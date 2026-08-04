DAX vor neuen Rekorden -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Palantir-Zahlen überzeugen vollständig -- FMS über Erwartungen -- Zalando wächst zweistellig -- Lufthansa kassiert Gewinnausblick

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Der deutschen Aktienmarkt dürfte sich der Rekordlauf am Dienstag fortsetzen. Der DAX hatte zum Wochenstart bei 26.096,93 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Letztlich beendete der deutsche Leitindex die Sitzung 1,45 Prozent stärker bei 26.001,31 Punkten - mit einem neuen Schlussrekord.

Auch der TecDAX kletterte nach einem sehr freundlichen Start im Anschluss noch deutlicher nach oben. Am Abend schloss er 3,3 Prozent höher bei 3.952 Punkten. Der Leitindex dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen. Am Dienstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Handelsbeginn 0,43 Prozent höher auf 26.113 Punkte. Damit würde das Kursbarometer über seinen Höchststand vom Vortag bei rund 26.097 Punkten steigen. Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich: Gewinne gab es am Vortag in New York, wo der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Richtung ihrer Höchststände zugelegt hatten. In Asien standen dem teils Verluste gegenüber, vor allem bei Techwerten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften freundlich starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag mit einem Zuwachs um 1,08 Prozent bei 6.426,50 Punkten geschlossen. Nach der Rally zum Wochenstart könnten die Börsen zur Eröffnung noch ein wenig zulegen nach Rekordständen an Wall Street und positiven Vorgaben aus Asien. Das Aufwärtspotenzial ist allerdings begrenzt. An den Anleihemärkten fallen die Renditen nicht weiter, während an den Rohstoffmärkten die Ölpreise wieder leicht anziehen, wenngleich von einem absolut betrachtet aus Marktsicht entspanntem Niveau. Hauptrisiko für die Börsen bleibt eine erneute Eskalation im Nahen Osten. Die Nachrichten aus Washington und Teheran sind nur schwer miteinander in Einklang zu bringen. Die Lage bleibt mithin unübersichtlich. Für Bewegung bei Einzelaktien dürfte eine Flut von Quartalszahlen sorgen. Der bisher insgesamt besser als erwartet ausgefallene Verlauf der Berichtssaison ist zu einer wichtigen Stütze für die Börsen geworden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen griffen die Anleger am Montag beherzt zu. Der Dow Jones Industrial eröffnete bereits mit Gewinnen und baute diese im Anschluss deutlich aus. Er beendete die Sitzung 1,32 Prozent höher bei 53.178,41 Punkten.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte deutlich zu. Er verabschiedete sich 2,13 Prozent stärker bei 25.913,90 Zählern in den Feierabend. Neue Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts ließ die US-Börsen freundlich in die neue Woche starten. Der Ölpreis fiel kräftig, nachdem US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weitere geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt hat. Stattdessen sollten am Montag Friedensverhandlungen wiederaufgenommen werden, so Trump. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA. Unterstützung für den Aktienmarkt kam auch von fallenden Marktzinsen. Am Anleihemarkt fiel die Rendite zehnjähriger US-Anleihen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



