seien nach wie vor im Gange. Zudem soll zwischen Israel und der Hisbollah eine gegenseitige Feuerpause vereinbart worden sein. Auf konjunktureller Seite rückt der amerikanische Arbeitsmarkt allmählich in den Fokus der Anleger. Am Freitag steht der umfassende Arbeitsmarktbericht für Mai als wichtigstes Ereignis der Woche auf der Agenda. Da die US-Notenbank ihre Geldpolitik maßgeblich an der Arbeitsmarktentwicklung ausrichtet, dürften diese Zahlen die Erwartungen an künftige Zinsentscheidungen spürbar beeinflussen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



