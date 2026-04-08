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Deeskalation im Nahost-Konflikt: Trumps Ultimatum abgelaufen - USA und Iran beschließen Waffenruhe -- Asiens Börsen legen zu -- Ölpreise fallen massiv

aktualisiert 08.04.26 03:42 Uhr

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Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt gab nach dem verlängerten Osterwochenende ab.

Der DAX bewegte sich zum Handelsstart minimal aufwärts und wechselte anschließend mehrmals die Richtung. Am Nachmittag richtete sich das Börsenbarometer jedoch in der Verlustzone ein, wo es den Handel 1,06 Prozent schwächer bei 22.921,59 Zählern beendete - unter der psychologisch wichtigen 23.000-Punkte-Marke.
Der TecDAX verzeichnete ebenfalls Abschläge, nachdem er minimal tiefer gestartet war. Er ging 1,18 Prozent niedriger bei 3.427,06 Stellen aus dem Geschäft.

Nach dem Osterwochenende spielte sich für den deutschen Aktienmarkt am Dienstag ein verhaltener Tag ab. Bestimmendes Thema blieb der nunmehr seit sechs Wochen andauernde Iran-Krieg, der die Ölpreise massiv antreibt; so verteuerte sich die Sorte Brent seit Gründonnerstag um weitere zwei Prozent auf über 111 US-Dollar. Insgesamt sind die Notierungen seit Kriegsbeginn um mehr als die Hälfte gestiegen und fungieren derzeit als zentraler Indikator für die wachsenden Inflations- und Konjunktursorgen der Anleger.

Zusätzliche Nervosität löste das für Mittwochnacht angesetzte Ultimatum von US-Präsident Donald Trump aus. Angesichts einer fehlenden diplomatischen Einigung bekräftigte Trump seine Drohung, die iranische Infrastruktur vollständig zu zerstören, sollte Teheran die strategisch essenzielle Straße von Hormus nicht für den internationalen Handelsverkehr öffnen. Während die Blockade dieses Nadelöhrs die Weltwirtschaft bedroht, reagierte die iranische Militärführung bislang mit Spott auf die Warnungen aus dem Weißen Haus, was die Hoffnung auf eine kurzfristige Deeskalation dämpfte.

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