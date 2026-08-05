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Heute im Fokus

DAX vor Start im Plus -- Asiens Börsen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Fresenius, Siemens Energy, Infineon im Fokus

aktualisiert 05.08.26 08:50 Uhr

Schaeffler: Operativer Gewinn steigt wie erwartet. Basler wird erneut optimistischer. Klöckner & Co mit Umsatzplus im zweiten Quartal. DHL steigert Gewinn überproportional zum Umsatz. Springer Nature-Aktie mit mehr Zuversicht für 2026. Vonovia überrascht mit starkem EBITDA.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch zur Wochenmitte neue Rekorde markieren.

Der DAX legt vorbörslich zu und dürfte seinen jüngsten Rekord direkt wieder hinter sich lassen.
Auch der TecDAX wird im Plus erwartet.

Getragen von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Krieges, fallenden Ölpreisen und einer Rally bei Technologiewerten dürfte der DAX seine Rekordserie zur Wochenmitte fortsetzen. Bereits in Asien und den USA waren die Kurse deutlich gestiegen. Für Erleichterung sorgt die Perspektive auf eine Lösung im Iran-Konflikt, die eine Wiederöffnung der für den Ölhandel bedeutenden Straße von Hormus einschließen könnte.

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