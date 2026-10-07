DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Porsche präsentiert neuen strategischen Kurs -- Zalando plant weiterhin keine Dividende -- DEUTZ, thyssenkrupp, LG Electronics im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet. Der DAX bewegt sich zur Wochenmitte vorbörslich in der Verlustzone.

Der TecDAX wird ohne große Ausschläge erwartet. Nach drei Gewinntagen in Serie könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Verschnaufpause einlegen. Mit Blick auf die unmittelbar bevorstehende Quartalsberichtssaison großer US-Unternehmen dürften sich die Anleger eher zurückhalten. Hinzu kommen dürften ein wieder anziehender Ölpreis sowie die trotz der jüngsten Beruhigung weiterhin hohen Renditen an den Anleihemärkten – allen voran bei französischen Staatsanleihen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften am Dienstag nachgeben. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain. Die Märkte bewegten sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen den Erwartungen an die Unternehmensgewinne und den sich verschärfenden Schwierigkeiten an den Anleihemärkten. Noch überwiege im Handel allerdings die Zuversicht auf kräftige Gewinne in der anstehenden Berichtssaison die Furcht vor steigenden Zinsen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es am Dienstag nach oben. Der Dow Jones zeigte sich bereits zum Sitzungsstart fester und legte auch im Verlauf zu. Letztlich ging er mit Gewinnen von 0,49 Prozent bei 51.521,22 Punkten aus dem Handel.

Derweil setzte der technologielastige NASDAQ Composite seine jüngste Rekordjagd fort. Zeitweise stieg er auf 27.722,75 Zähler, bevor er sich mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 27.599,79 Stellen in den Feierabend verabschiedete. Damit hielt die Kauflaune an der Wall Street auch am Dienstag an, denn der S&P 500 und der NASDAQ Composite erreichten neue Höchststände. Marktbeobachtern zufolge mache sich unter Anlegern eine gewisse Zuversicht breit, dass die US-Unternehmen die Herausforderungen durch die anhaltend hohen Energiepreise sowie die aktuellen Zinssätze bewältigen können. KI-nahe Werte profitierten besonders von den Entwicklungen im Sektor: So stieg NVIDIA auf ein neues Rekordhoch, während Marvell die Wall Street mit astronomisch hohen Umsatzzielen überraschte. Dies erwecke den Eindruck, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



