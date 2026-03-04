Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch an einer Stabilisierung versuchen. Der DAX hatte am Vortag 3,44 Prozent leichter bei 23.790,65 Punkten geschlossen.

Der TecDAX ging 2,81 Prozent tiefer bei 3.617,31 Indexpunkten in den Feierabend. Am Mittwochmorgen lässt der Verkaufsdruck am deutschen Markt etwas nach. Nach den herben Verlusten der Vortage schöpfen Investoren durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trumpleise Hoffnung auf eine Entspannung bei den Öl- und Gastransporten. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Er betonte, dass die USA den globalen Energiefluss unter allen Umständen absichern würden. Flankierend dazu habe er die Entwicklungsfinanzierungsbehörde DFC angewiesen, Versicherungen und Garantien für den Seehandel in der Krisenregion bereitzustellen.





Europas Börsen werden am Mittwoch erneut im Zeichen des Iran-Krieges eröffnen. Der EURO STOXX 50 schlossam Vortag 3,59 Prozent im Minus bei 5.771,73 Punkten. Die Aktienmärkte dürften sich stabilisieren nach dem Ausverkauf der vergangenen beiden Tage. Der Nahostkonflikt ist weiterhin das alles bestimmende Thema, er sorgt für eine steigende Inflation in Folge höherer Energiepreise und damit für nachgelagerte Effekte. Die Ölpreise steigen zwar weiter, aber aktuell nur noch moderat. Auch aus dem Devisenmarkt weicht ein wenig die Volatilität der vergangenen beiden Tage. Damit scheint am Kapitalmarkt zunächst das erhöhte Risiko eingepreist zu sein. Allerdings ist mit schnellen und heftigen Ausschlägen zu rechnen, sollte sich die Nachrichtenlage ändern.





Die US-Börsen fielen am Dienstag klar ins Minus. Der Dow Jones verblieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und verlor zum Schlussläuten 0,83 Prozent auf 48.501,27 Punkte.

Auch der NASDAQ Composite blieb nach einem schwachen Start in der Verlustzone und beendete die Handelssitzung 1,02 Prozent tiefer bei 22.516,69 Stellen. Die Eskalation im Nahen Osten belastete die US-Börsen am Dienstag deutlich. Während die Wall Street am Montag noch vergleichsweise gelassen auf die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die iranischen Gegenschläge reagiert hatte, wächst nun die Nervosität der Anleger. Neben der geopolitischen Unsicherheit rücken verstärkt Inflationssorgen in den Vordergrund. Die Ölpreise stiegen weiter kräftig, nachdem der Iran damit gedroht hat, Energieinfrastruktur anzugreifen und Schiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus ins Visier zu nehmen. Anleger befürchten, dass ein anhaltender Ölpreisanstieg den Inflationsdruck erhöht und die US-Notenbank davon abhalten könnte, ihre Geldpolitik zeitnah zu lockern. Konjunktur- oder Unternehmensimpulse blieben derweil aus, da am Dienstag keine bedeutenden US-Wirtschaftsdaten oder wichtigen Unternehmensmeldungen anstanden.