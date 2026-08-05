DAX vor Start im Plus -- Asiens Börsen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Fresenius, Siemens Energy, Infineon im Fokus

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Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch zur Wochenmitte neue Rekorde markieren. Der DAX legt vorbörslich zu und dürfte seinen jüngsten Rekord direkt wieder hinter sich lassen.

Auch der TecDAX wird im Plus erwartet. Getragen von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Krieges, fallenden Ölpreisen und einer Rally bei Technologiewerten dürfte der DAX seine Rekordserie zur Wochenmitte fortsetzen. Bereits in Asien und den USA waren die Kurse deutlich gestiegen. Für Erleichterung sorgt die Perspektive auf eine Lösung im Iran-Konflikt, die eine Wiederöffnung der für den Ölhandel bedeutenden Straße von Hormus einschließen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden fester erwartet. Der EURO STOXX 50 liegt vorbörslich in der Gewinnzone. Die Börsen dürften ihre Rekordjagd fortsetzen, das Umfeld bleibt insgesamt freundlich. Die Ölpreise sind wieder unter die Marke von 80 Dollar pro Barrel gerutscht. US-Finanzminister Scott Bessent zufolge stehen die USA und der Iran kurz vor einer Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Dass die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von SpaceX und AMD in den USA negativ aufgenommen wurden, scheint der positiven Stimmung keinen nennenswerten Schaden zuzufügen. Zwar übertrafen beide Unternehmen die Analystenschätzungen, konnten damit aber offensichtlich die hohen Erwartungen der Investoren nicht vollends erfüllen. Bei AMD kam zusätzlich belastend hinzu, dass SpaceX seine Chips künftig von NVIDIA statt von AMD bezieht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen griffen die Anleger am Dienstag wieder zu. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Plus von 1,71 Prozent bei 54.085,94 Punkte. Im Handelsverlauf erreichte er auch ein neues Rekordhoch bei 54.272,60 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging unterdessen am Dienstag 2,59 Prozent höher bei 26.584,99 Punkten in den Feierabend. An den US-Börsen spielten sich am Dienstag deutliche Kursgewinne ab. Marktbeobachter führten die positive Stimmung auf einen Optimismus der Anleger bezüglich einer möglichen Beendigung des Iran-Konflikts zurück. Unterdessen erholten sich die Ölpreise leicht. Am Vortag waren die Notierungen spürbar eingebrochen, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er habe geplante Militärschläge zugunsten neuer Verhandlungen mit Teheran abgesagt. Von iranischer Seite wurden angebliche Verhandlungen mit den USA jedoch dementiert. Auf der Makroseite standen die Daten zu den offenen Stellen (Jolts-Bericht) für Juni im Mittelpunkt. Sie markieren den Startschuss für eine Reihe wichtiger Arbeitsmarktdaten im Wochenverlauf: Am Mittwoch folgt der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht.

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juni gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,359 (Mai: 7,537) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg auf 3,232 (3,153) Millionen. Die Zahl der Entlassungen legte leicht auf 1,766 (1,761) Millionen zu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



