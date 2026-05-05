Börse in Hongkong im Minus - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn -- ON Semiconductor, Pinterest im Fokus

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aktualisiert 05.05.26 07:15 Uhr

UBS: Ständerats-Kommission will Alternativen zur Eigenkapitalvorlage prüfen

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich Montag unentschlossen.

So nahm der DAX den Handel zunächst wenig bewegt auf und legte im Anschluss moderat zu. Von einem ersten kräftigen Rücksetzer gegen Mittag erholte sich das Barometer noch, ehe ein zweiter Rückschlag den Leitindex tief in die Verlustzone beförderte. Dort beendete er den Handel 1,24 Prozent leichter bei 23.991,27 Punkten - und fällt damit unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten.

Der TecDAX hingegen verabschiedete sich mit Gewinnen von 0,45 Prozent bei 3.713,72 Einheiten in den Feierabend, nachdem er bereits fester eröffnet hatte.

Die Nachrichtenlage blieb angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland kündigte US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU an. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen. Die neuen Zollankündigungen belasteten vor allem BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen (VW).

Hinsichtlich des Nahost-Kriegs bleiben Anleger auf der Hut, blicken auf die Ölpreise und hoffen weiter auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Die USA wollten am Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative "Projekt Freiheit" drohte US-Präsident Donald Trump, dagegen mit Härte vorzugehen. Irans Militärführung wiederum drohte vor dem Hintergrund der neuen US-Initiative mit Angriffen.

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