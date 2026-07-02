Gezielte Einstiege bei günstig bewerteten Tech-Aktien: DAX vor weiterer Rekordjagd -- Asiens Börsen mit Gewinnen VW-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab
Rheinmetall: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen.
Marktentwicklung
Am deutschen Aktienmarkt dürfte der vierte Tag in Folge mit Gewinnen anstehen.
Der DAX hatte am Vortag 2,16 Prozent fester bei 25.580,88 Zählern geschlossen - und damit so hoch wie nie zuvor.
Der TecDAX beendete den Tag bei 3.884,47 Punkten (-0,12 Prozent).
Der Leitindex dürfte am Freitag weitere Rekordstände verbuchen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 25.712 Punkte. Am Vortag hatte der DAX nach fast sechs Monaten seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt.
Im Gesamtjahr liegt er vergleichsweise moderate 4,5 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim EuroStoxx 50 und Dow Jones Industrial sind es rund zehn Prozent und selbst der marktbreite Stoxx Europe 600 ist ähnlich stark gelaufen wie die beiden Indizes.
Für weiteren Auftrieb sorgen am Morgen wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally zuletzt ins Stottern geraten war.
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Die europäischen Aktienmärkte legten am Donnerstag leicht zu.
Der EURO STOXX 50 startete minimal tiefer, im Verlauf ging es dann nach oben. Zeitweise wurde ein neues Rekordhoch aufgestellt. Er beendete den Tag 1,16 Prozent höher bei 6.355,36 Punkten.
Höhepunkt des Tages war die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Der Beschäftigungsaufbau in den USA fiel im Juni deutlich geringer aus als von Volkswirten angenommen, zudem wurden die Zahlen der Vormonate merklich nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote gab leicht nach, was jedoch auf eine niedrigere Erwerbsbeteiligung zurückzuführen war. Bei den Löhnen zeigte sich eine Entwicklung im Rahmen der Erwartungen.
Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Private Unternehmen schufen im Juni netto 98.000 Stellen, Ökonomen hatten mit 110.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet. Die Nachrichtenlage ist weiter sehr dünn.
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Die Wall Street zeigte sich vor dem langen Wochenende mit ungleicher Tendenz.
So stand zur Startglocke für den Dow Jones Industrial ein Plus an der Kurstafel. Anschließend ging es weiter nach oben. Er markierte dabei ein neues Rekordhoch. Letztlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 1,14 Prozent höher bei 52.899,24 Punkten.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung minimal höher, im weiteren Handel fiel er jedoch ins Minus zurück, wo er den Tag 0,8 Prozent schwächer bei 25.832,67 Zählern beendete.
Der stark beachtete US-Arbeitsmarktbericht sorgte bereits am Donnerstag für spürbaren Auftrieb.
Da die US-Wirtschaft im Juni nur etwa halb so viele neue Jobs schuf wie vorab prognostiziert, dürfte dies laut Einschätzung der Landesbank Helaba die zuletzt gewachsene Sorge vor einer weiteren Leitzinserhöhung abschwächen. Das käme den Aktienmärkten zugute, da steigende Zinsen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Papieren wie Anleihen weniger attraktiv machen.
Normalerweise wird der monatliche Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag des Folgemonats veröffentlicht. Da der Nationalfeiertag am 4. Juli in diesem Jahr jedoch auf einen Samstag fällt, wird er bereits am Freitag zuvor begangen, weshalb die US-Börsen an diesem Tag geschlossen bleiben.
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An den Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag auf grünem Terrain.
In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,26 Prozent auf 69.600,19 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite 0,69 Prozent auf 4.056,78 Zähler nach oben.
Der Hang Seng gewinnt unterdessen 1,57 Prozent auf 23.416,78 Punkte.
Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag wieder im Aufwind. Triebfeder für die Erholung waren gezielte Einstiege bei günstig bewerteten Technologieaktien. Zudem sorgten eine leichte Entspannung der geopolitischen Lage sowie Signale von einem sich abkühlenden US-Arbeitsmarkt für Zuversicht. Letzteres nährt am Markt die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve noch im Laufe des Jahres die Zinsen senken könnte.
Vorausgegangen war eine turbulente Woche für den globalen Tech-Sektor. Nachdem Sorgen über die enormen Ausgaben im Bereich der KI-Infrastruktur zuvor eine breite Welle von Gewinnmitnahmen ausgelöst hatten, griffen Anleger nun vor allem bei Halbleiter-Titeln wieder zu. Auch wenn die Debatte darüber, ob sich die massiven KI-Investitionen schnell genug auszahlen, weiter anhält, nutzten viele Marktteilnehmer den jüngsten Kursrückgang offenbar als Einstiegschance, um Positionen in etablierten Technologieunternehmen aufzubauen.
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