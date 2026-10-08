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Asiens Börsen im Minus -- Airbus sichert sich Großauftrag von Biman Bangladesh Airlines -- Novartis: Rhapsido erhält weitere FDA-Zulassung

aktualisiert 08.10.26 07:33 Uhr

Roche-Aktie im Fokus: Partner Zealand Pharma mit positiven Petrelintide-Daten

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch schwach.

Der DAX eröffnete die Sitzung im Minus und fiel im Verlauf tief in die Verlustzone. Er beendete den Tag letztlich 1,35 Prozent niedriger bei 25.104,36 Zählern.
Der TecDAX gab ebenfalls deutlich nach, nachdem er mit einem Minus gestartet war. Sein Schlussstand: 4.048,25 Punkte (-1,24 Prozent).

Nach drei Gewinntagen in Serie legte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Verschnaufpause ein. Mit Blick auf die unmittelbar bevorstehende Quartalsberichtssaison großer US-Unternehmen halten sich die Anleger zurück. Hinzu kommen dürften ein wieder anziehender Ölpreis sowie die trotz der jüngsten Beruhigung weiterhin hohen Renditen an den Anleihemärkten – allen voran bei französischen Staatsanleihen.

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Europas Börsen gaben am Dienstag ebenfalls nach.

Der EURO STOXX 50 bewegte sich ebenfalls klar auf rotem Terrain, nachdem er etwas tiefer in den Handel gegangen war. Er verabschiedete sich 1,55 Prozent im Minus bei 6.174,90 Zählern.

Die Märkte bewegten sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen den Erwartungen an die Unternehmensgewinne und den sich verschärfenden Schwierigkeiten an den Anleihemärkten. Noch überwiege im Handel allerdings die Zuversicht auf kräftige Gewinne in der anstehenden Berichtssaison die Furcht vor steigenden Zinsen.

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An der Wall Street ging es am Mittwoch abwärts.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,66 Prozent bei 51.179,22 Punkten aus dem Handel.
Auch der technologielastige NASDAQ Composite schloß tiefer und verlor 0,22 Prozent auf 27.538,69 Zähler.

Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus hat sich in den vergangenen Wochen zwar belebt, die Sicherheitslage in der Region bleibt aber angespannt. Die Zahl der Attacken auf Öltanker nimmt wieder zu: Nach Angaben der britischen Behörde UK Maritime Trade Operations (UKMTO) wurden seit Anfang Oktober bereits mindestens neun Vorfälle gezählt. Damit kommt der Monat nach wenigen Tagen schon auf halb so viele Angriffe wie der gesamte September, in dem die Meerenge und der Persische Golf zusammengerechnet wurden. Am Ölmarkt zogen die Preise daraufhin wieder an, und auch die Anleiherenditen kletterten erneut.

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Die Börsen in Fernost verbuchen am Donnerstag Verluste.

Der Nikkei 225 notiert zeitweise 0,79 Prozent im Minus bei 69.479,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,27 Prozent ab auf 3.831.84 Zähler.

In Hongkong verliert der Hang Seng 0,69 Prozent auf bei 23.963,31 Einheiten.

Erneut nach unten geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien. Marktteilnehmer führen dies auf die schwachen US-Vorgaben sowie das hohe Niveau von Ölpreisen und Anleiherenditen zurück. An der Wall Street hatten die Anleger am Mittwoch Kasse gemacht, nachdem S&P 500 und NASDAQ tags zuvor neue Bestmarken erreicht hatten.

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