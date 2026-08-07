DAX mit neuem Rekord -- Wall Street höher -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Gold, Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, Porsche SE, Munich Re, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus

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Die Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Freitag zu. Der DAX startete 0,37 Prozent stärker bei 26.235,80 Punkten und gewinnt auch weiterhin. Bei 26.445,18 Puntken erreichte er ein neues Allzeithoch.

Der TecDAX eröffnete 0,85 Prozent höher bei 4.035,11 Zählern und steigt anschließend noch weiter. Der DAX hat am Freitag ein neues Rekordhoch markiert und die Marke von 26.440 Punkten überschritten. Den Ausschlag für diesen entscheidenden Impuls gaben am Nachmittag schwächere US-Arbeitsmarktdaten, die bestehende Zinserhöhungssorgen bezüglich der US-Notenbank Fed spürbar dämpften und die bereits zuvor positive Marktstimmung weiter anheizten. Neben den Impulsen aus den USA stützten erfreuliche deutsche Exportdaten das Geschehen, wohingegen die ungewissen Aussichten auf ein dauerhaftes Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Freigabe der Straße von Hormus in den Hintergrund rückten. Trotz des Kursfeuerwerks mahnt Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets zur Vorsicht: Er sieht den Nahostkonflikt weiterhin als zentrales Belastungsrisiko für die Weltwirtschaft, da die sich abzeichnende konjunkturelle Erholung in den Großmächten stark von der unbeständigen Entwicklung der Energiepreise abhänge. Hierzulande stand zudem die Berichtssaison im Anlegerfokus. Allein aus dem DAX haben acht Unternehmen Zahlen vorgelegt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte legen vor dem Wochenende leicht zu. Der EURO STOXX 50 eröffnet 0,09 Prozent höher bei 6.508,13 Zählern und verbleibt auch im Anschluss leicht im Plus. Nach dem am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht hält sich der europäische Aktienmarkt im Plus. Bereits am Vortag hatten sich die Märkte in eine abwartende Seitwärtsbewegung begeben. Zur Lage an der Straße von Hormus gibt es derzeit kaum neue Erkenntnisse, die Ölpreise ziehen dennoch leicht an. Positive Signale kommen dagegen aus China: Die Exporte legten dort im Vergleich zum Vorjahr um knapp 24 Prozent zu, was auf eine Erholung der internationalen Nachfrage im Juli hindeutet. Bereits im Wochenverlauf hatten mehrere Konjunkturdaten aus Europa nach oben überrascht. Auch für Deutschland gelte, so die DWS, dass die tatsächliche Lage besser sei als die vorherrschende Stimmung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den US-Börsen greifen vor dem Wochenende zu. Der Dow Jones Industrial sank zum Handelsstart um 0,07 Prozent auf 53.849,26 Punkte, drehte daraufhin jedoch direkt ins Plus und hält sich auch weiterhin in der Gewinnzone.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete 0,71 Prozent höher bei 26.534,66 Zählern in den Tag und bewegt sich anschließend weiter auf grünem Terrain. Die US-Aktienmärkte präsentieren sich am Freitag leicht positiv. Auslöser für die freundliche Tendenz ist der überraschend schwache offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Juli: Statt des von Ökonomen erwarteten Zuwachses von 83.000 Stellen wurden außerhalb der Landwirtschaft 23.000 Arbeitsplätze abgebaut. Der schwache Beschäftigungsaufbau dämpft Sorgen vor weiteren Zinsanhebungen durch die US-Notenbank, für die die Arbeitsmarktlage ein zentrales Kriterium darstellt. Bereits unter der Woche hatten die Daten ein gemischtes Bild gezeigt - während der ADP-Bericht am Mittwoch bereits schwache Werte signalisierte, verharrten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag auf niedrigem Niveau. Infolge der neuen Payrolls-Daten gaben die Renditen am Anleihemarkt nach; die zehnjährige US-Rendite sank um 6 Basispunkte auf 4,61 Prozent. Davon profitierte auch der Goldpreis, der dank der niedrigeren Zinsen deutlicher anzog, während der US-Dollar knapp behauptet tendierte. Neben den Makrodaten bleiben die geopolitischen Entwicklungen im Blickfeld. Anleger beobachten die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman zur Freigabe der strategisch wichtigen Straße von Hormus, über die üblicherweise ein Fünftel des globalen Ölangebots transportiert wird. Eine Einigung könnte die geopolitischen Risiken zwar verringern, ein Ende des Konflikts erwarten Marktteilnehmer dadurch jedoch noch nicht. Vor diesem Hintergrund gab der Preis für ein Barrel Brent-Öl leicht nach und lag bei knapp 82 US-Dollar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



