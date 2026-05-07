Neue Spannungen im Nahen Osten: Asiens Börsen im Minus -- Coinbase verzeichnet rote Zahlen - Auch Umsatz schrumpft -- Airbnb, Soundhound, Opendoor, Block im Fokus
Porsche: Vorstand schrumpft nach Neuordnung des Softwarebereichs. Airbus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet. Enel: Operatives Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Ströer: Blackstone und I Squared planen wohl Milliarden-Offerte.
Marktentwicklung
Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.
So startete der DAX startete marginal höher in den Handel und pendelte im Verlauf zwischen Verlustzone und Nulllinie. Am Nachmittag ging es spürbar abwärts, sogar soweit, dass die jüngst eroberte Marke von 25.000 Punkten zunächst wieder in die Ferne rückte. Sein Schlussstand: 24.663,61 Punkte (-1,02%).
Der TecDAX gab ebenso nach und ging 0,36 Prozent leichter bei 3.796,90 Einheiten aus dem Handel.
Der deutsche Aktienmarkt profitierte zwar weiterhin von positiven Impulsen aus den USA und Asien, schaffte es nach den vorherigen Kursanstiegen jedoch zunächst nicht nachhaltig über die Marke von 25.000 Punkten hinaus.
Im Mittelpunkt des Handels standen erneut Unternehmenszahlen sowie die Entwicklung der Energiepreise und die geopolitische Situation im Nahen Osten. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte die Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, wonach eine Verständigung zur Beendigung des Konflikts mit dem Iran in naher Zukunft möglich sein könnte.
Auch die Bilanzsaison zog weiter den Fokus der Anleger auf sich: Am Donnerstag legten unter anderem Rheinmetall, Vonovia und Siemens Healthineers ihr Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.
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Die europäischen Börsen zeigten sich am Donnerstag eine Spur tiefer.
Der EURO STOXX 50 eröffnete die Sitzung zunächst wenig bewegt, gab dann aber spürbar nach und verabschiedete sich 0,89 Proent leichter bei 5.973,25 Zählern aus dem Handel.
In den USA setzten zentrale Indizes am Vortag ihren Aufwärtstrend fort und markierten neue Bestmarken, während Japan nach einer Handelspause mit deutlichen Kursgewinnen aufholte. In Südkorea ließ die Dynamik nach einem neuen Hoch im Tagesverlauf etwas nach.
Politisch sorgte weiterhin der Konflikt im Iran für Aufmerksamkeit. US-Präsident Trump äußerte sich zuversichtlich hinsichtlich einer möglichen Einigung in naher Zukunft. Die zuvor stark gefallenen Ölpreise konnten sich daraufhin zumindest stabilisieren.
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Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Donnerstag in Verkaufslaune.
Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung etwas fester und rutschte anschließend in die Verlustzone ab. Er ging 0,63 Prozent tiefer bei 49.596,60 Puntken aus dem Handel.
Der NASDAQ Composite startete ebenfalls im Plus und knackte anschließend bei 26.036,38 Einheiten einen Rekord. Er konnte seine Gewinne jedoch ebenfalls nicht halten und bewegte sich im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Schlussendlich notierte er 0,13 Prozent leichter bei 25.806,20 Zählern.
Nach der jüngsten Rekordjagd an der Wall Street hatte am Donnerstag eine Phase der Ernüchterung eingesetzt. Da greifbare Erfolge in den Friedensverhandlungen für den Nahen Osten ausblieben, nutzten viele Investoren das hohe Kursniveau für Gewinnmitnahmen. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts mit dem Iran, die zur Wochenmitte noch für Optimismus gesorgt hatte, erwies sich rückblickend als verfrüht.
Verschärft wurde die Stimmung durch abwartende Signale aus Teheran: Laut dem iranischen Außenministerium prüfe man das von US-Präsident Donald Trump vorgelegte Rahmendokument zwar noch, sei jedoch zu keinem endgültigen Entschluss über die Aufnahme von Verhandlungen gekommen. Während die diplomatischen Kanäle somit stocken, erhöhte Trump den Druck massiv und drohte dem Iran im Falle einer Ablehnung der Bedingungen mit einer Intensivierung der Luftangriffe. Diese Kombination aus politischer Ungewissheit und neuerlichen Drohgebärden dämpfte die Risikofreude der Anleger spürbar.
Unternehmensseitig rückte vor allem die Schnellrestaurant-Kette McDonald's mit Zahlen in den Fokus.
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Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende schwächer.
In Tokio verliert der Nikkei 225 am gegen 07:00 MESZ 0,72 Prozent auf 62.383,90 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,43 Prozent tiefer bei 4.162,27 Einheiten.
In Hongkong fällt der Hang Seng um 1,09 Prozent auf 26.335,94 Zähler.
An den Börsen in Ostasien sorgen am Freitag neue Spannungen im Nahen Osten zusammen mit Gewinnmitnahmen für eine vorsichtigere Stimmung. Belastet werden die Märkte durch Berichte des US-Militärs über abgewehrte Angriffe nahe der Straße von Hormus, bei denen iranische Kräfte demnach Raketen, Drohnen und kleinere Boote eingesetzt haben sollen.
US-Präsident Donald Trump betonte zugleich, dass die bestehende Waffenruhe mit dem Iran weiterhin gelte. Trotz der geopolitischen Unsicherheit bleiben die Kursverluste an den Aktienmärkten nach den zuvor starken Anstiegen und Rekordständen bislang vergleichsweise moderat. Auch die Reaktion am Ölmarkt fällt begrenzt aus: Der Preis für Brent-Rohöl legt nur leicht zu und bewegt sich weiter knapp über der Marke von 100 Dollar je Barrel.
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