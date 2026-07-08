DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- KOSPI bricht erneut ein -- Airbus und MTU gründen JV -- Iran-Eskalationen lassen Ölpreis steigen -- Lufthansa, Amazon, Talanx im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch vorbörslich mit Verlusten. Der DAX war am Vortag 1,37 Prozent schwächer bei 25.465,25 Punkten in den Feierabend gegangen.

Der TecDAX drehte nach einer positiven Eröffnung umgehend ins Minus und gab dann kräftig nach. Letztlich beendete er den Handelstag 2,0 Prozent tiefer bei 3.833 Zählern. Nach dem Rückschlag auf Rekordniveau des DAX bleibt der deutsche Leitindex zur Wochenmitte zunächst etwas unter Druck. Der X-DAX signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent auf 25.371 Punkte. Am Montag hatte der DAX mit einem Test der 25.900-Punkte-Marke seinen dreitägigen Rekordlauf gekrönt und dann unter Gewinnmitnahmen - insbesondere im KI-Bereich - gelitten. Und die sind noch nicht abgehakt, denn erneut sackte der südkoreanische KOSPI, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, kräftig ab. Zuletzt knapp 6 Prozent und erreichte den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Vorabend seine Talfahrt wieder aufgenommen und am Ende nur mit Mühe die 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend signalisiert, verteidigt. Erneut rückt auch der Iran-Krieg und wieder steigende Ölpreise in den Fokus. Nach jüngsten Attacken des Iran auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden etwas leichter erwartet. Der EURO STOXX 50 war am Vortag 1,22 Prozent schwächer bei 6.319,86 Punkten aus dem Handel gegangen. Etwas leichter werden die Börsen Handelsstart erwartet. Die US-Techtitel waren zuvor in den USA abgerutscht. Dort hatte wie erwartet die Aufnahme von SpaceX in den Nasdaq-100 belastet. Fondsmanager müssen daher Platz schaffen in ihren Portfolios bei Technologiewerten, da am Freitag auch noch das südkoreanische Schwergewicht SK hynix in den USA an die Börse geht. Entsprechend brachen Chip-Aktien in den USA ein. Dennoch zeigen sich die Märkte am Morgen recht widerstandsfähig, obwohl die USA erneut den Iran angreifen. Der Ölpreis legt darauf zu. Im Fokus der Marktteilnehmer steht am Abend das Protokoll der ersten Fed-Sitzung mit dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh. Marktteilnehmer erhoffen sich mehr Einblick in die Denkweise von Warsh. Der US-Anleihemarkt ist angespannt, seit Warsh begonnen hat, mit Nachdruck über die Notwendigkeit zu sprechen, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken. Gleichzeitig hatte Warsh betont, er wolle künftig weniger zukunftsgerichteten Aussagen über die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder treffen. Das erhöht den Informationsbedarf für den Markt enorm. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich im Dienstagshandel mit Verlusten. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Abschlag von 0,25 Prozent bei 52.924,56 Punkten in den Feierabend.

Daneben gab der Techwerteindex NASDAQ Composite kräftig ab und büsste im Handel am Dienstag 1,16 Prozent auf 25.818,69 Zähler ein. Die starken Abgaben im Technologie-Sektor waren auf die Zahlen von Samsung Electronics zurückzuführen. Der südkoreanische Konzern hat vorläufige Quartalsergebnisse auf Rekordniveau vorgelegt. Das reichte jedoch nicht aus, um die Nervosität der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage zu beruhigen, was die Aktie in Seoul um knapp 7 Prozent einknicken ließ. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



