Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekord in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD mit kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung -- Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
GameStop-Chef Cohen plant nach Übernahme radikalen Kahlschlag bei eBay. AMC kann Verluste reduzieren. Wolfspeed rutscht noch tiefer in die roten Zahlen. BigBear.ai: Zahlen enttäuschen die Erwartungen. US-Börsenaufsicht will halbjährliche Firmenberichte erlauben. AXA steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt. DHL: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stark.
Dabei startete der DAX nur mit einem minimalen Aufschlag, kletterte in der Folge aber unermüdlich weiter nach oben. Ein zusätzlicher Schub im Späthandel hob das Barometer letztlich auf 24.401,70 Punkte, was einem Plus von 1,71 Prozent entspricht.
Der TecDAX legte ebenfalls kräftig zu und verabschiedete sich mit Gewinnen von 2,42 Prozent bei 3.797,42 Einheiten in den Feierabend.
Im geopolitischen Kontext sorgt derzeit vor allem eine US-Initiative für Aufmerksamkeit, die auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr abzielt. Die iranische Seite reagierte darauf kritisch; der Außenminister bezeichnete das Vorhaben auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Trotz der angespannten Lage gaben die Ölpreise auf erhöhtem Niveau leicht nach.
Daneben rückten zahlreiche Unternehmensberichte der laufenden Berichtssaison, unter anderem von Rheinmetall, Fresenius Medical Care (FMC) und Schaeffler in den Fokus. Auch die Commerzbank und die UniCredit rückten nach dem offiziellen Kaufangebot der italienischen Großbank in den Blick der Anleger.
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Die europäischen Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne.
Der EURO STOXX 50 bewegte sich nach schwächerem Start letztlich klar ins Plus. Sein Schlussstand: 5.865,57 Punkte (+1,77%).
Zwar bleiben die geopolitischen Risiken im Nahen Osten ein zentrales Thema, zunächst rücken jedoch zahlreiche Unternehmensberichte der laufenden Berichtssaison stärker in den Vordergrund.
Die Commerzbank verwies darauf, dass neue Spannungen im Persischen Golf das Vertrauen in die seit Wochen bestehende Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran belastet haben. Insgesamt dürfte die Bereitschaft der Anleger, Risiken einzugehen, weiterhin begrenzt bleiben.
Auch James McCann von Edward Jones warnte vor möglichen länger anhaltenden Störungen der globalen Energiemärkte, insbesondere vor dem Hintergrund bereits stark gestiegener Kurse an den Aktienmärkten. Parallel dazu zogen die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen wieder deutlich an und überschritten die Marke von fünf Prozent, was als Hinweis auf steigenden Inflationsdruck gewertet wird.
In Europa wächst ebenfalls die Aufmerksamkeit für mögliche geldpolitische Reaktionen: Bundesbankpräsident Nagel deutete an, dass die Europäische Zentralbank bei anhaltend höherer Inflation infolge des Konflikts im Nahen Osten im kommenden Monat eine Zinserhöhung in Betracht ziehen könnte.
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Anleger an der Wall Street fassten am Dienstag wieder Mut.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,73 Prozent höher bei 49.298,53 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite schloss mit Gewinnen und legte 1,03 Prozent auf 25,326.13 Punkte zu, nachdem im Verlauf bei 25.361,05 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht worden war.
Die Lage im Nahost-Konflikt bieb unübersichtlich und belastet weitere die Stimmung. Besonders die Ölpreise bleiben ein Risikofaktor, da die Straße von Hormus weiterhin weitgehend blockiert ist. Zwar ist Brent wieder gefallen, der Preis liegt aber noch über dem Niveau vor den jüngsten Gefechten.
Marktteilnehmer verweisen dennoch darauf, dass Unternehmensgewinne derzeit eine wichtigere Rolle spielen als Ölpreis und Zinstrend. Solange die USA und der Iran weiter im Gespräch bleiben, dürfte die Risikobereitschaft an den Märkten gestützt werden.
Von Konjunktur- und Unternehmensseite werden zudem noch einige Daten erwartet.
Während in Tokio das Geschäft weiter ruht, verbuchen die Börsen in China Gewinne und in Südkorea werden neue Rekorde aufgestellt.
In Tokio schloss der Nikkei 225 zuletzt 0,38 Prozent höher bei 59.513,12 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite gegen 07:00 MESZ 1,27 Prozent auf 4.164,42 Einheiten.
In Hongkong notiert der Hang Seng 0,79 Prozent im Plus bei 26.104,42 Zählern.
Im südkoreanischen Seoul klettert der Kospi zeitweise um 6,46 Prozent nach oben auf 7.384,78 Punkte und erreichte ein neues Rekordhoch.
Im Zuge der freundlichen Vorgaben aus den USA, wo neue Höchststände an der Wall Street erreicht wurden, legen auch die Börsen in Ostasien am Mittwoch zu. Unterstützung kommt zudem von leicht rückläufigen Ölpreisen. Auslöser dafür waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA die geplante Begleitung von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus aussetzen und eine Einigung mit dem Iran in greifbare Nähe rücken könnte. Er sprach von "großen Fortschritten" auf dem Weg zu einem "vollständigen und endgültigen Abkommen".
Besonders dynamisch zeigt sich der südkoreanische Markt: In Seoul setzt der technologiegetriebene Aufwärtstrend neue Maßstäbe. Treiber ist vor allem die anhaltende Nachfrage nach Technologiewerten im Zuge des KI-Booms, die bereits am Vortag insbesondere Chipaktien beflügelt hatte. Zusätzlichen Rückenwind lieferte der US-Halbleiterkonzern AMD mit starken Quartalszahlen und einem positiven Branchenausblick.
Auch makroökonomische Daten unterstützen die Stimmung: In Südkorea entsprach die Inflationsentwicklung den Erwartungen, was als Zeichen für die Wirksamkeit der geldpolitischen Maßnahmen gewertet wird. In China wiederum sorgten besser als erwartete Daten aus dem Dienstleistungssektor für Optimismus, nachdem ein privater Stimmungsindikator eine Ausweitung der Aktivität signalisiert hatte.
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