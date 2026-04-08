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Waffenruhe im Nahost-Konflikt wackelt: Asiens Börsen mit Verlusten -- Straße von Hormus wieder gesperrt - Ölpreis und Devisen im Blick -- Elmos Semiconductor im Fokus

aktualisiert 09.04.26 07:07 Uhr

Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen. Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen. Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt startete zur Wochenmitte eine phänomenale Erholungsrally.

Der DAX gewann zum Handelsstart bereits kräftig und bewegte sich auch anschließend auf deutlich stärkerem Niveau. Während er den Handel am Vortag noch unter 23.000 Punkten beendet hatte, gewann er am Mittwoch letztlich 5,06 Prozent auf 24.080,63 Zähler.
Der TecDAX startete ebenso deutlich fester und bewegte sich auch weiterhin auf grünem Terrain. Er schloss mit einem Plus von 4,7 Prozent bei 3.586,79 Stellen.

Die überraschende Last-Minute-Einigung auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat am Mittwoch an den globalen Finanzmärkten für eine massive Entspannung gesorgt. Als entscheidender Faktor für diesen diplomatischen Durchbruch gilt die Vermittlung Pakistans, was von Börsenexperten bereits als "Geschenk" gefeiert wurde. Die Vereinbarung sieht eine sofortige und weitreichende Einstellung der Feindseligkeiten vor, die neben den US-Verbündeten auch den Libanon einschließt.

Diese Deeskalation löste einen prozentual zweistelligen Einbruch der Ölpreise aus, die zuletzt als primärer Indikator für weltweite Inflations- und Konjunkturängste fungierten. So fiel der Preis für die Referenzsorte Brent zeitweise unter die Marke von 92 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit über zwei Wochen, was den psychologischen Druck auf die Märkte spürbar minderte.

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