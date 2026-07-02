Gezielte Einstiege bei günstig bewerteten Tech-Aktien: DAX vor weiterer Rekordjagd -- Asiens Börsen mit Gewinnen VW-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab

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Am deutschen Aktienmarkt dürfte der vierte Tag in Folge mit Gewinnen anstehen. Der DAX hatte am Vortag 2,16 Prozent fester bei 25.580,88 Zählern geschlossen - und damit so hoch wie nie zuvor.

Der TecDAX beendete den Tag bei 3.884,47 Punkten (-0,12 Prozent). Der Leitindex dürfte am Freitag weitere Rekordstände verbuchen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 25.712 Punkte. Am Vortag hatte der DAX nach fast sechs Monaten seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt. Im Gesamtjahr liegt er vergleichsweise moderate 4,5 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim EuroStoxx 50 und Dow Jones Industrial sind es rund zehn Prozent und selbst der marktbreite Stoxx Europe 600 ist ähnlich stark gelaufen wie die beiden Indizes. Für weiteren Auftrieb sorgen am Morgen wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally zuletzt ins Stottern geraten war. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte legten am Donnerstag leicht zu. Der EURO STOXX 50 startete minimal tiefer, im Verlauf ging es dann nach oben. Zeitweise wurde ein neues Rekordhoch aufgestellt. Er beendete den Tag 1,16 Prozent höher bei 6.355,36 Punkten. Höhepunkt des Tages war die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Der Beschäftigungsaufbau in den USA fiel im Juni deutlich geringer aus als von Volkswirten angenommen, zudem wurden die Zahlen der Vormonate merklich nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote gab leicht nach, was jedoch auf eine niedrigere Erwerbsbeteiligung zurückzuführen war. Bei den Löhnen zeigte sich eine Entwicklung im Rahmen der Erwartungen. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Private Unternehmen schufen im Juni netto 98.000 Stellen, Ökonomen hatten mit 110.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet. Die Nachrichtenlage ist weiter sehr dünn. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich vor dem langen Wochenende mit ungleicher Tendenz. So stand zur Startglocke für den Dow Jones Industrial ein Plus an der Kurstafel. Anschließend ging es weiter nach oben. Er markierte dabei ein neues Rekordhoch. Letztlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 1,14 Prozent höher bei 52.899,24 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung minimal höher, im weiteren Handel fiel er jedoch ins Minus zurück, wo er den Tag 0,8 Prozent schwächer bei 25.832,67 Zählern beendete. Der stark beachtete US-Arbeitsmarktbericht sorgte bereits am Donnerstag für spürbaren Auftrieb. Da die US-Wirtschaft im Juni nur etwa halb so viele neue Jobs schuf wie vorab prognostiziert, dürfte dies laut Einschätzung der Landesbank Helaba die zuletzt gewachsene Sorge vor einer weiteren Leitzinserhöhung abschwächen. Das käme den Aktienmärkten zugute, da steigende Zinsen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Papieren wie Anleihen weniger attraktiv machen.

Normalerweise wird der monatliche Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag des Folgemonats veröffentlicht. Da der Nationalfeiertag am 4. Juli in diesem Jahr jedoch auf einen Samstag fällt, wird er bereits am Freitag zuvor begangen, weshalb die US-Börsen an diesem Tag geschlossen bleiben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



