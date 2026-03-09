Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: Israel attackiert Irans Raketenzentrale - Machtwechsel in Teheran. Roche-Brustkrebstherapie erreicht Primärziel nicht. Aktien von Schaeffler für Deutsche Wohnen im MDAX - Einhell nun im SDAX. GEA: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt. HENSOLDT: Jefferies hebt Rating auf "Buy" - Kursziel unverändert.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart mit herben Verlusten erwartet.
Der DAX bewegt sich vorbörslich tief in der Verlustzone.
Der TecDAX dürfte ebenfalls deutlich nachgeben.
Für europäische Anleger bringt die Rückkehr aus dem Wochenende angesichts des eskalierenden Iran-Konflikts Ernüchterung. Vor allem der starke Anstieg der Energiepreise sorgt für wachsende Sorgen um Inflation und Wirtschaftswachstum. Der Iran hat einen neuen obersten Führer eingesetzt, während der Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei weiterhin im Fokus von Israel und den USA steht. Ein baldiges Ende der Kämpfe und eine Rückkehr zu stabiler Ölproduktion scheinen derzeit nicht absehbar.
Mislav Matejka, Anlagestratege bei JPMorgan, kommentierte: "Die geopolitisch getriebene Flucht aus dem Risiko schreitet fort". Zugleich erinnerte er daran, dass der Aktienmarkt häufig seinen Tiefpunkt erreicht, wenn die Anlegerstimmung am schlechtesten ist, und hält einen baldigen Endpunkt des Kursrutsches in dieser oder der kommenden Woche für möglich.
Europas Börsen werden am Montag schwach erwartet.
Der EURO STOXX 50 dürfte zum Wochenstart deutlich nachgeben.
Europas Börsen dürften am Montag zu Handelsbeginn unter Druck stehen, nachdem der Brent-Preis am Wochenende im Zuge der anhaltenden Kämpfe im Iran-Krieg zeitweise um rund 30 Prozent auf knapp 120 Dollar gestiegen war. Aktuell liegt der Preis bei etwa 107 Dollar. In Asien kam es zu deutlichen Kursverlusten, etwa in Seoul um rund 6 Prozent.
Die steigenden Energiepreise verstärken Sorgen vor Stagflation, wodurch die Handlungsspielräume der Zentralbanken eingeschränkt wären. Entsprechend rechnen Marktteilnehmer inzwischen vermehrt mit Zinssenkungen. Medien berichten zudem, dass sich die Finanzminister der G7-Staaten beraten wollen, um über eine mögliche Freigabe strategischer Ölreserven zu sprechen.
Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenausklang mit Abgaben.
Der Dow Jones rutschte am letzten Handelstag der Woche um 0,95 Prozent auf 47.501,55 Punkte ab.
Der NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Abschlag von 1,59 Prozent bei 22.387,68 Zählern.
Die Handelswoche an den US-Börsen verlief wechselhaft und stand im Zeichen der Eskalation im Iran-Konflikt sowie deutlich gestiegener Energiepreise. Auch am Freitag verschlechterte sich das Umfeld für die Wall Street weiter.
Neben dem Krieg im Nahen Osten und den deutlich gestiegenen Ölpreisen rückten un verstärkt Konjunktursorgen in den Vordergrund. Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar fiel überraschend schwach aus: Statt eines erwarteten Stellenaufbaus von 50.000 wurde ein Rückgang um 92.000 Jobs gemeldet. Das nährt die ohnehin wachsenden Befürchtungen einer Stagflation.
Für die US-Notenbank verschärft sich damit das Dilemma. Steigende Energiepreise dürften den Inflationsdruck erhöhen, während schwache Konjunkturdaten eigentlich für Zinssenkungen sprechen würden. Nach dem jüngsten Dämpfer bei den Zinssenkungserwartungen ist der geldpolitische Spielraum entsprechend begrenzt.
Fed-Direktor Christopher Waller relativierte jedoch die Inflationssorgen. In einem Fernsehinterview erklärte er, der Konflikt im Nahen Osten werde die Preise voraussichtlich nicht in einem Ausmaß steigen lassen, das ein Eingreifen der Notenbank erforderlich mache. Höhere Energiepreise führten nicht automatisch zu einem nachhaltigen Anstieg der zugrunde liegenden Inflation.
Die wichtigsten Märkte in Fernost verbuchen zum Wochenstart deutliche Verluste.
In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 5,78 Prozent auf 52.403,95 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,93 Prozent auf 4.085,64 Zähler.
Für den Hang Seng geht es um 1,83 Prozent abwärts auf 25.285,80 Zähler.
Die Aktienmärkte in Ostasien reagieren mit deutlichen Kursverlusten auf den sprunghaften Anstieg der Ölpreise. Zeitweise näherte sich der Preis der Marke von 120 US-Dollar je Barrel. Hintergrund ist der Krieg mit dem Iran, durch den Rohöl erstmals seit mehreren Jahren wieder über die Schwelle von 100 Dollar gestiegen ist. Am Morgen legte die Nordseesorte Brent zeitweise um rund 26 Prozent auf 116,70 Dollar zu. Für viele ostasiatische Volkswirtschaften ist der Import von Öl besonders wichtig, weshalb steigende Energiepreise dort stark ins Gewicht fallen. Seit Beginn der militärischen Auseinandersetzungen vor gut einer Woche hat sich der Ölpreis insgesamt um etwa 60 Prozent verteuert. Ende Februar lag der Preis noch bei rund 70 Dollar pro Barrel. Parallel dazu sind auch die Kraftstoffpreise spürbar gestiegen.
Top Themen
News-Ticker
