DAX vor ruhigem Start - 26.000 Punkte bleiben im Fokus -- Asiens Börsen mehrheitlich höher -- HORNBACH steigert Umsatz und operatives Ergebnis -- Airbus, Novartos im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag mit einer ruhigen Eröffnung zeigen. Der DAX sowie der TecDAX werden vorsichtig erwartet. Am deutschen Aktienmarkt deutet sich für Dienstag ein leicht schwächerer Auftakt an. Einer Erholung stehen dabei die anhaltend hohen Preise für Öl und Gas entgegen. Analyst Thomas Altmann von QC Partners merkt laut dpa-AFX an, dass sich Investoren von dieser Entwicklung bislang unbeeindruckt zeigen. Sollten die Energiepreise jedoch dauerhaft hoch bleiben oder weiter klettern, drohen spürbare Schäden für die globale Wirtschaft, die auch die Aktienmärkte nicht ignorieren könnten. Derzeit dominiert an den Börsen allerdings noch die Zuversicht, dass die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran nur von kurzer Dauer ist und die Ölpreise rasch wieder nachgeben werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften auch am Dienstag kaum vom Fleck kommen. Der EURO STOXX 50 dürfte stabil starten. An den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich für Dienstag ein weiterhin ruhiger Handelsverlauf ab. Impulse erwarten Marktteilnehmer spätestens am Nachmittag, wenn die US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende den Handel wieder aufnehmen. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf die US-Anleihemärkte, deren kletternde Renditen das Börsengeschehen zuletzt maßgeblich belasteten. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag bleiben Inflations- und Zinssorgen der beherrschende Unsicherheitsfaktor. Relevante Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Fed erhoffen sich Anleger erst von den am Donnerstag und Freitag anstehenden US-Teuerungsdaten. Unterdessen gilt eine Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag an den Märkten bereits als ausgemacht, weshalb der Fokus dort vor allem auf Aussagen zum Inflationsausblick liegen dürfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street fand am Montag wegen des Labor Days kein Handel statt. Der Dow Jones verlor am vergangenen Freitag zum Sitzungsstart leicht und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Er verließ den Handel 0,51 Prozent schwächer bei 53.413,60 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete den Handel kaum bewegt. Im Tagesverlauf sackte er jedoch ins Minus ab, wo er sich 0,29 Prozent schwächer bei 26.506,99 Punkten verabschiedete. An den US-Aktienmärkten spielte sich am Freitag ein verunsicherter Handel ab. Auslöser waren die offiziell veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für den Monat August, die unerwartet robust ausgefallen sind. Dies schürte erneute Zinserhöhungsphantasien und lässt die Renditen am Anleihemarkt ansteigen. Mit 162.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft lag der Beschäftigungsaufbau deutlich über der Konsensprognose der Ökonomen, die lediglich von 53.000 Stellen ausgegangen waren. Die Arbeitslosenquote verharrte wie prognostiziert bei 4,1 Prozent, während sich der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegte. Für einen dämpfenden, positiven Impuls sorgte am Freitag hingegen das Nachgeben der Ölpreise. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



