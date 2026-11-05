DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall kassiert Jahresziele -- Arm-Aktie unter Druck trotz starker Geschäftszahlen -- RENK, HENSOLDT, DHL, Commerzbank, QUALCOMM im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der DAX sowie der TecDAX dürften am Donnerstag positiv in den Handel gehen. Die nach den US-Zwischenwahlen gestiegene Risikobereitschaft der Anleger dürfte den DAX am Donnerstag weiter in Richtung seines Rekordhochs anschieben. In der Nacht lag die Indikation mit 26.676 Zählern bereits über dem bisherigen DAX-Höchststand vom August bei 26.618 Punkten. Haupttreiber dieser Entwicklung war der Wahlsieg der US-Demokraten, die sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat sichern konnten und damit vor allem dem Dow Jones am Mittwoch einen kräftigen Aufschwung bescherten. Zwar können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump durch ihren Erfolg nicht komplett rückgängig machen, sie haben nun jedoch die Möglichkeit, dessen Vorhaben spürbar zu durchkreuzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften Gewinne verbuchen. Der EURO STOXX 50 dürfte den Handel auf grünem Terrain beginnen. Händler rechnen am Donnerstag mit einer anhaltend positiven Stimmung an den europäischen Börsen. Am Markt wird betont, dass der deutliche Wahlausgang in den USA zugunsten der Demokraten für klare Verhältnisse gesorgt hat, nach denen sich Anleger nun ausrichten können. Die globalen Anleiherenditen weisen weiterhin eine leicht rückläufige Tendenz auf. Auch der Ölpreis gibt trotz des deutlichen Einbruchs am Vortag weiter nach; die Sorte Brent notiert am Morgen bei rund 94 Dollar. Kurzfristig richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer vor allem auf die laufende Berichtssaison, die eine Flut an Unternehmenszahlen quer durch alle Branchen bringt. Ergänzt wird die Agenda durch Makrodaten wie die EU-Erzeugerpreise (PPI) sowie den Zinsentscheid der Bank of England, bei der mehrheitlich mit einer Anhebung des Leitzinses von 3,75 auf 4,00 Prozent gerechnet wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street dominierten zur Wochenmitte die Bullen. Der Dow Jones schloss 3,03 Prozent höher bei 53.357,19 Punkten.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte zu und ging mit einem Plus von 1,44 Prozent bei 25.736,51 Punkten in den Feierabend. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Aufschlägen im Handel, nachdem die Demokraten bei den Kongresswahlen die Mehrheit in beiden Kammern errungen haben und Präsident Donald Trump das Ergebnis anerkannt hat. Am Ölmarkt setzte sich die Talfahrt fort: Brent verbilligt sich um 1,7 Prozent auf 101,89 US-Dollar je Barrel, weil Händler offenbar weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg setzen. Capital Economics sieht nach dem Machtwechsel im Kongress allerdings wachsende geopolitische Risiken. Nähme Trump die Angriffe auf iranische Ziele wieder auf, könnte der Ölpreis rasch wieder anziehen. Neue Impulse dürften die wöchentlichen US-Lagerdaten liefern. Am Anleihemarkt gaben die Renditen leicht nach. Den Ausschlag gaben hier eher Inflation und Fed-Kurs als der Wahlausgang. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



