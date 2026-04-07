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Asiens Börsen uneins -- SpaceX: Elon Musk strebt anscheinend 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Tesla, Novo Nordisk, Eli Lilly im Fokus

aktualisiert 07.04.26 07:13 Uhr

Lufthansa: Jubiläum zu 100 Jahren Linienflugverkehr in Berlin. DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet. BVB: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel. Ceconomy: Konkurrenz wittert neue Marktchancen durch JD.com-Übernahme.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt steckte am Gründonnerstag spürbare Verluste ein.

So war der DAX zum Sitzungsstart unter die am Vortag zurückeroberte 23.000-Punkte-Marke gefallen und verweilte auch im weiteren Verlauf tief auf rotem Terrain. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,56 Prozent tiefer bei 23.168,08 Zählern ins lange osterwochende.
Auch der TecDAX blieb nach einer negativen Eröffnung klar in der Verlustzone und schloss am Donnerstagabend 0,47 Prozent schwächer bei 3.467,91 Einheiten.

Nach der Rede von US-Präsident Donald Trump gerieten die Märkte erneut unter Druck, der DAX fiel vorübergehend sogar wieder unter 23.000 Punkte. Anleger reduzierten vor dem langen Wochenende ihre Risiken. Zwar stellte Trump ein baldiges Kriegsende in Aussicht, bekräftigte jedoch zugleich seine Drohungen. Die Ölpreise sprangen deshalb nach der Trump-Rede erheblich nach oben. Trump kündigte weitere Angriffe an und verwies auf militärische Ziele, die "sehr bald" erreicht würden.

Am Nachmittag grenzte der DAX seine Verluste jedoch ein. Hintergrund waren Berichten, wonach der Iran an einer Einigung über die Straße von Hormus arbeitet. Aktuell ist dieser wichtige Seetransportweg durch den Iran blockiert.

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