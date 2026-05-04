DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Merck im Fokus
Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Douglas erwartet hohen Quartalsverlust. thyssenkrupp will Stahlsparte vorerst behalten. TotalEnergies-Aktie zwischen Rekordprofiten und sozialer Verantwortung.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt bleibt am Montag auf Erholungskurs.
Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,4 Prozent auf 24.381 Punkte.
Auch der TecDAX legt vorbörslich zu und gewinnt 0,4 Prozent auf 3.713 Zähler.
Die Nachrichtenlage bleibt aber angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.
An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.
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Anleger an den europäischen Börsen greifen am Montag vorsichtig zu.
Eine Stunde vor Handelsbeginn zieht der EURO STOXX 50 um 0,2 Prozent auf 5.895 Punkte an.
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US-Anleger zeigten sich am Freitag teilweise in Kauflaune.
Nach einem turbulenten April starteten die US-Börsen zum Monatsbeginn ruhiger in den neuen Börsenmonat. Im Fokus standen Unternehmenszahlen, vor allem die stark aufgenommenen Ergebnisse von Apple. Die Berichtssaison verläuft laut Marktbeobachtern robust und stützt die Stimmung trotz geopolitischer Unsicherheiten.
Der Dow Jones Industrial drehte nach frühen Gewinnen ins Minus und schloss 0,31 Prozent schwächer bei 49.499,27 Punkten, nachdem er am Vortag noch deutlich zugelegt hatte.
Der NASDAQ Composite stieg um 0,89 Prozent auf 25.114,44 Punkte und markierte bei 25.223,12 Zählern im Handel ein neues Allzeithoch. Auch der S&P 500 erreichte intraday einen Rekord und beendete den Handel leicht im Plus.
Solide US-Konjunkturdaten und eine robuste Berichtssaison stabilisieren die Märkte. Industrie- und ISM-Daten signalisieren Wachstum, während hohe Ölpreise bislang kaum belasten.
Märkte bleiben widerstandsfähig
Trotz geopolitischer Risiken zeigen sich die US-Börsen stabil. Entscheidend bleiben aktuell die Unternehmensgewinne, die die Unsicherheit überlagern.
Die Börsen in Asien weisen sich am Montag grüne Vorzeichen aus.
Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausiert zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt.
In Tokio schloss der Nikkei 225 zuletzt 0,38 Prozent höher bei 59.513,12 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite zuletzt 0,11 Prozent auf 4.112,16 Einheiten.
In Hongkong wird derweil gehandelt, hier legt der Hang Seng um 1,50 Prozent auf 26.162,13 Zähler zu.
Klarer Ausreißer nach oben ist die Börse in Seoul, wo der Kospi nach oben auf ein Rekordhoch springt.
Für etwas Zuversicht sorgen laut Händlern Pläne von US-Präsident Donald Trump, in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran vor einem solchen Eingreifen. Bei den Ölpreisen sorgt die Trump-Ankündigung für keine Entlastung. Zuvor bereits hatte der Iran erklärt, die USA hätten über Pakistan auf seinen 14-Punkte-Vorschlag geantwortet und man prüfe die Antwort. Allerdings hieß es dazu wiederum von Trump, es sei unwahrscheinlich, dass dies akzeptiert werde.
Treiber an der technologielastigen Börse in Seoul sind starke Kursgewinne der Speicherchiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix, nachdem beide Unternehmen in der vergangenen Woche starke Quartalszahlen vorgelegt hatten.
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