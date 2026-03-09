DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.377 +1,9%Euro1,1562 +0,2%Öl107,6 +15,3%Gold5.102 -0,1%
Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus

aktualisiert 09.03.26 08:42 Uhr

Eskalation im Nahen Osten: Israel attackiert Irans Raketenzentrale - Machtwechsel in Teheran. Roche-Brustkrebstherapie erreicht Primärziel nicht. Aktien von Schaeffler für Deutsche Wohnen im MDAX - Einhell nun im SDAX. GEA: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt. HENSOLDT: Jefferies hebt Rating auf "Buy" - Kursziel unverändert.

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart mit herben Verlusten erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich tief in der Verlustzone.
Der TecDAX dürfte ebenfalls deutlich nachgeben.

Für europäische Anleger bringt die Rückkehr aus dem Wochenende angesichts des eskalierenden Iran-Konflikts Ernüchterung. Vor allem der starke Anstieg der Energiepreise sorgt für wachsende Sorgen um Inflation und Wirtschaftswachstum. Der Iran hat einen neuen obersten Führer eingesetzt, während der Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei weiterhin im Fokus von Israel und den USA steht. Ein baldiges Ende der Kämpfe und eine Rückkehr zu stabiler Ölproduktion scheinen derzeit nicht absehbar.

Mislav Matejka, Anlagestratege bei JPMorgan, kommentierte: "Die geopolitisch getriebene Flucht aus dem Risiko schreitet fort". Zugleich erinnerte er daran, dass der Aktienmarkt häufig seinen Tiefpunkt erreicht, wenn die Anlegerstimmung am schlechtesten ist, und hält einen baldigen Endpunkt des Kursrutsches in dieser oder der kommenden Woche für möglich.

Krisenangst: Warum die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS und MTU nicht profitieren
06.03.26Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
05.03.26Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
04.03.26Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
03.03.26Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
02.03.26Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
