Asiens Börsen uneins -- SpaceX: Elon Musk strebt anscheinend 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Tesla, Novo Nordisk, Eli Lilly im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt steckte am Gründonnerstag spürbare Verluste ein. So war der DAX zum Sitzungsstart unter die am Vortag zurückeroberte 23.000-Punkte-Marke gefallen und verweilte auch im weiteren Verlauf tief auf rotem Terrain. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,56 Prozent tiefer bei 23.168,08 Zählern ins lange osterwochende.

Auch der TecDAX blieb nach einer negativen Eröffnung klar in der Verlustzone und schloss am Donnerstagabend 0,47 Prozent schwächer bei 3.467,91 Einheiten. Nach der Rede von US-Präsident Donald Trump gerieten die Märkte erneut unter Druck, der DAX fiel vorübergehend sogar wieder unter 23.000 Punkte. Anleger reduzierten vor dem langen Wochenende ihre Risiken. Zwar stellte Trump ein baldiges Kriegsende in Aussicht, bekräftigte jedoch zugleich seine Drohungen. Die Ölpreise sprangen deshalb nach der Trump-Rede erheblich nach oben. Trump kündigte weitere Angriffe an und verwies auf militärische Ziele, die "sehr bald" erreicht würden. Am Nachmittag grenzte der DAX seine Verluste jedoch ein. Hintergrund waren Berichten, wonach der Iran an einer Einigung über die Straße von Hormus arbeitet. Aktuell ist dieser wichtige Seetransportweg durch den Iran blockiert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich am Donnerstag klar tiefer. So notierte der EURO STOXX 50 nach einem schwachen Start weiterhin im Minus und beendete den Handelstag schlussendlich 0,70 Prozent leichter bei 5.692,86 Punkten. Aussagen von Donald Trump blieben der zentrale Taktgeber für die Risikobereitschaft. Neue Drohungen gegen den Iran schürten Sorgen über mögliche Versorgungsstörungen im Nahen Osten. Vor dem langen Osterwochenende bauten Anleger deshalb verstärkt Risiken ab und trennteen sich von Aktien. Ein positiv aufgenommener Bericht zu den Plänen des Iran für die Straße von Hormus hat dann aber am späten Donnerstagnachmittag zumindest für etwas Erleichterung an Europas wichtigsten Börsen gesorgt. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete, der Iran arbeite derzeit an einem Protokoll mit dem Land Oman zur Überwachung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Dabei gehe es unter anderem um eine sichere Durchfahrt durch die Meerenge, hieß es unter Berufung auf den stellvertretenden iranischen Außenminister. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete unter Berufung auf den Politiker, der Iran habe angekündigt, Mautgebühren für Schiffe festzulegen, die die Straße von Hormus passieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen starteten mit Gewinnen in die neue Woche. So zeigte sich der Dow Jones zur Startglocke minimal tiefer, schaffte im weiteren Verlauf aber den Sprung über die Nulllinie. Letztlich verabschiedet er sich 0,36 Prozent fester bei 44.669,82 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung hingegen fester und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Auch er beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 21.996,34 Zählern. An der Wall Street überwog am Ostermontag Zurückhaltung. Hintergrund sind geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hält an seiner Frist fest und droht mit Konsequenzen, sollte der Iran nicht einlenken. Teheran hat sowohl einen Waffenstillstandsvorschlag als auch Forderungen zur Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt und einen eigenen Plan vorgelegt. Makrodaten lieferten kaum Impulse: Der US-Arbeitsmarkt entwickelte sich deutlich stärker als erwartet, ohne die Märkte zu bewegen. Auch der ISM-Index für den Dienstleistungssektor zeigte zwar Wachstum, dieses fiel jedoch schwächer aus als zuvor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken