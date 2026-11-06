Asiens Börsen unter Druck -- IonQ übertrifft Erwartungen deutlich

Der deutsche Aktienmarkt konnte im Donnerstagshandel zunächst auf ein neues Allzeithoch steigen, doch dann drehte die Stimmung. Zunächst hat der DAX kaum verändert eröffnet und konnte anschließend merklich zulegen. Dabei übersprang das Börsenbarometer sogar sein Rekordhoch. Die neue Bestmarke liegt nun bei 26.692,90 Punkten. Am Nachmittag fiel der DAX aber klar in die Verlustzone und letztlich schloss er 0,43 Prozent schwächer bei 26.325,01 Punkten.

Der TecDAX fiel nach einem negativen Start noch tiefer auf rotes Terrain und beendete den Handelstag mit einem kräftigen Abschlag von 2,18 Prozent bei 4.046,53 Zählern. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag zunächst weiter befreit auf den Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen reagiert und den deutschen Leitindex auf ein Rekordhoch getrieben. "Die neue Bestmarke ist in erster Linie das Ergebnis der Klarheit und Eindeutigkeit der US-Zwischenwahlen", resümierte Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. "Investoren sollten sich weiterhin vor Augen halten, dass mit den schwelenden Nahostrisiken, Inflations- und Zinssorgen sowie KI-Fragezeichen erhebliche Unsicherheitsfaktoren unter der Oberfläche glimmen", ergänzte der Experte jedoch. Tatsächlich drehte der DAX am Nachmittag im Sog schwacher US-Börsen ins Minus. An der Wall Street nehmen Anleger nach der Rally vom Vortag Gewinne mit. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten brechen an den US-Börsen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als größte Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten. Belastend wirkt die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI). Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen tendierten am Donnerstag deutlich leichter. Der EURO STOXX 50 blieb nach einem freundlichen Auftakt zunächst weiterhin auf grünem Terrain. Doch nachdem an der Wall Street die Bären das Ruder übernahmen kam auch in Europa Verkaufslaune auf. Deshalb ging das europäische Börsenbarometer schlussendlich 0,61 Prozent leichter bei 6.227,42 Punkten in den Feierabend. Nach den US-Zwischenwahlen lösten Zweifel an der Zukunft des KI-Booms in der Technologiebranche am Donnerstag heftige Verwerfungen an den Weltbörsen aus, die im Späthandel auch nach Europa überschwappten. An der NASDAQ, wo Chipwerte bereits am Vortag kräftig unter Druck geraten waren, sorgte der Wahlerfolg der Demokraten nun für breite Turbulenzen. Zuvor hatte der Sieg der Demokraten bei den Midterms für Gewinne gesorgt. "Der demokratische Durchmarsch im Repräsentantenhaus und Senat bei den US-Zwischenwahlen stellt eine bedeutende Veränderung der politischen Landschaft dar und hat dazu geführt, dass ein Teil der politischen und geopolitischen Risikoprämie aus den Märkten herausgenommen wurde", so Lloyd Chan, Senior-Währungsanalyst bei MUFG, laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen wiesen am Donnerstag tiefrote Vorzeichen aus. Nachdem der Dow Jones zunächst noch etwas höher eröffnen konnte, ist er im Tagesverlauf deutlich ins Minus gedreht. Zum Handelsschluss verzeichnete er Verluste in Höhe von 3,44 Prozent auf 51.521,28 Punkte.

Sogar noch deutlicher gab der technologielastige NASDAQ Composite ab, nachdem er bereits zum Start verloren hatte. Er sank schlussendlich um 5,52 Prozent auf 24.315,00 Zähler. Die Sorge vor strengeren Regulierungsvorschriften im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag belastet und zu deutlichen Verkäufen bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses (Senat und Repräsentantenhaus) erlangen konnten, gerieten insbesondere Papiere aus dem Halbleitersektor stark unter Druck. Aber auch bei den Standardwerten kam es zu deutlichen Verlusten. Investoren zogen sich aus dem Aktienmarkt zurück und schichteten vorzugsweise in als sicher geltende Staatsanleihen um. Der Wahlerfolg der Demokraten spiegelt neben der Unzufriedenheit über gestiegene Lebenshaltungskosten und die Politik von Präsident Donald Trump auch Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber dem Ausbau von KI-Rechenzentren wider. Kritiker verweisen hierbei vor allem auf den enormen Strombedarf der Anlagen und die damit verbundenen Risiken steigender Energiepreise für private Haushalte. Zudem sorgen sich Anwohner vor Lärm- und Luftbelastungen, hohem Wasserverbrauch sowie einem vergleichsweise geringen Effekt auf die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze. Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal stärker als angenommen. Gleichzeitig sanken die Lohnstückkosten deutlicher als von Volkswirten prognostiziert. Alles in allem untermauern die Daten die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Zudem haben sich die Ölpreise am Donnerstag ein Stück weit vom Kurseinbruch zur Wochenmitte erholt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



