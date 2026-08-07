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Heute im Fokus

DAX mit neuem Rekord -- Wall Street höher -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Gold, Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, Porsche SE, Munich Re, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus

aktualisiert 07.08.26 15:49 Uhr

Erholungsschub treibt Infineon, Micron, NVIDIA & Co an. Cathie Wood trennt sich erneut von Palantir-Aktien. Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an. Generali steigert operatives Ergebnis stärker als erwartet. Gericht verurteilt Meta zu über einer halben Milliarde US-Dollar. Eli Lilly setzt Novo Nordisk unter Zugzwang. Twilio mit Gewinn- und Prognose-Sprung. Canopy Growth überrascht mit kräftigem Margensprung.

Marktentwicklung


Die Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Freitag zu.

Der DAX startete 0,37 Prozent stärker bei 26.235,80 Punkten und gewinnt auch weiterhin. Bei 26.445,18 Puntken erreichte er ein neues Allzeithoch.
Der TecDAX eröffnete 0,85 Prozent höher bei 4.035,11 Zählern und steigt anschließend noch weiter.

Der DAX hat am Freitag ein neues Rekordhoch markiert und die Marke von 26.440 Punkten überschritten. Den Ausschlag für diesen entscheidenden Impuls gaben am Nachmittag schwächere US-Arbeitsmarktdaten, die bestehende Zinserhöhungssorgen bezüglich der US-Notenbank Fed spürbar dämpften und die bereits zuvor positive Marktstimmung weiter anheizten.

Neben den Impulsen aus den USA stützten erfreuliche deutsche Exportdaten das Geschehen, wohingegen die ungewissen Aussichten auf ein dauerhaftes Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Freigabe der Straße von Hormus in den Hintergrund rückten. Trotz des Kursfeuerwerks mahnt Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets zur Vorsicht: Er sieht den Nahostkonflikt weiterhin als zentrales Belastungsrisiko für die Weltwirtschaft, da die sich abzeichnende konjunkturelle Erholung in den Großmächten stark von der unbeständigen Entwicklung der Energiepreise abhänge.

Hierzulande stand zudem die Berichtssaison im Anlegerfokus. Allein aus dem DAX haben acht Unternehmen Zahlen vorgelegt.

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