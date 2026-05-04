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Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Merck im Fokus

aktualisiert 04.05.26 08:24 Uhr

Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Douglas erwartet hohen Quartalsverlust. thyssenkrupp will Stahlsparte vorerst behalten. TotalEnergies-Aktie zwischen Rekordprofiten und sozialer Verantwortung.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt bleibt am Montag auf Erholungskurs.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,4 Prozent auf 24.381 Punkte.

Auch der TecDAX legt vorbörslich zu und gewinnt 0,4 Prozent auf 3.713 Zähler.

Die Nachrichtenlage bleibt aber angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.

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