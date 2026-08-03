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DAX vor starkem Auftakt - Rekordhoch im Blick -- Asiens Börsen rot -- BYD mit Absatzsprung im Juli -- OPEC+ einigt sich auf Förderplus ab September -- Trump setzt auf Verhandlungen mit dem Iran

aktualisiert 03.08.26 08:43 Uhr

Rheinmetall-Tochter erhält US-Armee-Auftrag für autonome Fahrzeuge. VW-Tochter Audi plant Änderungen am Formel-1-Motor erst für 2027. NVIDIA nach Kursrutsch der Apple-Aktie wieder wertvollstes Unternehmen. BVB siegt gegen FC Tokyo. AstraZeneca: Milliarden-Fusion in den USA voraus? Novo Nordisk und Eli Lilly: Diskussion um Kostenübernahme für Abnehmspritzen.

Marktentwicklung


Der deutschen Aktienmarkt könnte zum Wochenbeginn auf ein neues Rekordhoch steigen.

Der DAX wird mit einem positiven Start erwartet, wobei er sich seinem Allzeithoch nähern dürfte.
der TecDAX wird ebenso höher erwartet.

Deutlich gesunkene Ölpreise könnten dem DAX am Montag zu Handelsbeginn zu einem neuen Rekordhoch verhelfen.

Nachdem die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis der Sorte Brent zeitweise über die Marke von 100 US-Dollar getrieben und den DAX Mitte Juli bis auf rund 24.650 Punkte gedrückt hatte, zeichnet sich nun eine spürbare Erleichterung ab. Da US-Präsident Donald Trump für das Wochenende neue Verhandlungen ansetzte und einen geplanten Großangriff absagte, gaben die Notierungen am Rohstoffmarkt kräftig nach. Dies dämpft die jüngsten Inflations- und Zinssorgen der Anleger erheblich.

Bereits Ende der Vorwoche hatten überwiegend solide Bilanzen im Rahmen der Berichtssaison sowie eine Erholung im globalen Tech-Sektor den deutschen Leitindex bis knapp an seine bisherige Bestmarke herangeführt. Ob der DAX den verbleibenden Rückstand zum Rekordhoch zu Wochenbeginn tatsächlich aufholen kann, bleibt allerdings abzuwarten, da die asiatischen Leitindizes nach ihrer jüngsten Rally zum Auftakt wieder leicht nachgaben.

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