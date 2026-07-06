Asiens Börsen uneins -- Mega-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- BASF überrascht mit optimistischem Ausblick -- Commerzbank, Siemens Energy, Mercedes-Benz im Fokus

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Am deutschen Aktienmarkt ging es den vierten Tag in Folge nach oben. Der DAX stieg mit einem Plus in den Handel ein und erzielte damit direkt ein neues Rekordhoch. Auch im Verlauf setzte sich die Rekordrally fort, in der Spitze ging es bis auf 25.826,78 Punkte nach oben. Letztlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 0,78 Prozent fester bei 25.779,31 Zählern ins Wochenende.

Der TecDAX startete am Freitag zunächst im Plus und pendelte im Verlauf nur noch um die Nulllinie. Zum Handelsende ging es dann leicht um 0,32 Prozent auf 3.900,02 Indexpunkte nach oben. Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Vortagesrally am Freitag gebremst fort. US-Arbeitsmarktdaten hatten am Donnerstag die Zinssorgen der Anleger gedämpft und sollten weiterhin für Entspannung sorgen. Rückenwind verschafften am Morgen aber vor allem die klare Kurserholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war. Im Gesamtjahr liegt der DAX vergleichsweise moderate 4,5 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim EuroStoxx 50 und Dow Jones Industrial sind es rund zehn Prozent und selbst der marktbreite Stoxx Europe 600 ist ähnlich stark gelaufen wie die beiden Indizes. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte erzielten vor dem Wochenende Gewinne. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zum Start mit einem Plus und blieb im Verlauf in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,88 Prozent stärker bei 6.416,73 Stellen. Mit dem schwächeren US-Arbeitsmarkt wurden die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas zurückgeschraubt. Anleger setzten mit Blick auf die USA im Wesentlichen auf ein "Goldlöckchen-Szenario", bei dem sich die Inflation abkühle, während der Arbeitsmarkt stabil bleibe, erklärte Chefökonom Mark Vitner von Piedmont Crescent Capital. Dies verliehe Aktien weiter Auftrieb, ohne Ängste vor einer Konjunkturabkühlung zu schüren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich vor dem langen Wochenende mit ungleicher Tendenz. Am Freitag ruhte der US-Handel. So stand am Donnerstag zur Startglocke für den Dow Jones Industrial ein Plus an der Kurstafel. Anschließend ging es weiter nach oben. Er markierte dabei ein neues Rekordhoch. Letztlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 1,14 Prozent höher bei 52.899,24 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung minimal höher, im weiteren Handel fiel er jedoch ins Minus zurück, wo er den Tag 0,8 Prozent schwächer bei 25.832,67 Zählern beendete. An diesem Freitag fand an der Wall Street kein Handel statt. Der stark beachtete US-Arbeitsmarktbericht sorgte am Donnerstag für spürbaren Auftrieb. Da die US-Wirtschaft im Juni nur etwa halb so viele neue Jobs schuf wie vorab prognostiziert, dürfte dies laut Einschätzung der Landesbank Helaba die zuletzt gewachsene Sorge vor einer weiteren Leitzinserhöhung abschwächen. Das käme den Aktienmärkten zugute, da steigende Zinsen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Papieren wie Anleihen weniger attraktiv machen.

Normalerweise wird der monatliche Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag des Folgemonats veröffentlicht. Da der Nationalfeiertag am 4. Juli in diesem Jahr jedoch auf einen Samstag fällt, wird er bereits am Freitag zuvor begangen, weshalb die US-Börsen an diesem Tag geschlossen bleiben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



