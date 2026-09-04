DAX dürfte Erholungskurs fortsetzen – Asiens Börsen im Plus -- Volkswagen beschließt Sparprogramm

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenschluss weiter stabilisieren. So zeigt sich der DAX vorbörslich zeitweise knapp im Plus.

Der TecDAX schloss die Sitzung am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 4.027 Zählern ab. Der DAX dürfte nach den Kursgewinnen an den asiatischen Börsen seine Erholung vom Vortag fortsetzen und damit oberhalb der Marke von 26.000 Punkten bleiben. Noch am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 26.618 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Anschließend setzten jedoch vor allem die gestiegenen Ölpreise und höheren Anleiherenditen den Index unter Druck und ließen ihn zeitweise bis auf 25.727 Punkte fallen. Das zwischenzeitliche Wochenminus von mehr als drei Prozent hat sich inzwischen wieder etwas verringert. Angespannt bleibt die Lage am Ölmarkt angesichts des erneut eskalierten Iran-Kriegs. Der Preis für die Nordseesorte Brent bewegt sich weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Juni. In Deutschland erreichte zudem der Preis für Superbenzin der Sorte E10 am Vortag einen neuen Höchststand. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte tendierte am Donnerstag leicht nach oben. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zum Börsenstart kaum verändert und wechselte einige Male das Vorzeichen. Im Tagesverlauf konnte er seine Gewinne jedoch etwas festigen und 0,32 Prozent stärker bei 6.382,59 Punkten aus dem Handel gehen. Bremsend wirkten jedoch wieder der Ölpreis sowie erneute Drohgebärden von Donald Trump gegenüber dem Iran. Etwas Zuversicht lieferte hingegen die rege Kaufbereitschaft bei US-Staatsanleihen am Vortag, wo insbesondere zehnjährige Papiere von Schnäppchenjägern nachgefragt wurden. "Das könnte andeuten, dass um 4,80 Prozent ein attraktiver Deckel auf den US-Renditen liegt", so ein Händler laut Dow Jones Newswires. Damit könnte sich die Sorge vor einem erneuten Anstieg der Zinsen etwas abschwächen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der Dow Jones ging bereits höher in den Handel und gewann auch im Anschluss klar hinzu. Er ging 1,18 Prozent fester bei 53.685,52 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Startglocke im Plus und konnte sich auch weiterhin behaupten. Sein Schlussstand betrug 26.584,06 Zähler (+1,4 Prozent). Die Aussicht darauf, dass der Leitzins in diesem Monat nicht angehoben wird, trieb die US-Börsen am Donnerstag an. Für gute Stimmung an den Märkten sorgten Äußerungen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Preisdruck abschwächt. Waller erklärte, seine nächste Entscheidung zum Zinssatz werde "stark beeinflusst" von den Inflationsdaten für August, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden. "Wenn es weitere Fortschritte in Richtung unseres Zwei-Prozent-Ziels gibt, dann bin ich bereit, die Beibehaltung des Leitzinses auf dem aktuellen Niveau zu unterstützen", sagte er. "Sollte die Inflation jedoch zu stark ausfallen, würde ich eine Zinserhöhung in Betracht ziehen." Waller habe damit erneut betont, dass sich die Fed an den Daten orientiert, und im Vorfeld des letzten Inflationsberichts vor der Notenbank-Sitzung Mitte September eine positive Bewertung der zuletzt beobachteten Preisentwicklung abgegeben, so Krishna Guha, Chefvolkswirt für Zentralbankstrategie bei der Investmentbank Evercore laut der Deutschen Presse-Agentur. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



