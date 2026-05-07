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DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, Fluence Energy, IonQ im Fokus

aktualisiert 07.05.26 08:18 Uhr

Snap: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen. ams-OSRAM erfüllt im ersten Quartal die eigenen Versprechen. Airbus erhält Auftrag über 150 A220 aus Malaysia. Kontron: Großaktionär prüft öffentliches Angebot.

Marktentwicklung


Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten.

So startete der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Der TecDAX dürfte ebenfalls ohne große Ausschläge starten.

Am Vortag profitierte der deutsche Aktienmarkt von der positiven Stimmung rund um den KI-Sektor sowie von Signalen einer möglichen Entspannung im Nahen Osten und erreichte zwischenzeitlich ein hohes Niveau. Im weiteren Verlauf ließ die Dynamik jedoch nach, nachdem zuvor entstandene Kursrückgänge aus dem Frühjahr weitgehend aufgeholt worden waren. Das im Januar markierte Rekordhoch bleibt dennoch in Reichweite.

Auch international setzte sich die freundliche Tendenz fort: In den USA erreichten wichtige Leitindizes neue Höchststände, während sich der japanische Markt nach der Feiertagspause mit deutlichen Zugewinnen zurückmeldete. In Südkorea hingegen verlor die zuvor starke Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf etwas an Schwung.

Im geopolitischen Kontext äußerte sich US-Präsident Trump weiterhin zuversichtlich hinsichtlich einer möglichen Einigung im Konflikt mit dem Iran. Die zuvor deutlich gefallenen Ölpreise konnten sich am Morgen zumindest stabilisieren.

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