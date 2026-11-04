Nach Niederlage der Republikaner bei den Midterms: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD liefert auf allen Ebenen ab -- Super Micro Computer, BMW, Fresenius, Vonovia im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben. Die Ergebnisse der US-Kongresswahlen zur Mitte von Trumps Amtszeit dürften auf den DAX zum Wochenauftakt der Wochenmitte zunächst drücken. Den Vereinigten Staaten steht womöglich eine politische Blockade bevor, an den Finanzmärkten als „Gridlock“ bekannt. Folgt man den jüngsten Prognosen, wird dem republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig ein Kongress gegenüberstehen, in dem die Demokraten den Ton angeben. Für Trump selbst wäre das ein empfindlicher Rückschlag, schließlich hatte er die Wahl im Vorfeld zum Referendum über seinen politischen Kurs erklärt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften zur Wochenmitte mit Verlusten in den Tag gehen. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich knapp im Minus. Die Demokraten haben sich bei den Midterms in den Vereinigten Staaten zwar die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gesichert, welche Folgen das für den politischen Kurs in Washington hat, lässt sich aber noch nicht absehen. Für Donald Trump dürfte die Durchsetzung seiner Vorhaben damit jedenfalls schwieriger werden. Allerdings hatten Politikexperten schon vor dem Urnengang betont, dass der Präsident häufig per Verordnung regiert und das Parlament auf diese Weise weitgehend außen vor lässt. Besonders anfällig für Kursverluste dürften Titel sein, die als Profiteure der künstlichen Intelligenz gelten. Am Markt wächst die Sorge, eine demokratische Mehrheit könnte den amerikanischen Technologiesektor schärfer an die Leine nehmen und vor allem die führenden KI-Konzerne genauer beaufsichtigen. Darüber hinaus steht eine Vielzahl von Unternehmensbilanzen im Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen schlossen am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf etwas aus und ging mit einem Abschlag von 0,38 Prozent bei 51.786,15 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen Gewinne, schlußendlich ging es um 0,83 Prozent auf 25.372,01 Zähler nach oben. An den US-Börsen spielte sich am Dienstag eine uneinheitliche Entwicklung ab. Im Vorfeld der Ergebnisse der US-Kongresswahlen dominierte Zurückhaltung das Handelsgeschehen. Vor den Midterms verfügten die Republikaner um US-Präsident Donald Trump noch über die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Obwohl sich Trump bislang als klarer Befürworter von künstlicher Intelligenz (KI) positioniert hat, könnte eine zunehmende KI-Skepsis in der Bevölkerung – genährt durch Sorgen vor Arbeitsplatzverlusten und Kritik am Ausbau von Rechenzentren – die Republikaner ihre Mehrheiten kosten. Zudem belasten die seit Trumps Amtsantritt sowie infolge des Iran-Konflikts gestiegenen Lebenshaltungskosten die Wählergunst. Unternehmensseitig standen vor allem die Ergebnisse und der Ausblick von Apple im Mittelpunkt. Obgleich der iPhone-Konzern im dritten Quartal die Erwartungen übertraf, enttäuschte der Ausblick auf die Bruttomarge aufgrund anzunehmender Preissteigerungen bei Speicherchips, was das Papier ins Minus drückte. Auch die Titel von Palantir verzeichneten trotz übertroffener Erwartungen ein Minus, da ein verlangsamter Neugeschäftszuwachs bei Verträgen gemeldet wurde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



