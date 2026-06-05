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DAX vor Gewinnmitnahmen -- Mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien -- VW, Mercedes und BMW: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher -- Samsung, SK hynix im Fokus

aktualisiert 05.06.26 08:40 Uhr

Tesla mit massiver Kurszielerhöhung. Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab. Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander. Givaudan übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen. Commerzbank-Aktie über UniCredit-Angebot: Können Anleger die Kurslücke nutzen?

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag schwächer starten.

Der DAX hatte am Vortag noch ein Plus von 0,60 Prozent auf 24.944,95 verzeichnet.
Der TecDAX fiel nach einer positiven Eröffnung vorübergehend in die Verlustzone, bevor er wieder ins Plus drehen konnte. Letztlich ging er 0,5 Prozent höher bei 4.209 Zählern in den Feierabend.

Der deutsche Leitindex wird am Freitag voraussichtlich mit Verlusten in den Handel starten und damit seine jüngsten Gewinne wieder abgeben. Belastet von schwachen Vorgaben aus den asiatischen Märkten taxiert der Broker IG den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,6 Prozent tiefer bei 24.785 Punkten. Damit rückt die charttechnisch wichtige 21-Tage-Linie (aktuell bei 24.695 Punkten) wieder in den Fokus der Anleger.

Gewinnmitnahmen im Halbleiter-Sektor belasten global, nach der rasanten KI-Rally der letzten Monate setzen sich die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor fort. Was in den USA begann, hat mittlerweile auch die asiatischen Börsen erfasst. Marktexperte Stephen Innes (unter Verweis auf eine Analyse von BNP Paribas) warnt, dass der bevorstehende Börsengang von SpaceX erhebliche Liquidität absaugen könnte. Dies dürfte zu einem echten Belastungstest für die anhaltende KI-Euphorie werden.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai. Nach Einschätzung der Analysten der ING liegt das Hauptaugenmerk diesmal auf der Arbeitslosenquote. Erwartet wird ein stabiler Wert von weiterhin niedrigen 4,3 Prozent. Sollte sich dies bestätigen, dürfte der Markt die Daten ohne größere Verwerfungen abhaken.

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