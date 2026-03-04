Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus

DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +1,0%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,07 +2,6%Gold5.171 +1,6%
aktualisiert 04.03.26 08:08 Uhr

Siemens Energy: Aktienrückkauf. Symrise: Weiter profitables Wachstum aber deutlich unter Vorjahresdynamik. Aroundtown will bei Grand City Properties auf 89,5 Prozent aufstocken. Redcare Pharmacy will weiter zweistellig wachsen. Bilfinger verdient operativ deutlich mehr. VW-Aktie: Betriebsratschefin - Sind gut aufgestellt als Unternehmen. Sixt-Aktie: Gewinn gesteigert und weiteres Wachstum angepeilt.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch an einer Stabilisierung versuchen.

Der DAX hatte am Vortag 3,44 Prozent leichter bei 23.790,65 Punkten geschlossen.
Der TecDAX ging 2,81 Prozent tiefer bei 3.617,31 Indexpunkten in den Feierabend.

Am Mittwochmorgen lässt der Verkaufsdruck am deutschen Markt etwas nach. Nach den herben Verlusten der Vortage schöpfen Investoren durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trumpleise Hoffnung auf eine Entspannung bei den Öl- und Gastransporten. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Er betonte, dass die USA den globalen Energiefluss unter allen Umständen absichern würden. Flankierend dazu habe er die Entwicklungsfinanzierungsbehörde DFC angewiesen, Versicherungen und Garantien für den Seehandel in der Krisenregion bereitzustellen.

