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Heute im Fokus

Nach Niederlage der Republikaner bei den Midterms: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD liefert auf allen Ebenen ab -- Super Micro Computer, BMW, Fresenius, Vonovia im Fokus

aktualisiert 04.11.26 08:07 Uhr

Fraport sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs. Scout24 grenzt Wachstumsprognose am oberen Ende ein. Heidelberg Materials: Q3-Ergebnis liegt über den Erwartungen. Siltronic hebt Jahresausblick an. Lufthansa: Milliarden-Einstieg bei TAP eröffnet neue Chancen. Amgen hebt Ausblick erneut leicht an. Champions League: BVB trifft auf Betis und Bartra - Leipzig gegen City.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben.

Die Ergebnisse der US-Kongresswahlen zur Mitte von Trumps Amtszeit dürften auf den DAX zum Wochenauftakt der Wochenmitte zunächst drücken. Den Vereinigten Staaten steht womöglich eine politische Blockade bevor, an den Finanzmärkten als „Gridlock“ bekannt. Folgt man den jüngsten Prognosen, wird dem republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig ein Kongress gegenüberstehen, in dem die Demokraten den Ton angeben. Für Trump selbst wäre das ein empfindlicher Rückschlag, schließlich hatte er die Wahl im Vorfeld zum Referendum über seinen politischen Kurs erklärt.

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Europas Börsen dürften zur Wochenmitte mit Verlusten in den Tag gehen.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich knapp im Minus.

Die Demokraten haben sich bei den Midterms in den Vereinigten Staaten zwar die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gesichert, welche Folgen das für den politischen Kurs in Washington hat, lässt sich aber noch nicht absehen. Für Donald Trump dürfte die Durchsetzung seiner Vorhaben damit jedenfalls schwieriger werden. Allerdings hatten Politikexperten schon vor dem Urnengang betont, dass der Präsident häufig per Verordnung regiert und das Parlament auf diese Weise weitgehend außen vor lässt. Besonders anfällig für Kursverluste dürften Titel sein, die als Profiteure der künstlichen Intelligenz gelten. Am Markt wächst die Sorge, eine demokratische Mehrheit könnte den amerikanischen Technologiesektor schärfer an die Leine nehmen und vor allem die führenden KI-Konzerne genauer beaufsichtigen. Darüber hinaus steht eine Vielzahl von Unternehmensbilanzen im Fokus der Anleger.

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Die US-Börsen schlossen am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf etwas aus und ging mit einem Abschlag von 0,38 Prozent bei 51.786,15 Punkten aus dem Handel.
Der technologielastige NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen Gewinne, schlußendlich ging es um 0,83 Prozent auf 25.372,01 Zähler nach oben.

An den US-Börsen spielte sich am Dienstag eine uneinheitliche Entwicklung ab. Im Vorfeld der Ergebnisse der US-Kongresswahlen dominierte Zurückhaltung das Handelsgeschehen. Vor den Midterms verfügten die Republikaner um US-Präsident Donald Trump noch über die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.

Obwohl sich Trump bislang als klarer Befürworter von künstlicher Intelligenz (KI) positioniert hat, könnte eine zunehmende KI-Skepsis in der Bevölkerung – genährt durch Sorgen vor Arbeitsplatzverlusten und Kritik am Ausbau von Rechenzentren – die Republikaner ihre Mehrheiten kosten. Zudem belasten die seit Trumps Amtsantritt sowie infolge des Iran-Konflikts gestiegenen Lebenshaltungskosten die Wählergunst.

Unternehmensseitig standen vor allem die Ergebnisse und der Ausblick von Apple im Mittelpunkt. Obgleich der iPhone-Konzern im dritten Quartal die Erwartungen übertraf, enttäuschte der Ausblick auf die Bruttomarge aufgrund anzunehmender Preissteigerungen bei Speicherchips, was das Papier ins Minus drückte. Auch die Titel von Palantir verzeichneten trotz übertroffener Erwartungen ein Minus, da ein verlangsamter Neugeschäftszuwachs bei Verträgen gemeldet wurde.

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Die größten Börsen in Asien zeigen zur Wochenmitte kein einheitliches Bild.

Der Nikkei 225 verliert zur Wochenmitte zeitweise 2,03 Prozent auf 61.803,36 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 1,17 Prozent auf 3.650,32 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,99 Prozent auf 23.759,53 Punkte.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Midterms in den Vereinigten Staaten. Nach derzeitigem Stand steuern die Demokraten auf einen deutlichen Wahlerfolg zu, der ihnen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses bescheren könnte. Für Donald Trump würde die Umsetzung seiner Politik damit mühsamer werden. Allerdings hatten Politikexperten bereits im Vorfeld betont, dass der Präsident häufig per Verordnung regiert und das Parlament auf diese Weise weitgehend außen vor lässt.

Abgaben verzeichnen vor allem Titel, die als Profiteure der künstlichen Intelligenz gelten. Marktteilnehmer fürchten, eine demokratische Mehrheit könnte den amerikanischen Technologiesektor schärfer an die Leine nehmen und gerade die führenden KI-Konzerne genauer beaufsichtigen. Denkbar sei etwa, dass Genehmigungen für neue Datenzentren künftig strengere Prüfungen hinsichtlich ihres Energiebedarfs, ihrer ökologischen Folgen und ihrer Effekte auf Anwohner durchlaufen müssten, was Projekte in die Länge ziehen würde. Im Ergebnis könnten sich Ausgaben für KI verteuern und die Wachstumsperspektiven eintrüben. Ob es tatsächlich zu weitreichenden neuen Regeln für die Branche kommt, gilt jedoch als offen, da Trump entsprechende Gesetzesvorhaben eines demokratisch dominierten Kongresses per Veto stoppen könnte.

Nach Einschätzung von Sean Callow, Devisenexperte bei ITC Markets, kristallisiert sich eine mögliche Gefahr für den Technologiesektor als die zentrale Botschaft der Wahlergebnisse heraus.

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