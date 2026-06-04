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Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest - Milliardenbewertung -- HOCHTIEF steigt in DAX auf

aktualisiert 04.06.26 07:12 Uhr

Neue Episode bei Commerzbank/Unicredit: Frankfurter schalten Bafin ein. Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt notierte am Mittwoch mit kräftigen Verlusten.

Der DAX hatte den Handel bereits mit spürbaren Abschlägen begonnen und verharrte auch weiterhin in der Verlustzone. Im Späthandel weitete sich das Minus noch einmal kräftig aus, sodass das Barometer letztlich 1,31 Prozent tiefer bei 24.796,21 Punkten in den Feierabend ging.
Der TecDAX verweilte nach bereits schwächerem Start bis Handelsschluss auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 4.185,72 Punkte (-1,19%).

Für den DAX spielte sich am Mittwoch eine vorsichtige Haltung ab. Der deutsche Leitindex machte Verluste und verlor seinen im Januar aufgestellten Rekod bei 25.507 Punkten wieder etwas aus den Augen.

Belastet wurde die Stimmung einmal mehr durch die unübersichtliche und erneut eskalierte Lage im Iran-Konflikt. Trotz gegenteiliger Berichte aus Teheran, wonach die Gespräche seit mehreren Tagen auf Eis liegen, betonte US-Präsident Donald Trump am Vorabend, dass die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen weiterhin laufen. Die Situation bleibt dennoch extrem angespannt, nachdem sich die USA und der Iran in der Nacht auf Mittwoch die heftigsten Gefechte seit Beginn der vereinbarten Waffenruhe geliefert haben. Diese geopolitische Unsicherheit spiegelte sich auch am Energiemarkt wider, wo die anziehenden Ölpreise als zusätzlicher Risikofaktor für die Aktienmärkte galten.

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