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Heute im Fokus

DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- KOSPI bricht erneut ein -- Airbus und MTU gründen JV -- Iran-Eskalationen lassen Ölpreis steigen -- Lufthansa, Amazon, Talanx im Fokus

aktualisiert 08.07.26 08:38 Uhr

Daimler-Truck-Aktie: Analyst sieht riesiges Potenzial. Aroundtown-Aktie: Neue Fünfjahresanleihe begeben. Unicredit will Ergebnis für Commerzbank-Übernahmeangebot vorlegen. GameStop-Aktionäre machen den Weg frei für neuen Versuch zur Übernahme von eBay. BMW holt sich Platz zwei bei den Elektroautos zurück. BASF mit Bilanz für China-Werk. Rheinmetall zieht Konsequenzen nach F126-Aus.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch vorbörslich mit Verlusten.

Der DAX war am Vortag 1,37 Prozent schwächer bei 25.465,25 Punkten in den Feierabend gegangen.
Der TecDAX drehte nach einer positiven Eröffnung umgehend ins Minus und gab dann kräftig nach. Letztlich beendete er den Handelstag 2,0 Prozent tiefer bei 3.833 Zählern.

Nach dem Rückschlag auf Rekordniveau des DAX bleibt der deutsche Leitindex zur Wochenmitte zunächst etwas unter Druck. Der X-DAX signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent auf 25.371 Punkte.

Am Montag hatte der DAX mit einem Test der 25.900-Punkte-Marke seinen dreitägigen Rekordlauf gekrönt und dann unter Gewinnmitnahmen - insbesondere im KI-Bereich - gelitten. Und die sind noch nicht abgehakt, denn erneut sackte der südkoreanische KOSPI, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, kräftig ab. Zuletzt knapp 6 Prozent und erreichte den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Vorabend seine Talfahrt wieder aufgenommen und am Ende nur mit Mühe die 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend signalisiert, verteidigt.

Erneut rückt auch der Iran-Krieg und wieder steigende Ölpreise in den Fokus. Nach jüngsten Attacken des Iran auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

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