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Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekord in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD mit kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung -- Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus

aktualisiert 06.05.26 07:17 Uhr

GameStop-Chef Cohen plant nach Übernahme radikalen Kahlschlag bei eBay. AMC kann Verluste reduzieren. Wolfspeed rutscht noch tiefer in die roten Zahlen. BigBear.ai: Zahlen enttäuschen die Erwartungen. US-Börsenaufsicht will halbjährliche Firmenberichte erlauben. AXA steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt. DHL: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stark.

Dabei startete der DAX nur mit einem minimalen Aufschlag, kletterte in der Folge aber unermüdlich weiter nach oben. Ein zusätzlicher Schub im Späthandel hob das Barometer letztlich auf 24.401,70 Punkte, was einem Plus von 1,71 Prozent entspricht.

Der TecDAX legte ebenfalls kräftig zu und verabschiedete sich mit Gewinnen von 2,42 Prozent bei 3.797,42 Einheiten in den Feierabend.

Im geopolitischen Kontext sorgt derzeit vor allem eine US-Initiative für Aufmerksamkeit, die auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr abzielt. Die iranische Seite reagierte darauf kritisch; der Außenminister bezeichnete das Vorhaben auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Trotz der angespannten Lage gaben die Ölpreise auf erhöhtem Niveau leicht nach.

Daneben rückten zahlreiche Unternehmensberichte der laufenden Berichtssaison, unter anderem von Rheinmetall, Fresenius Medical Care (FMC) und Schaeffler in den Fokus. Auch die Commerzbank und die UniCredit rückten nach dem offiziellen Kaufangebot der italienischen Großbank in den Blick der Anleger.

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