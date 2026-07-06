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Heute im Fokus

Asiens Börsen uneins -- Mega-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- BASF überrascht mit optimistischem Ausblick -- Commerzbank, Siemens Energy, Mercedes-Benz im Fokus

aktualisiert 06.07.26 07:03 Uhr

Microsoft: Milliardenumsätze in Deutschland - doch die meisten EU-Steuern zahlt der Konzern anderswo. Rheinmetall-Chef rechnet mit der deutschen Rüstungspolitik ab. Zalando-Betriebsrat macht vor entscheidender Runde Druck. easyJet stimmt Übernahmeangebot zu.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt ging es den vierten Tag in Folge nach oben.

Der DAX stieg mit einem Plus in den Handel ein und erzielte damit direkt ein neues Rekordhoch. Auch im Verlauf setzte sich die Rekordrally fort, in der Spitze ging es bis auf 25.826,78 Punkte nach oben. Letztlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 0,78 Prozent fester bei 25.779,31 Zählern ins Wochenende.
Der TecDAX startete am Freitag zunächst im Plus und pendelte im Verlauf nur noch um die Nulllinie. Zum Handelsende ging es dann leicht um 0,32 Prozent auf 3.900,02 Indexpunkte nach oben.

Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Vortagesrally am Freitag gebremst fort. US-Arbeitsmarktdaten hatten am Donnerstag die Zinssorgen der Anleger gedämpft und sollten weiterhin für Entspannung sorgen. Rückenwind verschafften am Morgen aber vor allem die klare Kurserholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Im Gesamtjahr liegt der DAX vergleichsweise moderate 4,5 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim EuroStoxx 50 und Dow Jones Industrial sind es rund zehn Prozent und selbst der marktbreite Stoxx Europe 600 ist ähnlich stark gelaufen wie die beiden Indizes.

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