DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Infineon, SpaceX im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst nachgeben. Entsprechend zeigt sich der DAX nach seiner jüngsten Rekordjagd vorbörslich mit Verlusten.

Der TecDAX tendiert ebenso abwärts. Nach dem jüngsten starken Höhenflug dürfte der DAX am Dienstag etwas an Boden verlieren. Erst am Montag hatte der Leitindex mit 25.900 Punkten ein neues Rekordhoch markiert, nachdem bereits am Donnerstag zuvor der bisherige Sechsmonatshöchststand überboten worden war. Charttechniker Christoph Geyer hatte schon am Wochenende vor einem überkauften Markt gewarnt und einen Rücksetzer für wahrscheinlich gehalten. Zusätzlichen Gegenwind liefert die deutliche Schwäche der KI-Werte in Asien: Der südkoreanische KOSPI brach ein, und auch Samsung gaben trotz starker Quartalseckdaten spürbar nach. Laut dpa-AFX seien die Zahlen zwar "auf den ersten Blick hervorragend" gewesen, doch die Samsung-Aktie sei bereits so hoch bewertet gewesen, dass sie "priced for perfection" war und der Markt damit seinen ersten KI-Stresstest nicht bestanden habe. Insgesamt verschiebe sich laut Marktbeobachter Stephen Innes der Fokus der Anleger: Entscheidend sei nun nicht mehr die aktuell starke KI-Nachfrage, sondern ob das Wachstumstempo hoch genug bleibe, um die bereits ambitionierten Bewertungen weiterhin zu rechtfertigen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag etwas nachgeben. Der EURO STOXX 50 zeigt sich gemäß vorbörslicher Indikationen etwas schwächer. Zur Eröffnung werden die Börsen leicht schwächer erwartet, wobei Händler in den Vorgaben keine eindeutige Richtung erkennen. In den USA hatten sich Technologiewerte zuvor deutlich von ihren Verlusten erholt. Im Tagesverlauf richtet sich der Blick dort auf SpaceX, das in den NASDAQ 100 aufgenommen wird - ein Schritt, der zunächst zu Pflichtkäufen passiver Indexfonds führt, wobei sich neu aufgenommene Werte nach Abklingen dieser Käufe erfahrungsgemäß oft schwertun. Wichtige Unternehmenstermine stehen nicht an, bei den Konjunkturdaten steht die US-Handelsbilanz für Mai im Fokus. Der laufende NATO-Gipfel in der Türkei lenkt zudem die Aufmerksamkeit auf Rüstungsaktien, wobei besonders der milliardenschwere U-Boot-Auftrag Kanadas an die Werft TKMS im Blickpunkt bleibt. Dieser wird als deutliches politisches Signal Richtung Europa und Nordpolarregion gewertet, zumal auch Norwegen auf denselben U-Boot-Typ setzt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen starteten nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende mit stärkeren Tendenz in die neue Börsenwoche. Der Dow Jones Industrial eröffnete etwas leichter und drehte direkt danach ins Plus, wobei er bei 53.060,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreichte. Nach einem Ausflug unter die Nulllinie gelang ihm wieder der Sprung zurück auf grünes Terrain. Schlussendlich ging er 0,3 Prozent stärker bei 53.056,80 Punkten in den Feierabend.

Dagegen startete der Techwerteindex NASDAQ Composite mit einem kräftigen Gewinn und baute diesen anschließend sogar noch aus. Er beendete die Sitzung 1,12 Prozent fester bei 26.121,16 Zählern. Halbleiterwerte legten teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag seine Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar. Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



