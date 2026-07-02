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Gezielte Einstiege bei günstig bewerteten Tech-Aktien: DAX vor weiterer Rekordjagd -- Asiens Börsen mit Gewinnen VW-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab

aktualisiert 03.07.26 07:16 Uhr

Rheinmetall: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürfte der vierte Tag in Folge mit Gewinnen anstehen.

Der DAX hatte am Vortag 2,16 Prozent fester bei 25.580,88 Zählern geschlossen - und damit so hoch wie nie zuvor.
Der TecDAX beendete den Tag bei 3.884,47 Punkten (-0,12 Prozent).

Der Leitindex dürfte am Freitag weitere Rekordstände verbuchen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 25.712 Punkte. Am Vortag hatte der DAX nach fast sechs Monaten seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt.

Im Gesamtjahr liegt er vergleichsweise moderate 4,5 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim EuroStoxx 50 und Dow Jones Industrial sind es rund zehn Prozent und selbst der marktbreite Stoxx Europe 600 ist ähnlich stark gelaufen wie die beiden Indizes.

Für weiteren Auftrieb sorgen am Morgen wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally zuletzt ins Stottern geraten war.

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