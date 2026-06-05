DAX vor Gewinnmitnahmen -- Mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien -- VW, Mercedes und BMW: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher -- Samsung, SK hynix im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag schwächer starten. Der DAX hatte am Vortag noch ein Plus von 0,60 Prozent auf 24.944,95 verzeichnet.

Der TecDAX fiel nach einer positiven Eröffnung vorübergehend in die Verlustzone, bevor er wieder ins Plus drehen konnte. Letztlich ging er 0,5 Prozent höher bei 4.209 Zählern in den Feierabend. Der deutsche Leitindex wird am Freitag voraussichtlich mit Verlusten in den Handel starten und damit seine jüngsten Gewinne wieder abgeben. Belastet von schwachen Vorgaben aus den asiatischen Märkten taxiert der Broker IG den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,6 Prozent tiefer bei 24.785 Punkten. Damit rückt die charttechnisch wichtige 21-Tage-Linie (aktuell bei 24.695 Punkten) wieder in den Fokus der Anleger. Gewinnmitnahmen im Halbleiter-Sektor belasten global, nach der rasanten KI-Rally der letzten Monate setzen sich die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor fort. Was in den USA begann, hat mittlerweile auch die asiatischen Börsen erfasst. Marktexperte Stephen Innes (unter Verweis auf eine Analyse von BNP Paribas) warnt, dass der bevorstehende Börsengang von SpaceX erhebliche Liquidität absaugen könnte. Dies dürfte zu einem echten Belastungstest für die anhaltende KI-Euphorie werden. Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai. Nach Einschätzung der Analysten der ING liegt das Hauptaugenmerk diesmal auf der Arbeitslosenquote . Erwartet wird ein stabiler Wert von weiterhin niedrigen 4,3 Prozent. Sollte sich dies bestätigen, dürfte der Markt die Daten ohne größere Verwerfungen abhaken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen stehen vor einem Handelsstart mit Abgaben. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag noch mit einem klaren Plus von 0,82 Prozent bei 6.103,33 Punkten geschlossen. Die europäischen Aktienmärkte dürften mit Abgaben in den letzten Handelstag der Woche starten. Angesichts der Entwicklung an der Wall Street am Vortag und am Freitag in Asien könnten bei Technologieaktien, besonders aus dem Chipsektor, Gewinnmitnahmen für Druck sorgen. Ein möglicherweise frischen Impuls könnte später am Tag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai liefern. Gerechnet wird mit einem Jobwachstum von nur 80.000 Stellen. Dies würde eine deutliche Abkühlung signalisieren, nachdem das Beschäftigungswachstum im März und April überraschend stark ausgefallen war. Weiter unklar bleibt die Lage im Nahost-Konflikt. Es zeichnet sich weiterhin keine Friedenslösung zwischen den USA und dem Iran ab, zumal die vom Iran unterstützte Hisbollah nicht nur den von den USA vermittelten Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon ablehnt. Offenbar kam es zu erneuten Kämpfen zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär im Libanon. Unterdessen habe US-Präsident Trump die Möglichkeit eines Treffens mit dem obersten Führer des Iran ins Spiel gebracht, falls [die USA] eine Einigung erzielen sollten, so die Analysten von CIMB Treasury and Markets Research. Derweil kommt möglicherweise Bewegung in den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich in einem offenen Brief direkt an sein russisches Pendant Wladimir Putin gewandt und ein persönliches Treffen vorgeschlagen. US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf den Vorstoß, ein Treffen wäre großartig, sagte er und: "Sie sollten es hinbekommen". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Leitindex zog am Donnerstag kräftig an. Der Dow Jones Industrial hatte mit einem klaren Gewinn eröffnet, vergrößerte diesen anschließend deutlich und schloss 1,73 Prozent fester bei 51.562,12 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite drehte nach anfänglichen Verlusten im weiteren Handelsverlauf moderat ins Plus, bevor er wieder an die Nulllinie zurückfiel. Schlussendlich beendete er den Handelstag kaum verändert (-0,09 Prozent) bei 26.830,96 Zählern. Der Leitindex wurde gestützt von Aktien des Gesundheits- und Finanzsektors. Unter den Anlegern keimte wieder Hoffnung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges auf, wie Händler sagen. Im Technologiesektor dämpfte allerdings Broadcom die Kauflaune. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach Chips für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und verzeichnet dadurch ein starkes Wachstum. Auch die vorgelegten Quartalszahlen entsprachen den Erwartungen. Für Enttäuschung sorgte allerdings der KI-bezogene Teil des Ausblicks. "Es wird zunehmend schwieriger, die Erwartungen der Anleger in jedem Quartal erneut zu übertreffen", erklärte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. An der grundsätzlichen Dynamik des KI-Geschäfts ändere dies jedoch nichts. "Das ist ein klassischer Fall von sehr hohen Erwartungen, die auf einen Markt treffen, der auf Perfektion setzt (...). Anleger bestrafen derzeit alles, was nicht exakt ihren Vorstellungen entspricht", erläuterte Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Etwas Unterstützung erhielten die Börsen immerhin von sinkenden Ölpreisen. Hintergrund ist ist Einigung zwischen Israel und Libanon auf eine Verlängerung der Waffenruhe - allerdings vorausgesetzt, die vom Iran unterstützte Miliz Hisbollah stellt ihre Angriffe ein. Diese aber lehnt eine Waffenruhe ab. Derweil hat US-Präsident Donald Trump jedoch versichert, die US-Streitkräfte würden ihre Angriffe auf den Iran nicht wieder aufnehmen, sofern keine US-Soldaten getötet würden. Unterdessen steigt auch in den USA der Druck auf den Präsidenten, den Krieg zu beenden. Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus hat mehrheitlich für eine Resolution gestimmt, mit der Trump die Fortsetzung des Kriegs untersagt werden soll. Die Zustimmung des Senats steht indessen noch aus. Überdies bedarf es einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses, um ein Veto von Trump auszuhebeln. Die Rohölsorte Brent verbilligt sich um fast 3 Prozent je Barrel. "Ohne eine Normalisierung der regionalen Ölströme ist der Markt zunehmend starken Aufwärtsschwankungen ausgesetzt, da die Lagerbestände weiter abnehmen", warnten jedoch die ING-Analysten Warren Patterson und Ewa Manthey. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



