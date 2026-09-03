DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Broadcom-Zahlen schlagen Erwartungen, Ausblick enttäuscht -- Elliott greift bei Deutsche Telekom-Aktie zu -- Delivery Hero im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag etwas von den jüngsten Verlusten erholen. Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart gut behauptet.

Der TecDAX tendiert vorbörslich ebenso zu kleinen Gewinnen. Dass die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise nun stagnieren, dürfte am deutschen Aktienmarkt für etwas Entspannung nach den jüngsten Kursverlusten sorgen. Seit seinem Rekordhoch am vergangenen Freitag bei 26.618 Punkten ist der DAX aufgrund steigender Ölpreise und hoher Anleihezinsen zuletzt spürbar abgerutscht. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der DAX am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend gilt, ab. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag seitwärts tendieren. Der EURO STOXX 50 zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart kaum verändert. Aktienhändler in Europa stellen sich am Donnerstag auf ein eher verhaltenes Marktgeschehen ein. Belastend wirken dabei der auf über 95 Dollar geklettert Ölpreis sowie erneute Drohgebärden von Donald Trump gegenüber dem Iran. Etwas Zuversicht liefert hingegen die rege Kaufbereitschaft bei US-Staatsanleihen am Vortag, wo insbesondere zehnjährige Papiere von Schnäppchenjägern nachgefragt wurden. "Das könnte andeuten, dass um 4,80 Prozent ein attraktiver Deckel auf den US-Renditen liegt", so ein Händler laut Dow Jones Newswires. Damit könnte sich die Sorge vor einem erneuten Anstieg der Zinsen etwas abschwächen. Geprägt wird der heutige Handelstag zudem von einer Vielzahl an Konjunkturdaten und -prognosen, die im Fokus der Anleger stehen dürften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street verzeichnete zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow Jones legte bereits zur Startglocke zu und bewegte sich im weiteren Handelsverlauf auf grünem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 53.06,51 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite kaum verändert in den Handelstag und verharrte zunächst an der Nulllinie. Im weiteren Verlauf rückte der Techwerteindex in die Gewinnzone vor, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 26.217,83 Punkte (+0,45%). Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage leitete der US-Aktienmarkt am Mittwoch eine Stabilisierung ein. Zur Stimmungsaufhellung trugen leicht nachgebende Ölpreise bei, die trotz anhaltender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran nach ihrem vorherigen Anstieg im Sinne einer technischen Gegenbewegung nachgaben. Zusätzlichen Rückhalt erhielten die Finanzmärkte durch optimistische Signale von der US-Notenbank, wie dpa-AFX berichtet. John Williams, Chef der New Yorker Fed, verwies in einem CNBC-Interview auf ermutigende Konjunkturdaten und Anzeichen für eine nachlassende Teuerung. Laut Williams schwächen sich die Effekte von Zöllen ab, während die gestiegenen Energiepreise bislang nicht auf den breiteren Dienstleistungssektor durchschlagen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



