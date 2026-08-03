DAX vor starkem Auftakt - Rekordhoch im Blick -- Asiens Börsen rot -- BYD mit Absatzsprung im Juli -- OPEC+ einigt sich auf Förderplus ab September -- Trump setzt auf Verhandlungen mit dem Iran

Deutschland Europa USA Asien

Der deutschen Aktienmarkt könnte zum Wochenbeginn auf ein neues Rekordhoch steigen. Der DAX wird mit einem positiven Start erwartet, wobei er sich seinem Allzeithoch nähern dürfte.

der TecDAX wird ebenso höher erwartet. Deutlich gesunkene Ölpreise könnten dem DAX am Montag zu Handelsbeginn zu einem neuen Rekordhoch verhelfen. Nachdem die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis der Sorte Brent zeitweise über die Marke von 100 US-Dollar getrieben und den DAX Mitte Juli bis auf rund 24.650 Punkte gedrückt hatte, zeichnet sich nun eine spürbare Erleichterung ab. Da US-Präsident Donald Trump für das Wochenende neue Verhandlungen ansetzte und einen geplanten Großangriff absagte, gaben die Notierungen am Rohstoffmarkt kräftig nach. Dies dämpft die jüngsten Inflations- und Zinssorgen der Anleger erheblich. Bereits Ende der Vorwoche hatten überwiegend solide Bilanzen im Rahmen der Berichtssaison sowie eine Erholung im globalen Tech-Sektor den deutschen Leitindex bis knapp an seine bisherige Bestmarke herangeführt. Ob der DAX den verbleibenden Rückstand zum Rekordhoch zu Wochenbeginn tatsächlich aufholen kann, bleibt allerdings abzuwarten, da die asiatischen Leitindizes nach ihrer jüngsten Rally zum Auftakt wieder leicht nachgaben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften sich von ihrer freundlichen Seite zeigen. Der EURO STOXX 50 wird zu Handelsbeginn mit Aufschlägen erwartet. Für die europäischen Aktienmärkte zeichnet sich am Montag ein starker Handelsauftakt mit deutlichen Kursgewinnen ab. Hauptauslöser ist ein spürbarer Rhetorikwechsel von US-Präsident Trump, der einen mutmaßlich geplanten Militärschlag gegen den Iran abgesagt hat. Infolgedessenbrachen die Ölpreis um über fünf Prozent ein. Trumps Äußerungen fielen im Vergleich zu früheren Statements ungewöhnlich zurückhaltend aus; er sprach davon, dass die "Rahmenbedingungen für einen Deal" stünden. Vali Nasr, Iran-Experte an der Johns Hopkins University, bewertet dies als Versuch, einen diplomatischen Ausweg zu finden, um eine militärische Eskalation abzuwenden. Allerdings bleibe unklar, wie ein definitiver Erfolg auf diplomatischem oder militärischem Wege konkret aussehen könne. Da Unternehmensnachrichten zum Wochenauftakt Mangelware sind, rücken vor allem Makrodaten in den Mittelpunkt des Marktgeschehens - allen voran die anstehenden Revisionen der weltweiten Einkaufsmanagerindizes (PMI). Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen schlossen am Freitag mit höheren Notierungen. Der Dow Jones Industrial drehte nach anfänglichen Verlusten in die Gewinnzone und legte um 0,53 Prozent auf 52.485,03 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und verbesserte sich um 1,00 Prozent auf 25.373,85 Zähler. Zum Juli-Abschluss haben die US-Börsen am Freitag weiter zugelegt. Anleger brauchten etwas Zeit, um die besonders rasante Erholung an der Nasdaq-Börse vom Vortag zu verarbeiten. Im frühen Handel waren die Aufschläge deutlich, eine Zeit lang mussten die Indizes dann aber um ihre Gewinne kämpfen. Zwei Stunden vor Schluss sah das Bild dann wieder besser aus - mit den Zahlen des Online-Händlers Amazon als zentraler Stimmungstreiber, während Apple enttäuschte. Zu Ende ging am Freitag auch der Juli, dies aber mit einem getrübten Bild an der Nasdaq. Während der Dow den Monat 0,3 Prozent höher beendete, blieb für den NASDAQ 100 trotz der jüngsten Erholung ein deutlicher Abschlag von 6,6 Prozent in den Büchern. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



