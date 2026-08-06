Asiens Börsen uneins -- IonQ steigert Umsatz kräftig -- Deutsche Telekom verdient mehr -- Siemens mit Rekordauftragseingang -- Commerzbank, Merck, QIAGEN im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt setzte auch zur Wochenmitte seine Rekordjagd fort, wenn auch nur kurzfristig. Der DAX legte anfänglich zu und ließ dabei seinen jüngsten Rekord direkt wieder hinter sich. Direkt im Anschluss übersprang er gar die Marke von 26.400 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt inzwischen bei 26.403,81 Punkten. Im Tagesverlauf gab er seine Gewinne jedoch wieder ab. Zum Handelsende stand ein Minus von 0,29 Prozent auf 26.126,3 Zähler an der Kurstafel in Frankfurt.

Auch der TecDAX zeigte sich zu Beginn höher, gab im Handelsverlauf jedoch ab und beendete die Sitzung 0,9 Prozent schwächer bei 3.947 Punkten. Der DAX hat seinen vorangegangenen Höhenflug am Mittwoch zwar verlangsamt, markierte zuvor jedoch ein erneutes Rekordhoch. Getrieben wurde der deutsche Leitindex vor allem von Entspannungssignalen im Iran-Konflikt, nachgebenden Ölpreisen sowie deutlichen Gewinnen im Technologiesektor. Für Erleichterung sorgte ein Bericht des US-Nachrichtenportals "Axios", wonach die USA, der Iran und der Oman kurz vor einem Interimsabkommen zur Freigabe der strategisch wichtigen Straße von Hormus stehen. Eine offizielle Bekanntgabe durch die US-Regierung werde noch am Mittwoch angestrebt; die Vereinbarung soll unter anderem eine gebührenfreie Passage der Schifffahrtsroute vorsehen. Trotz der positiven Tendenz mahnen Experten zur Vorsicht. Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader warnt vor verfrühtem Optimismus und verweist auf die hohe Wechselhaftigkeit der Nachrichtenlage in den vergangenen Wochen und Monaten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich mit Verlusten. Der EURO STOXX 50 startete etwas stärker, pendelte dann zunächst nur noch um die Nulllinie, bevor er ins Minus abrutschte und 0,15 Prozent leichter bei 6.476,98 Zählern schloss. Die europäischen Aktienmärkte haben ihre anfänglichen Tagesgewinne am Mittwoch komplett eingebüßt. Marktbeobachter führten dies auf leichte Ermüdungserscheinungen nach der vorangegangenen Kursrally zurück, werten die Entwicklung jedoch nicht als besorgniserregend, da das grundlegende Marktumfeld weiterhin positiv eingeschätzt werde. Gestützt werde diese Zuversicht durch Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach eine Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus unmittelbar bevorstehe. Auch das Analysehaus Jefferies geht davon aus, dass es zu einer Einigung kommen wird, da weder die USA noch der Iran Interesse an einer Rückkehr zu einem offenen Großkonflikt hätten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Industrial legte nach einer freundlichen Eröffnung weiter zu und konnte sogar bei 54.744,33 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. Zur Schlussglocke lag er 0,49 Prozent im Plus bei 54.349,12 Punkten.

Dagegen drehte der technologielastige NASDAQ Composite nach einem positiven Start ins Minus und ging 0,83 Prozent schwächer bei 26.363,44 Zählern in den Feierabend. Die US-Börsen setzten ihren Rekordkurs am Mittwoch in moderaterem Tempo fort. Auch der S&P 500 konnte zur Wochenmitte ein neues Rekordhoch bei 7.793,68 Punkten erreichen, schloss dann aber im Minus.

Händler verwiesen dabei auf ein Wiederaufleben der KI-Euphorie. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit bezüglich des Iran-Konflikts hoch, nachdem gesunkene Ölpreise und fallende Anleiherenditen gepaart mit Hoffnungen auf ein Kriegsende die Märkte an den Vortagen noch kräftig angetrieben hatten. Rückenwind erhielt die Stimmung von schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Laut dem vorbörslich veröffentlichten ADP-Bericht entstanden im privaten Sektor im Juli lediglich 44.000 neue Stellen - Analysten hatten im Schnitt mit 75.000 gerechnet. Dieser Dämpfer, der als wichtiger Signalgeber für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag gilt, lindert am Markt die Sorgen vor künftigen Zinsanhebungen. Im Tagesverlauf rückten nach der Eröffnung noch die Juli-Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor von S&P Global sowie der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den Fokus der Anleger: Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juli beschleunigt. Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli lebhafter als im Vormonat gezeigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



