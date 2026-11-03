Tag der Midterms: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Bayer mit starkem Pharmageschäft -- Apple mit mehr Gewinn -- Zalando, Evonik, Lufthansa, Merck, ON Semi im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit Verlusten erwartet. Der DAX dürfte sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer zeigen.

Der TecDAX dürfte ebenfalls leichter in die Sitzung gehen. Nach dem stabilen Auftakt zum Wochenbeginn zeichnet sich für den DAX am Dienstag ein spürbarer Rückschlag ab. Damit bewegt sich das Barometer wieder auf das Vortagestief von 25.741 Punkten zu, nachdem es noch am vergangenen Donnerstag erstmals seit Anfang September die Marke von 26.100 Zählern überschritten hatte. Hauptauslöser für den erneuten Druck ist die anhaltende Kursschwäche im US-Technologiesektor. Während das Chartbild am Freitag noch Hoffnungen auf eine Stabilisierung an den 200-Tage-Linien zuließ, droht nun erstmals seit Anfang April ein Unterschreiten dieser langfristigen Trendindikatoren. Als wesentlicher Belastungsfaktor erweisen sich die Halbleiteraktien: Der Branchenindex SOX fiel auf den niedrigsten Stand seit Mai und weitet seine Korrektur im Vergleich zum Rekordhoch aus dem Juni weiter aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich zurückhalten. Der EURO STOXX 50 wird mit einer vorsichtigen Eröffnung erwartet. Zurückhaltung und Vorsicht bestimmen am Dienstag das Geschehen an den europäischen Börsen. Wie von Marktteilnehmern erwartet, ziehen sich institutionelle Anleger im Vorfeld der US-Zwischenwahlen zurück; mit neuen Positionierungen wird erst ab Mittwochmorgen gerechnet, sobald die künftigen Machtverhältnisse im Kongress feststehen. Übergeordnet setzt sich damit die volatile Seitwärtsbewegung fort, während zahlreiche Unternehmenszahlen kurzfristig für Impulse sorgen. Am Vortag hatten sinkende Ölpreise, rückläufige Anleiherenditen und eine Erholung der Wall Street den europäischen Märkten noch Auftrieb verliehen. Weder die Senkung des Frankreich-Ausblicks durch Fitch auf „negativ“ – da die erhöhten Absicherungskosten bereits eingepreist schienen – noch die revidierten Einkaufsmanagerindizes belasteten die Stimmung. Letztere bestätigten für die Industrie der Eurozone trotz verlangsamter Auftragszuwächse und höherem Lieferdruck einen weiterhin soliden Wachstumskurs zu Beginn des vierten Quartals 2026. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zum Wochenstart entwickelten sich die US-Börsen in verschiedene Richtungen. So verteuerte sich der Dow Jones letztlich um 0,42 Prozent auf 51.987,05 Punkte, nachdem er bereits fester in den Handel eingestiegen war.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite notierte zum Börsenstart zunächst höher, fiel im Verlauf aber zunächst an die Nulllinie und anschließend moderat in die Verlustzone ab. Hier stand letztlich ein Minus von 1,07 Prozent auf 25.164,32 Punkte an der Kurstafel. Der zum Wochenstart zunächst kräftige Erholungsversuch an der US-Technologiebörse NASDAQ flachte im Handelsverlauf spürbar ab. Vor dem Wochenende hatte sie nach enttäuschenden Aussagen von Amazon und Intel deutlich nachgegeben. Trotz fallender Ölpreise hielten sich Anleger vor den Apple-Zahlen nach Börsenschluss und den Kongresswahlen am Dienstag zurück. Zudem meldete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



