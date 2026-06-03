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Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML, Douglas im Fokus

aktualisiert 03.06.26 08:35 Uhr

BASF: EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch wenig verändert erwartet.

Der DAX sowie der TecDAX dürften sich zum Sitzungsstart nur wenig bewegen.

Für den DAX zeichnet sich am Mittwoch zunächst eine abwartende Haltung ab. Der deutsche Leitindex verbleibt damit in Schlagdistanz zu seinem im Januar aufgestellten Rekordhoch von 25.507 Punkten, tut sich mit einem nachhaltigen Ausbruch nach oben aktuell jedoch schwer.

Belastet wird die Stimmung durch die unübersichtliche und erneut eskalierte Lage im Iran-Konflikt. Trotz gegenteiliger Berichte aus Teheran, wonach die Gespräche seit mehreren Tagen auf Eis liegen, betonte US-Präsident Donald Trump am Vorabend, dass die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen weiterhin laufen. Die Situation bleibt dennoch extrem angespannt, nachdem sich die USA und der Iran in der Nacht auf Mittwoch die heftigsten Gefechte seit Beginn der vereinbarten Waffenruhe geliefert haben. Diese geopolitische Unsicherheit spiegelt sich auch am Energiemarkt wider, wo die leicht anziehenden Ölpreise am Morgen als zusätzlicher Risikofaktor für die Aktienmärkte gelten.

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