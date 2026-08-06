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Asiens Börsen uneins -- IonQ steigert Umsatz kräftig -- Deutsche Telekom verdient mehr -- Siemens mit Rekordauftragseingang -- Commerzbank, Merck, QIAGEN im Fokus

aktualisiert 06.08.26 07:45 Uhr

Partners Group-Aktie: Kauf von Aroma-Zone steht wohl kurz bevor. Bayer-Aktie stärker: Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs verschoben. AUMOVIO-Aktie: Neue Kapitalstrategie - Freie Mittel sollen in Rückkäufe fließen. United Internet mit Umsatz- und Gewinnplus. Fraport mit besserem operativen Ergebnis als erwartet.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt setzte auch zur Wochenmitte seine Rekordjagd fort, wenn auch nur kurzfristig.

Der DAX legte anfänglich zu und ließ dabei seinen jüngsten Rekord direkt wieder hinter sich. Direkt im Anschluss übersprang er gar die Marke von 26.400 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt inzwischen bei 26.403,81 Punkten. Im Tagesverlauf gab er seine Gewinne jedoch wieder ab. Zum Handelsende stand ein Minus von 0,29 Prozent auf 26.126,3 Zähler an der Kurstafel in Frankfurt.
Auch der TecDAX zeigte sich zu Beginn höher, gab im Handelsverlauf jedoch ab und beendete die Sitzung 0,9 Prozent schwächer bei 3.947 Punkten.

Der DAX hat seinen vorangegangenen Höhenflug am Mittwoch zwar verlangsamt, markierte zuvor jedoch ein erneutes Rekordhoch. Getrieben wurde der deutsche Leitindex vor allem von Entspannungssignalen im Iran-Konflikt, nachgebenden Ölpreisen sowie deutlichen Gewinnen im Technologiesektor.

Für Erleichterung sorgte ein Bericht des US-Nachrichtenportals "Axios", wonach die USA, der Iran und der Oman kurz vor einem Interimsabkommen zur Freigabe der strategisch wichtigen Straße von Hormus stehen. Eine offizielle Bekanntgabe durch die US-Regierung werde noch am Mittwoch angestrebt; die Vereinbarung soll unter anderem eine gebührenfreie Passage der Schifffahrtsroute vorsehen.

Trotz der positiven Tendenz mahnen Experten zur Vorsicht. Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader warnt vor verfrühtem Optimismus und verweist auf die hohe Wechselhaftigkeit der Nachrichtenlage in den vergangenen Wochen und Monaten.

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