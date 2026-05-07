DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, Fluence Energy, IonQ im Fokus

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Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. So startete der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie. Der TecDAX dürfte ebenfalls ohne große Ausschläge starten. Am Vortag profitierte der deutsche Aktienmarkt von der positiven Stimmung rund um den KI-Sektor sowie von Signalen einer möglichen Entspannung im Nahen Osten und erreichte zwischenzeitlich ein hohes Niveau. Im weiteren Verlauf ließ die Dynamik jedoch nach, nachdem zuvor entstandene Kursrückgänge aus dem Frühjahr weitgehend aufgeholt worden waren. Das im Januar markierte Rekordhoch bleibt dennoch in Reichweite. Auch international setzte sich die freundliche Tendenz fort: In den USA erreichten wichtige Leitindizes neue Höchststände, während sich der japanische Markt nach der Feiertagspause mit deutlichen Zugewinnen zurückmeldete. In Südkorea hingegen verlor die zuvor starke Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf etwas an Schwung. Im geopolitischen Kontext äußerte sich US-Präsident Trump weiterhin zuversichtlich hinsichtlich einer möglichen Einigung im Konflikt mit dem Iran. Die zuvor deutlich gefallenen Ölpreise konnten sich am Morgen zumindest stabilisieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag seitwärts tendieren. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs. In den USA setzten zentrale Indizes am Vortag ihren Aufwärtstrend fort und markierten neue Bestmarken, während Japan nach einer Handelspause mit deutlichen Kursgewinnen aufholte. In Südkorea ließ die Dynamik nach einem neuen Hoch im Tagesverlauf etwas nach. Politisch sorgt weiterhin der Konflikt im Iran für Aufmerksamkeit. US-Präsident Trump äußerte sich zuversichtlich hinsichtlich einer möglichen Einigung in naher Zukunft. Die zuvor stark gefallenen Ölpreise konnten sich daraufhin zumindest stabilisieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street griffen am Mittwoch erneut zu. Der Dow Jones Industrial beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,24 Prozent bei 49.910,16 Punkten.

Der NASDAQ Composite erreichte bei 25.850,19 Punkten im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch und schloss 2,02 Prozent fester bei 25.838.94 Zählern. Nach den teils kräftigen Kursgewinnen an den Börsen in Asien und Europa ließ sich am Mittwoch auch für die Wall Street ein freundlicher Handel beobachten. Für Rückenwind sorgte vor allem der deutliche Rückgang der Ölpreise und die anhaltende KI-Euphorie. Hintergrund der neuen Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt waren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump . Er erklärte, dass es "große Fortschritte auf dem Weg zu einer vollständigen und endgültigen Einigung mit Vertretern des Iran" gebe. Zudem kündigte Trump an, das "Project Freedom" vorübergehend auszusetzen. Ziel der Mission war es gewesen, Handelsschiffe sicher durch die Straße von Hormus zu begleiten. Der Einsatz hatte zuletzt erneut Spannungen und Gewaltausbrüche in der Region ausgelöst. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



