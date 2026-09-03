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Heute im Fokus

DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Broadcom-Zahlen schlagen Erwartungen, Ausblick enttäuscht -- Elliott greift bei Deutsche Telekom-Aktie zu -- Delivery Hero im Fokus

aktualisiert 03.09.26 08:15 Uhr

VW: Führungswechsel in Nordamerika - Schubert löst Gruner ab. US-Energieminister spricht von historischen Öl-Deals mit Venezuela. Shell beteiligt sich an BP-Projekten in Brasilien und Mexiko. HHLA: Warnstreik im Hamburger Hafen - Verdi fordert 8 Prozent mehr.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag etwas von den jüngsten Verlusten erholen.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart gut behauptet.
Der TecDAX tendiert vorbörslich ebenso zu kleinen Gewinnen.

Dass die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise nun stagnieren, dürfte am deutschen Aktienmarkt für etwas Entspannung nach den jüngsten Kursverlusten sorgen. Seit seinem Rekordhoch am vergangenen Freitag bei 26.618 Punkten ist der DAX aufgrund steigender Ölpreise und hoher Anleihezinsen zuletzt spürbar abgerutscht. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der DAX am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend gilt, ab.

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