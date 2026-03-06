Iran-Krieg weitet sich aus: DAX vorbörslich mit Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- VW im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag einen Erholungsversuch starten. Der DAX zeigt sich vorbörslich mit Gewinnen.

Der TecDAX dürfte sich ebenso höher präsentieren. Am Freitag dürfte der DAX einen weiteren Versuch starten, sich der Marke von 24.000 Punkten zu nähern.Im Zuge des Iran-Konflikts waren die Preise für Öl und Gas spürbar gestiegen, was neue Sorgen über Konjunktur und Inflation auslöste. Für etwas Entlastung sorgen nun leicht nachgebende Rohölpreise. Hintergrund ist, dass die USA verschiedene Maßnahmen prüfen, um den starken Anstieg der Energiekosten abzufedern, der durch den weitgehend zum Erliegen gekommenen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst wurde. Neben der geopolitischen Lage richten Anleger zum Wochenausklang auch ihren Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht. Die Daten gelten als wichtiger Hinweis für den weiteren Zinskurs der Federal Reserve. Angesichts der zuletzt gestiegenen Energiepreise rücken zudem wieder Inflationsrisiken und mögliche geldpolitische Reaktionen der Fed stärker in den Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften sich am Freitag fester präsentieren. Der EURO STOXX 50 legt vorbörslich zu. Der Ölpreis - derzeit ein wichtiger Gradmesser für die Spannungen im Iran-Konflikt - gibt etwas nach und sorgt damit für leichte Unterstützung an den Aktienmärkten. Dennoch bewegen sich die Preise weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Eine von US-Finanzminister Scott Bessent angekündigte Übergangsmaßnahme könnte nach Einschätzung von ING Group kurzfristig etwas Druck von den Ölpreisen nehmen. Ein grundlegender Wendepunkt sei dies jedoch nicht. Am Nachmittag könnte zudem der US-Arbeitsmarktbericht für neue Impulse sorgen. Laut Goldman Sachs könnte eine stärker als erwartete Zahl neu geschaffener Stellen die Sorgen um das Wachstum in den USA dämpfen - auch wenn Risiken durch anhaltend hohe globale Energiepreise bestehen bleiben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich in der Donnerstagssitzung klar unterhalb der Nulllinie. Der Dow Jones startete bereits im Minus in den Handelstag und rutschte anschließend tiefer in die Verlustzone. Schlussendlich verabschiedete er sich 1,61 Prozent schwächer bei 47.953,82 Indexpunkten aus der Sitzung.

Der NASDAQ Composite verlor zur Eröffnung ebenfalls und gab auch weiterhin nach, bis auf letztlich 0,26 Prozent bei 22.748,99 Einheiten. Nach der Erholung zur Wochenmitte ließ sich an der Wall Street am Donnerstag wieder eine schwache Tendenz beobachten. Zwischenzeitlich hatten die Futures zwar freundlicher notiert, doch die Stimmung blieb angesichts der unsicheren Lage im Nahost-Konflikt äußerst fragil. Hoffnungen auf eine mögliche Entspannung - unter anderem durch Berichte über eine angebliche Gesprächsbereitschaft Irans - waren zuletzt wieder in den Hintergrund getreten. Auslöser waren erneute iranische Raketenangriffe auf Israel sowie Spekulationen, wonach Mojtaba Khamenei als möglicher Nachfolger des getöteten Obersten Führers gehandelt wird. Dies wird als Signal gewertet, dass Teheran kaum zu Zugeständnissen bereit ist. Entsprechend zogen auch die Ölpreise wieder etwas an. Konjunkturdaten traten derweil in den Hintergrund. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten entsprachen den Erwartungen, die Importpreise stiegen im Januar etwas weniger stark als prognostiziert. Allerdings legten die Lohnstückkosten im vierten Quartal deutlicher zu als erwartet, was den Renditen zusätzlichen Auftrieb geben könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken