Am Devisenmarkt bescherten die guten Daten dem Dollar Auftrieb, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent und der Euro fiel vom Tageshoch über 1,1380, zugleich dem höchsten Stand seit drei Monaten, zurück auf 1,1288 Dollar. Am US-Anleihemarkt fielen mit den guten Daten und der Risikobereitschaft der Anleger die Kurse deutlich, die Renditen zogen entsprechend an. Die Zehnjahresrendite um 6,3 Basispunkte auf 0,89 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mitte März.

Die Wall Street hat zum Ende der Woche die Rally der vergangenen Wochen fortgesetzt, angetrieben von einem überraschend positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen sind viel besser ausgefallen als erwartet und deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft schneller erholt als gedacht. Dies helfe, die zuletzt gesehene scheinbare Entkopplung des Aktienmarkts von der wirtschaftlichen Entwicklung zu entmystifizieren, kommentierte Anlageexperte Brian Belski von BMO Capital Markets. "Es hilft, an das zu glauben, was der Aktienmarkt uns zeigt".

Bei Anlegern in Europa war die Stimmung im Freitagshandel gut.

Der EuroSTOXX 50 stand zur Eröffnung höher und konnte weiter kräftig um zuletzt plus 3,76 Prozent auf 3.384,29 Zähler klettern.

Am Freitag ging es in Europa mit den Kursen wieder nach oben, obwohl Experten die Vorgaben der Börsen in Asien und der USA allenfalls als neutral bewerteten. Es herrsche allerdings eine Buy-the-Dip-Mentalität. Positive Impulse kamen am Nachmittag von Mai-Jobdaten aus den USA: Hier sank die Arbeitslosenquote überraschend, zudem wurden 2,5 Millionen Stellen geschaffen, während ein Abbau erwartet worden war.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken