DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,0%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.239 -0,3%Euro1,1588 -0,4%Öl84,00 +1,7%Gold5.135 -0,1%
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Nahostkonflikt schwelt weiter: Asiens Börsen mit kräftiger Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Gericht genehmigt Bayer-Deal vorerst

aktualisiert 05.03.26 07:10 Uhr

PATRIZIA-Aktie legt zu: Gewinn übertrifft Erwartungen - Dividende soll steigen.

Der deutsche Aktienmarkt konnte nach dem jüngsten Kursrutsch zur Wochenmitte zulegen.

Der DAX war bereits höher in den Handel eingestiegen und baute seine Gewinne im Handelsverlauf weiter aus. Er verabschiedete sich schließlich 1,74 Prozent höher bei 24.205,36 Punkten in den Feierabend.
Der TecDAX zeigte sich zum Auftakt ebenfalls fester. Auch hier setzte sich die Erholung im Handelsverlauf fort. Er notierte letztlich 2,79 Prozent im Plus bei 3.718,13 Zählern

Nach den herben Verlusten der Vortage schöpften Investoren durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump leise Hoffnung auf eine Entspannung bei den Öl- und Gastransporten. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Er betonte, dass die USA den globalen Energiefluss unter allen Umständen absichern würden. Flankierend dazu habe er die Entwicklungsfinanzierungsbehörde DFC angewiesen, Versicherungen und Garantien für den Seehandel in der Krisenregion bereitzustellen.

Experten wie Thomas Altmann von QC Partners mahnten jedoch zur Vorsicht. Der Plan, Tanker zu eskortieren, überzeuge die Märkte bisher nicht restlos, da die praktische Umsetzung noch völlig unklar sei.

Merck-Aktie: Verhaltene Prognose für 2026 - Verweis auf negative Wechselkurseffekte
04.03.26Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
03.03.26Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
02.03.26Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
27.02.26US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
26.02.26Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
