DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -3,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.897 -0,2%Euro1,1613 ±0,0%Öl84,91 +0,7%Gold5.113 +0,6%
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX vorbörslich mit Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- VW im Fokus
Top News
Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke
KI-Rausch treibt Marvell auf Rekordkurs! Gigantische Prognosen und Technologien treiben den Chipgiganten! KI-Rausch treibt Marvell auf Rekordkurs! Gigantische Prognosen und Technologien treiben den Chipgiganten!
Profil
Heute im Fokus

Iran-Krieg weitet sich aus: DAX vorbörslich mit Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- VW im Fokus

aktualisiert 06.03.26 08:04 Uhr

Roche-Aktie: Adipositas-Hoffnungsträger überzeugt in Studie. Delivery Hero-Aktie: Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Blick. LANXESS-Aktie: Envalior-Verkauf für 2026 abgehakt.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag einen Erholungsversuch starten.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit Gewinnen.
Der TecDAX dürfte sich ebenso höher präsentieren.

Am Freitag dürfte der DAX einen weiteren Versuch starten, sich der Marke von 24.000 Punkten zu nähern.Im Zuge des Iran-Konflikts waren die Preise für Öl und Gas spürbar gestiegen, was neue Sorgen über Konjunktur und Inflation auslöste. Für etwas Entlastung sorgen nun leicht nachgebende Rohölpreise. Hintergrund ist, dass die USA verschiedene Maßnahmen prüfen, um den starken Anstieg der Energiekosten abzufedern, der durch den weitgehend zum Erliegen gekommenen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst wurde.

Neben der geopolitischen Lage richten Anleger zum Wochenausklang auch ihren Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht. Die Daten gelten als wichtiger Hinweis für den weiteren Zinskurs der Federal Reserve. Angesichts der zuletzt gestiegenen Energiepreise rücken zudem wieder Inflationsrisiken und mögliche geldpolitische Reaktionen der Fed stärker in den Fokus.

Top Themen

Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz
News-Ticker

Börsenchronik

05.03.26Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
04.03.26Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
03.03.26Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
02.03.26Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
27.02.26US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
