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DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Infineon, SpaceX im Fokus

aktualisiert 07.07.26 08:07 Uhr

BP-Aktie: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt. NVIDIA-Aktie im Blick: Der KI-Riese erobert den nächsten Milliardenmarkt. Fed im Straffungsmodus: Warum Warshs Zinspolitik den Bullenmarkt nicht stoppen muss. Knorr-Bremse-Aktie: Analyst sieht weiteres Potenzial und passt Kursziel an.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst nachgeben.

Entsprechend zeigt sich der DAX nach seiner jüngsten Rekordjagd vorbörslich mit Verlusten.
Der TecDAX tendiert ebenso abwärts.

Nach dem jüngsten starken Höhenflug dürfte der DAX am Dienstag etwas an Boden verlieren. Erst am Montag hatte der Leitindex mit 25.900 Punkten ein neues Rekordhoch markiert, nachdem bereits am Donnerstag zuvor der bisherige Sechsmonatshöchststand überboten worden war.

Charttechniker Christoph Geyer hatte schon am Wochenende vor einem überkauften Markt gewarnt und einen Rücksetzer für wahrscheinlich gehalten. Zusätzlichen Gegenwind liefert die deutliche Schwäche der KI-Werte in Asien: Der südkoreanische KOSPI brach ein, und auch Samsung gaben trotz starker Quartalseckdaten spürbar nach. Laut dpa-AFX seien die Zahlen zwar "auf den ersten Blick hervorragend" gewesen, doch die Samsung-Aktie sei bereits so hoch bewertet gewesen, dass sie "priced for perfection" war und der Markt damit seinen ersten KI-Stresstest nicht bestanden habe.

Insgesamt verschiebe sich laut Marktbeobachter Stephen Innes der Fokus der Anleger: Entscheidend sei nun nicht mehr die aktuell starke KI-Nachfrage, sondern ob das Wachstumstempo hoch genug bleibe, um die bereits ambitionierten Bewertungen weiterhin zu rechtfertigen.

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