Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest - Milliardenbewertung -- HOCHTIEF steigt in DAX auf
Neue Episode bei Commerzbank/Unicredit: Frankfurter schalten Bafin ein. Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt notierte am Mittwoch mit kräftigen Verlusten.
Der DAX hatte den Handel bereits mit spürbaren Abschlägen begonnen und verharrte auch weiterhin in der Verlustzone. Im Späthandel weitete sich das Minus noch einmal kräftig aus, sodass das Barometer letztlich 1,31 Prozent tiefer bei 24.796,21 Punkten in den Feierabend ging.
Der TecDAX verweilte nach bereits schwächerem Start bis Handelsschluss auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 4.185,72 Punkte (-1,19%).
Für den DAX spielte sich am Mittwoch eine vorsichtige Haltung ab. Der deutsche Leitindex machte Verluste und verlor seinen im Januar aufgestellten Rekod bei 25.507 Punkten wieder etwas aus den Augen.
Belastet wurde die Stimmung einmal mehr durch die unübersichtliche und erneut eskalierte Lage im Iran-Konflikt. Trotz gegenteiliger Berichte aus Teheran, wonach die Gespräche seit mehreren Tagen auf Eis liegen, betonte US-Präsident Donald Trump am Vorabend, dass die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen weiterhin laufen. Die Situation bleibt dennoch extrem angespannt, nachdem sich die USA und der Iran in der Nacht auf Mittwoch die heftigsten Gefechte seit Beginn der vereinbarten Waffenruhe geliefert haben. Diese geopolitische Unsicherheit spiegelte sich auch am Energiemarkt wider, wo die anziehenden Ölpreise als zusätzlicher Risikofaktor für die Aktienmärkte galten.
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Die europäischen Börsen gaben zur Wochenmitte nach.
Der EURO STOXX 50 bewegte sich zur Eröffnung noch nahe der Nulllinie, verlor im weiteren Verlauf aber immer weiter an Boden. Letztlich verabschiedete sich das Barometer mit einem deutlichen Abschlag von 0,71 Prozent auf 6.064,27 Zähler in den Feierabend.
Europas Aktienmärkte gerieten am Mittwoch unter Druck und konnten sich damit nicht von den positiven Signalen der US-Börsen mitziehen lassen. Ein Beobachter des Handelsstrategieanbieters Index Radar beschrieb die Lage laut dpa-AFX treffend: "Während die Wall Street scheinbar mühelos von Rekord zu Rekord eilt, wirkt Europa wie ein Läufer, der zwar mithalten möchte, jedoch immer wieder auf die Uhr schaut."
Belastet wurde die Stimmung unter anderem durch die eskalierende Lage im Nahen Osten, wo gegenseitige Angriffe zwischen den USA und dem Iran die Anleger zur Vorsicht mahnten. Hinzu kamen neue Zolldrohungen der USA gegen rund 60 Länder, denen vorgeworfen wird, Importe aus Zwangsarbeit nicht ausreichend zu unterbinden. Betroffen wären dabei nicht nur China und Kanada, sondern auch wichtige europäische Partner wie die EU, Großbritannien und die Schweiz, die mit zusätzlichen Abgaben zwischen 10 und 12,5 Prozent rechnen müssten. Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und handelspolitischen Risiken lastete spürbar auf dem Sentiment der Marktteilnehmer.
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Die US-Indizes verbuchten am Mittwoch Verluste.
So eröffnete der Dow Jones Industrial die Sitzung mit einem moderaten Abschlag und fiel danach tiefer in negatives Terrain. Letztlich schloss er 1,21 Prozent schwächer bei 50.687,07 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte nach einem stabilen Start weit ins Minus ab und beendete den Handel schlussendlich 0,89 Prozent tiefer bei 26.853,98 Zählern.
Die Lage im Nahen Osten belastete die Stimmung weiterhin: Trotz gegenseitiger Behauptungen über einen geltenden Waffenstillstand lieferten sich US-amerikanische und iranische Streitkräfte erneut schwere Gefechte, wodurch ein baldiges Kriegsende unwahrscheinlicher erscheint. In diesem Zuge zieht auch der Ölpreis merklich an. Zusätzlich beschäftigte Anleger die Frage, ob Unternehmen ihre angekündigten Großinvestitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich finanzieren können.
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Die asiatischen Aktienmärkte verlieren am Donnerstag.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Minus von 1,5 Prozent auf 67.374,22 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 0,43 Prozent auf 4.066,56 Zähler.
In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,39 Prozent auf 25.276,02 Indexpunkte nach unten.
Die asiatischen Aktienmärkte stehen am Donnerstag breit unter Druck und folgen damit den negativen Vorgaben der US-Börsen. Besonders Technologieaktien geraten ins Visier der Verkäufer. Marktbeobachter verweisen auf Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursrally. Belastend wirkt zudem der Kursrückgang von Broadcom, dessen Aktie im nachbörslichen US-Handel um mehr als 13 Prozent einbrach. Zwar legte der Halbleiterhersteller solide Geschäftszahlen vor, doch konnten weder die Ergebnisse noch der Ausblick die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen.
Als wesentlicher Belastungsfaktor für die regionalen Märkte gilt die zunehmende Sorge, dass sich ein Ende des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter verzögern könnte. Hintergrund sind erneute militärische Auseinandersetzungen zwischen beiden Staaten. Die Risikobereitschaft der Anleger habe angesichts fehlender Fortschritte in den Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts sowie weiterer militärischer Aktionen nachgelassen, erklärt NAB-Analyst Gavin Friend.
Zusätzliche Verunsicherung lösten Aussagen von US-Präsident Trump aus. Auf die Frage nach einem möglichen Abkommen und einer Wiederöffnung der Straße von Hormus brachte er überraschend ins Spiel, dass die wichtige Schifffahrtsroute bis zum US-Feiertag "Labor Day" am 7. September geschlossen bleiben könnte. Auch der Vorschlag, die Sperrung anschließend um weitere sechs Monate zu verlängern, dürfte die Stimmung an den Finanzmärkten kaum verbessern.
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