Nahostkonflikt schwelt weiter: Asiens Börsen mit kräftiger Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Gericht genehmigt Bayer-Deal vorerst
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt konnte nach dem jüngsten Kursrutsch zur Wochenmitte zulegen.
Der DAX war bereits höher in den Handel eingestiegen und baute seine Gewinne im Handelsverlauf weiter aus. Er verabschiedete sich schließlich 1,74 Prozent höher bei 24.205,36 Punkten in den Feierabend.
Der TecDAX zeigte sich zum Auftakt ebenfalls fester. Auch hier setzte sich die Erholung im Handelsverlauf fort. Er notierte letztlich 2,79 Prozent im Plus bei 3.718,13 Zählern
Nach den herben Verlusten der Vortage schöpften Investoren durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump leise Hoffnung auf eine Entspannung bei den Öl- und Gastransporten. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Er betonte, dass die USA den globalen Energiefluss unter allen Umständen absichern würden. Flankierend dazu habe er die Entwicklungsfinanzierungsbehörde DFC angewiesen, Versicherungen und Garantien für den Seehandel in der Krisenregion bereitzustellen.
Experten wie Thomas Altmann von QC Partners mahnten jedoch zur Vorsicht. Der Plan, Tanker zu eskortieren, überzeuge die Märkte bisher nicht restlos, da die praktische Umsetzung noch völlig unklar sei.
Europas Börsen leiteten am Mittwoch einen Erholungskurs ein.
Der EURO STOXX 50 startete etwas höher. Im Verlauf konnte er sein Plus deutlich ausbauen. Schließlich ging er 1,72 Prozent stärker bei 5.870,92 Punkten aus dem Handel.
Die Aktienmärkte stabilisierten sich nach dem Ausverkauf der vergangenen beiden Tage etwas. Der Nahostkonflikt blieb weiter das alles bestimmende Thema. Er sorgt für eine steigende Inflation in Folge höherer Energiepreise und damit für nachgelagerte Effekte. Aus dem Devisenmarkt wich ein wenig die Volatilität der vergangenen beiden Tage. Damit scheint am Kapitalmarkt zunächst das erhöhte Risiko eingepreist zu sein. Allerdings ist mit schnellen und heftigen Ausschlägen zu rechnen, sollte sich die Nachrichtenlage ändern.
Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit Gewinnen.
Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher, rutschte zwischenzeitlich ins Minus, drehte dann jedoch wieder in Plus. Letztlich zeigte er sich 0,49 Prozent fester bei 48.739,41 Punkten.
Der NASDAQ Composite startete ebenfalls auf grünem Terrain und weitete seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete den Handel schließlich 1,29 Prozent höher bei 22.807,48 Zählern.
Positive Impulse kamen von einem Bericht der "New York Times", laut dem der Iran indirekt Kontakt zu den USA aufgenommen hat, um über ein Kriegsende zu verhandeln, berichtete dpa-AFX. Belastend wirkten dagegen Aussagen von Scott Bessent. Laut dem US-Finanzminister könnte der vorgeschlagene globale Zollsatz von 15 Prozent noch in dieser Woche in Kraft treten.
Derweil ist die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Februar laut dem Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) deutlicher als erwartet gestiegen.
Die wichtigsten Märkte in Fernost verbuchen am Donnerstag kräftige Gewinne.
In Tokio steigt der Nikkei 225 massive 2,32 Prozent auf 55.503,33 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland prägen ebenfalls Gewinne das Bild, der Shanghai Composite erholt sich um 0,97 Prozent auf 4.122,08 Zähler ins Minus.
Deutliche Aufwärtstendenzen sind ebenfalls in Hongkong auszumachen, wo es für den Hang Seng um 0,95 Prozent auf 25.488,57 Zähler nach oben geht.
Nach drei Tagen teils kräftiger Verluste infolge der Angriffe auf den Iran haben sich die asiatischen Börsen am Donnerstag deutlich erholt. Analyst Chang Wei Liang von DBS Group Research erklärte, die Intensität der iranischen Raketenangriffe habe spürbar nachgelassen, nachdem US-Militärschläge die militärischen Fähigkeiten des Landes geschwächt hätten. Zudem gebe es Berichte, wonach der Iran auf Geheimdienstebene Gesprächsbereitschaft über ein mögliches Ende des Krieges signalisiert habe, ergänzt der Stratege.
Parallel dazu hat China für 2026 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zwischen 4,5 und 5 Prozent als Ziel ausgegeben. Damit liegt die Vorgabe auf dem niedrigsten Niveau seit den 1990er-Jahren. In den vergangenen drei Jahren hatte die Regierung jeweils ein Wachstum von "rund 5 Prozent" angestrebt. Sollte die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr unterhalb der Fünf-Prozent-Marke bleiben, wäre dies - abgesehen von den Jahren der Covid-19-Pandemie - das schwächste Wachstum seit über drei Jahrzehnten. Zugleich teilte China mit, dass die Wirtschaft im vergangenen Jahr real um 5 Prozent gewachsen sei und damit trotz eines erneuten Handelskonflikts mit den USA das offizielle Ziel erreicht habe.
Top Themen
