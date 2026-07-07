DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Infineon, SpaceX im Fokus
BP-Aktie: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt. NVIDIA-Aktie im Blick: Der KI-Riese erobert den nächsten Milliardenmarkt. Fed im Straffungsmodus: Warum Warshs Zinspolitik den Bullenmarkt nicht stoppen muss. Knorr-Bremse-Aktie: Analyst sieht weiteres Potenzial und passt Kursziel an.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst nachgeben.
Entsprechend zeigt sich der DAX nach seiner jüngsten Rekordjagd vorbörslich mit Verlusten.
Der TecDAX tendiert ebenso abwärts.
Nach dem jüngsten starken Höhenflug dürfte der DAX am Dienstag etwas an Boden verlieren. Erst am Montag hatte der Leitindex mit 25.900 Punkten ein neues Rekordhoch markiert, nachdem bereits am Donnerstag zuvor der bisherige Sechsmonatshöchststand überboten worden war.
Charttechniker Christoph Geyer hatte schon am Wochenende vor einem überkauften Markt gewarnt und einen Rücksetzer für wahrscheinlich gehalten. Zusätzlichen Gegenwind liefert die deutliche Schwäche der KI-Werte in Asien: Der südkoreanische KOSPI brach ein, und auch Samsung gaben trotz starker Quartalseckdaten spürbar nach. Laut dpa-AFX seien die Zahlen zwar "auf den ersten Blick hervorragend" gewesen, doch die Samsung-Aktie sei bereits so hoch bewertet gewesen, dass sie "priced for perfection" war und der Markt damit seinen ersten KI-Stresstest nicht bestanden habe.
Insgesamt verschiebe sich laut Marktbeobachter Stephen Innes der Fokus der Anleger: Entscheidend sei nun nicht mehr die aktuell starke KI-Nachfrage, sondern ob das Wachstumstempo hoch genug bleibe, um die bereits ambitionierten Bewertungen weiterhin zu rechtfertigen.
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Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag etwas nachgeben.
Der EURO STOXX 50 zeigt sich gemäß vorbörslicher Indikationen etwas schwächer.
Zur Eröffnung werden die Börsen leicht schwächer erwartet, wobei Händler in den Vorgaben keine eindeutige Richtung erkennen. In den USA hatten sich Technologiewerte zuvor deutlich von ihren Verlusten erholt. Im Tagesverlauf richtet sich der Blick dort auf SpaceX, das in den NASDAQ 100 aufgenommen wird - ein Schritt, der zunächst zu Pflichtkäufen passiver Indexfonds führt, wobei sich neu aufgenommene Werte nach Abklingen dieser Käufe erfahrungsgemäß oft schwertun. Wichtige Unternehmenstermine stehen nicht an, bei den Konjunkturdaten steht die US-Handelsbilanz für Mai im Fokus. Der laufende NATO-Gipfel in der Türkei lenkt zudem die Aufmerksamkeit auf Rüstungsaktien, wobei besonders der milliardenschwere U-Boot-Auftrag Kanadas an die Werft TKMS im Blickpunkt bleibt. Dieser wird als deutliches politisches Signal Richtung Europa und Nordpolarregion gewertet, zumal auch Norwegen auf denselben U-Boot-Typ setzt.
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Die US-Börsen starteten nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende mit stärkeren Tendenz in die neue Börsenwoche.
Der Dow Jones Industrial eröffnete etwas leichter und drehte direkt danach ins Plus, wobei er bei 53.060,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreichte. Nach einem Ausflug unter die Nulllinie gelang ihm wieder der Sprung zurück auf grünes Terrain. Schlussendlich ging er 0,3 Prozent stärker bei 53.056,80 Punkten in den Feierabend.
Dagegen startete der Techwerteindex NASDAQ Composite mit einem kräftigen Gewinn und baute diesen anschließend sogar noch aus. Er beendete die Sitzung 1,12 Prozent fester bei 26.121,16 Zählern.
Halbleiterwerte legten teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag seine Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar. Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft.
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Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mit roten Vorzeichen.
In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 1,91 Prozent auf 68.402,90 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite 1,09 Prozent abwärts auf 3.997,00 Zähler.
Der Hang Seng verliert hingegen 0,34 Prozent auf 23.535,59 Einheiten.
Besonders unter Druck gerät der KOSPI: Hier ist zeitweise ein Minus von 5,27 Prozent auf 7.627,34 Punkte zu sehen.
Die Börsen in Ostasien und Australien stehen am Dienstag stark unter Druck, wobei die schweren Verluste in Seoul das Geschehen prägen. Der technologielastige KOSPI, der zuletzt bereits deutliche Schwankungen zeigte, gibt massiv nach, da Anleger bei Technologiewerten erneut Gewinne mitnehmen. Besonders auffällig: Samsung verbucht trotz starker Rekordzahlen deutliche Kursverluste. Der Konzern stellt für das zweite Quartal einen operativen Gewinn in Aussicht, der das Vorquartal um mehr als die Hälfte übertreffen und sich damit dem 19-Fachen des Vorjahreswerts annähern würde - getragen vom KI-Boom und der starken Nachfrage nach entsprechenden Chips. Auch der Umsatz soll sich laut Prognose mehr als verdoppeln. Dennoch überwiegt im Markt die Skepsis, ob die hohen Bewertungen von KI-nahen Aktien angesichts möglicher Investitionsrückgänge der Hyperscaler und einer damit einhergehenden Abschwächung der Speicherchip-Nachfrage langfristig gerechtfertigt sind.
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