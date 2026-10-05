DAX etwas fester erwartet -- Asien Börsen uneinheitlich -- Bayer investiert Milliarden in Ohio-Werk -- Apple zieht bei KI-Agenten die Sicherheitsbremse -- Deutsche Telekom, Novo Nordisk im Fokus

Der deutsche Leitindex wird zum Wochenstart mit positiver Tendenz erwartet. Der DAX dürfte etwas fester starten.

Der TecDAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie. Zum Start der neuen Handelswoche dürfte sich der deutsche Leitindex oberhalb der Schwelle von 25.000 Punkten behaupten. Nachdem Ende August mit 26.618 Zählern ein Rekordstand erreicht worden war, hatten die Kurse in den zurückliegenden Wochen nachgegeben – maßgeblich belastet durch anziehende Ölpreise und spürbar höhere Anleiherenditen. Am Donnerstag rutschte der DAX zeitweise bis auf 24.831 Punkte ab und markierte damit den tiefsten Stand seit Ende Juli. Am Freitag konnte sich das Börsenbarometer wieder etwas fangen. Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, verweist laut dpa-AFX auf die politische Unsicherheit, wegen der ausländische Anleger europäische Aktien immer stärker meiden würden. Deutsche Landtagswahlen mit Anzeichen für einen politischen Wandel, Massenproteste samt möglicher Neuwahlen in Spanien, die Zwischenwahlen in den USA sowie die französischen Urnengänge im Frühjahr – nach Einschätzung des Fachmanns werden Investoren das Thema Politik im kommenden halben Jahr kaum umgehen können. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften am Montag ohne große Ausschläge starten. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich seitwärts. Die Erleichterung über die etwas verhaltener ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag dürfte zum Wochenstart nachlassen, obwohl diese den Druck auf die US-Notenbank gemindert hat, die Zinsen weiter anzuheben. Im Anschluss an den Jobbericht rückt am Nachmittag nun der ISM-Service-Index in den Fokus, der auch Aufschluss über die Entwicklung bei Beschäftigung und Löhnen gibt. Zeigt sich dort – ähnlich wie bei den Preisdaten der Vorwoche – erneut steigender Lohndruck, könnte die durch den Arbeitsmarktbericht ausgelöste Erholung rasch wieder verpuffen. Daneben stehen in Europa und den USA auf Konjunkturseite die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es vor dem Wochenende aufwärts. So eröffnete der Dow Jones bereits höher und hielt sich in der Folge weiterhin auf grünem Terrain. Letztlich stand hier ein Plus von 0,49 Prozent auf 51.177,44 Punkte an der Kurstafel.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog nach einem deutlich höheren Start weiter an. Im Handelsverlauf erreichte er sogar ein neues Rekordhoch bei 27.353,68 Punkten, bevor es mit Gewinnen von 1,19 Prozent bei 27.190,86 Zählern ins Wochenende ging. Profitiert haben die US-Börsen vor allem von stagnierenden Ölpreisen, die zeitweise sogar stark unter Druck standen, weil die G7-Staaten die Freigabe von 100 Millionen Barrel aus strategischen Reserven befürworteten. Darüber hinaus sorgte ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht für zusätzlichen Rückenwind. Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) schrieb zu dem Jobbericht: "Der Arbeitsmarktbericht enttäuscht angesichts der positiven Indikationen, die es vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, des ADP-Reports oder des ISM-Beschäftigungsindexes gegeben hatte". Am Aktienmarkt kommt dies positiv an, weil es die Zins- und Inflationssorgen der Anleger ebenso dämpft wie die wieder niedrigeren Ölpreise. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



