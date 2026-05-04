DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Merck im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt bleibt am Montag auf Erholungskurs. Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,4 Prozent auf 24.381 Punkte. Auch der TecDAX legt vorbörslich zu und gewinnt 0,4 Prozent auf 3.713 Zähler. Die Nachrichtenlage bleibt aber angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen. An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Börsen greifen am Montag vorsichtig zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn zieht der EURO STOXX 50 um 0,2 Prozent auf 5.895 Punkte an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





US-Anleger zeigten sich am Freitag teilweise in Kauflaune. Nach einem turbulenten April starteten die US-Börsen zum Monatsbeginn ruhiger in den neuen Börsenmonat. Im Fokus standen Unternehmenszahlen, vor allem die stark aufgenommenen Ergebnisse von Apple. Die Berichtssaison verläuft laut Marktbeobachtern robust und stützt die Stimmung trotz geopolitischer Unsicherheiten. Der Dow Jones Industrial drehte nach frühen Gewinnen ins Minus und schloss 0,31 Prozent schwächer bei 49.499,27 Punkten, nachdem er am Vortag noch deutlich zugelegt hatte. Der NASDAQ Composite stieg um 0,89 Prozent auf 25.114,44 Punkte und markierte bei 25.223,12 Zählern im Handel ein neues Allzeithoch. Auch der S&P 500 erreichte intraday einen Rekord und beendete den Handel leicht im Plus. Solide US-Konjunkturdaten und eine robuste Berichtssaison stabilisieren die Märkte. Industrie- und ISM-Daten signalisieren Wachstum, während hohe Ölpreise bislang kaum belasten. Märkte bleiben widerstandsfähig Trotz geopolitischer Risiken zeigen sich die US-Börsen stabil. Entscheidend bleiben aktuell die Unternehmensgewinne, die die Unsicherheit überlagern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken