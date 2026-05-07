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Neue Spannungen im Nahen Osten: Asiens Börsen im Minus -- Coinbase verzeichnet rote Zahlen - Auch Umsatz schrumpft -- Airbnb, Soundhound, Opendoor, Block im Fokus

aktualisiert 08.05.26 07:12 Uhr

Porsche: Vorstand schrumpft nach Neuordnung des Softwarebereichs. Airbus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet. Enel: Operatives Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Ströer: Blackstone und I Squared planen wohl Milliarden-Offerte.

Marktentwicklung


Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

So startete der DAX startete marginal höher in den Handel und pendelte im Verlauf zwischen Verlustzone und Nulllinie. Am Nachmittag ging es spürbar abwärts, sogar soweit, dass die jüngst eroberte Marke von 25.000 Punkten zunächst wieder in die Ferne rückte. Sein Schlussstand: 24.663,61 Punkte (-1,02%).

Der TecDAX gab ebenso nach und ging 0,36 Prozent leichter bei 3.796,90 Einheiten aus dem Handel.

Der deutsche Aktienmarkt profitierte zwar weiterhin von positiven Impulsen aus den USA und Asien, schaffte es nach den vorherigen Kursanstiegen jedoch zunächst nicht nachhaltig über die Marke von 25.000 Punkten hinaus.

Im Mittelpunkt des Handels standen erneut Unternehmenszahlen sowie die Entwicklung der Energiepreise und die geopolitische Situation im Nahen Osten. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte die Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, wonach eine Verständigung zur Beendigung des Konflikts mit dem Iran in naher Zukunft möglich sein könnte.

Auch die Bilanzsaison zog weiter den Fokus der Anleger auf sich: Am Donnerstag legten unter anderem Rheinmetall, Vonovia und Siemens Healthineers ihr Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

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