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DAX vor neuen Rekorden -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Palantir-Zahlen überzeugen vollständig -- FMS über Erwartungen -- Zalando wächst zweistellig -- Lufthansa kassiert Gewinnausblick

aktualisiert 04.08.26 07:56 Uhr

VERBIO verdient operativ mehr als erwartet. Bitcoin weit von Rekordhoch entfernt: Krypto-Anleger verharren im Dauerfrost. Adtran Networks wächst kräftig und verdient operativ wieder Geld. Evonik mit starkem zweiten Quartal und bestätigter Jahresprognose. LEG bestätigt Ausblick 2026 trotz Rückgang im 1H. HSBC-Aktie: Bank nimmt Aktienrückkäufe wieder auf. HAMBORNER REIT mit Verlusten.

Marktentwicklung


Der deutschen Aktienmarkt dürfte sich der Rekordlauf am Dienstag fortsetzen.

Der DAX hatte zum Wochenstart bei 26.096,93 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Letztlich beendete der deutsche Leitindex die Sitzung 1,45 Prozent stärker bei 26.001,31 Punkten - mit einem neuen Schlussrekord.
Auch der TecDAX kletterte nach einem sehr freundlichen Start im Anschluss noch deutlicher nach oben. Am Abend schloss er 3,3 Prozent höher bei 3.952 Punkten.

Der Leitindex dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen. Am Dienstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Handelsbeginn 0,43 Prozent höher auf 26.113 Punkte. Damit würde das Kursbarometer über seinen Höchststand vom Vortag bei rund 26.097 Punkten steigen. Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich: Gewinne gab es am Vortag in New York, wo der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Richtung ihrer Höchststände zugelegt hatten. In Asien standen dem teils Verluste gegenüber, vor allem bei Techwerten.

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