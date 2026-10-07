DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Porsche präsentiert neuen strategischen Kurs -- Zalando plant weiterhin keine Dividende -- DEUTZ, thyssenkrupp, LG Electronics im Fokus
BVB: Comeback von Kapitän Can weiter offen. IWF erwartet anhaltend hohe Energiepreise. Nordex: Neue Windkraft-Aufträge in der Türkei über 389 Megawatt. Erhöhte Spannung beim Goldpreis: Anleger blicken auf das Fed-Protokoll. Treasury-Ausverkauf: Standard Chartered wittert die Einstiegschance.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet.
Der DAX bewegt sich zur Wochenmitte vorbörslich in der Verlustzone.
Der TecDAX wird ohne große Ausschläge erwartet.
Nach drei Gewinntagen in Serie könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Verschnaufpause einlegen. Mit Blick auf die unmittelbar bevorstehende Quartalsberichtssaison großer US-Unternehmen dürften sich die Anleger eher zurückhalten. Hinzu kommen dürften ein wieder anziehender Ölpreis sowie die trotz der jüngsten Beruhigung weiterhin hohen Renditen an den Anleihemärkten – allen voran bei französischen Staatsanleihen.
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Europas Börsen dürften am Dienstag nachgeben.
Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
Die Märkte bewegten sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen den Erwartungen an die Unternehmensgewinne und den sich verschärfenden Schwierigkeiten an den Anleihemärkten. Noch überwiege im Handel allerdings die Zuversicht auf kräftige Gewinne in der anstehenden Berichtssaison die Furcht vor steigenden Zinsen.
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An den US-Börsen ging es am Dienstag nach oben.
Der Dow Jones zeigte sich bereits zum Sitzungsstart fester und legte auch im Verlauf zu. Letztlich ging er mit Gewinnen von 0,49 Prozent bei 51.521,22 Punkten aus dem Handel.
Derweil setzte der technologielastige NASDAQ Composite seine jüngste Rekordjagd fort. Zeitweise stieg er auf 27.722,75 Zähler, bevor er sich mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 27.599,79 Stellen in den Feierabend verabschiedete.
Damit hielt die Kauflaune an der Wall Street auch am Dienstag an, denn der S&P 500 und der NASDAQ Composite erreichten neue Höchststände. Marktbeobachtern zufolge mache sich unter Anlegern eine gewisse Zuversicht breit, dass die US-Unternehmen die Herausforderungen durch die anhaltend hohen Energiepreise sowie die aktuellen Zinssätze bewältigen können.
KI-nahe Werte profitierten besonders von den Entwicklungen im Sektor: So stieg NVIDIA auf ein neues Rekordhoch, während Marvell die Wall Street mit astronomisch hohen Umsatzzielen überraschte. Dies erwecke den Eindruck, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank laut dpa-AFX.
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Die Börsen in Fernost verbuchten am Dienstag Gewinne.
Der Nikkei 225 verliert am Mittwoch zeitweise 0,7 Prozent im Plus bei 70.188,99 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch zur Wochenmitte, vergangenen Mittwoch hatte der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.842,20 Zähler gewonnen.
In Hongkong notiert der Hang Seng 0,53 Prozent tiefer bei 24.151,90 Zählern.
Zur Wochenmitte tendieren die Börsen in Ostasien leicht abwärts, nachdem Ölpreis und Marktzinsen erneut angezogen haben. Die freundlichen Vorgaben der Wall Street, wo S&P 500 und NASDAQ Composite neue Höchststände markierten, verpuffen dabei wirkungslos. Im Vorfeld der anstehenden Bilanzsaison hielten sich die Anleger zurück, berichten Marktteilnehmer. Einige warteten zudem auf das am späten Mittwoch erscheinende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed liefern könnte. Ebenfalls am Mittwoch fällt die Zinsentscheidung der indischen Zentralbank. Angesichts der zuletzt gewachsenen Inflationsgefahr gehen Beobachter von einer Anhebung um 25 Basispunkte auf 5,50 Prozent aus.