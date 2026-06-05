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Asiens Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI rutschen kräftig ab -- SpaceX vermietet Rechenleistung für Millionen an Alphabet -- Ölpreis, Apple, Siemens im Fokus

aktualisiert 08.06.26 07:16 Uhr

Eli Lilly: Expertin sieht 'deutliche Warnschüsse' für Pharmastandort. BioNTech: Stellenabbau bei CureVac voraus - kaum Alternativen für Betroffene. Nach Kurseinbruch: Partners Group-Mitgründer will künftig besser kommunizieren. Luftfahrtverband IATA senkt Gewinnprognose für Fluglinien.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag tiefer.

Der DAX stieg bereits schwächer in den Handel ein und pendelte zunächst um die Nulllinie. Dabei war zeitweise sogar ein moderates Plus zu sehen. Am Nachmittag fiel er aber in die Verlustzone zurück, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 24.759,05 Punkte (-0,75%).
Deutlich unter Druck stand unterdessen der TecDAX: Auch er notierte zum Sitzungsstart bereits tiefer und geriet im weiteren Verlauf deutlich unter die Räder. Letztlich stand hier ein herber Abschlag von 3,11 Prozent auf 4.077,66 Zähler an der Kurstafel.

Die seit Monaten anhaltende KI-Rally an den internationalen Börsen verlor spürbar an Dynamik. Für erhebliche Verunsicherung sorgte jüngst das KI-Unternehmen Anthropic, das überraschend eine weltweite Pause bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz forderte. Die Experten des Unternehmens warnten eindringlich vor den unberechenbaren Risiken der sogenannten Selbstoptimierung, da KI-Modelle schon in naher Zukunft in der Lage sein könnten, sich ganz ohne menschliches Eingreifen eigenständig zu verbessern.

Zusätzlicher Druck zeichnet sich durch den bevorstehenden Börsengang von SpaceX ab. Nach Einschätzung von Marktanalyst Timo Emden von Emden Research steht der KI-Rally damit der erste große Stresstest bevor. Die anstehende Platzierung der Aktien wird nach Ansicht des Experten zu einem entscheidenden Gradmesser dafür, wie viel Risikokapital die Anleger nach der jahrelangen Tech-Euphorie überhaupt noch mobilisieren können. Diese Kombination aus regulatorischen Sorgen und drohendem Liquiditätsentzug belastete auch den deutschen Aktienmarkt, wo die ohnehin unter Druck stehenden Chipwerte im Techsektor im Laufe des Handels weiter nachgaben.

Die Blicke der Marktteilnehmer richteten sich mit großer Spannung auf den am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai. Dieser fiel überraschend positiv aus: Die Arbeitslosenquote blieb auf niedrigem Niveau, während die Beschäftigungszahlen wider erwarten deutlich anstiegen.

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