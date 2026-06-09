Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Nordex im Fokus

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Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag vorsichtig bleiben. Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Der TecDAX wird ebenso wenig verändert erwartet. Nach dem Rückfall auf den tiefsten Stand seit knapp drei Wochen dürfte der DAX am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Damit bleibt der DAX vorerst unter seiner 21-Tage-Linie, die er im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs am Montag unterschritten hatte. Laut dem Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets hält sich das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären derzeit die Waage. An den US-Börsen hatten sich die Technologiewerte am Vorabend zwar erholt, nach dem europäischen Handelsschluss fehlten jedoch weitere Impulse. In Asien setzte dagegen eine deutlichere Gegenbewegung ein. Vor allem in Südkorea kam es nach den kräftigen Kursverlusten vom Montag zu einer spürbaren Erholung. Die dortigen Abschläge waren deutlich stärker ausgefallen als in Europa und werden nun teilweise wieder aufgeholt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen werden ohne größere Ausschläge erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vor Börsenstart nur wenig. Positive Impulse kommen sowohl von der Wall Street als auch aus Asien, wo sich die Börsen nach den jüngsten Verlusten erholen. Treiber der Aufwärtsbewegung sind insbesondere Halbleiterwerte, die zuletzt unter kräftigen Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Nachdem entsprechende Titel bereits am Vortag in Europa zulegen konnten, dürften sie auch heute im Fokus der Anleger stehen. Für Unterstützung sorgt zudem die Entspannung im Nahen Osten. Nachdem sich Israel und der Iran nach wechselseitigen Raketenangriffen erneut auf eine Waffenruhe verständigt haben, sind bislang keine neuen Kampfhandlungen bekannt geworden. Vor diesem Hintergrund gibt auch der Ölpreis leicht nach, was die Stimmung an den Märkten zusätzlich stützt. Rückenwind kommt darüber hinaus aus China. Die Exporte des Landes legten im Mai gegenüber dem Vorjahr um 19,4 Prozent zu, nachdem sie im April um 14,1 Prozent gestiegen waren. Damit wurde die Markterwartung von 12,8 Prozent deutlich übertroffen. Auch die Importdaten fielen besser aus als von Ökonomen prognostiziert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen beendeten den Handel zum Wochenstart uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem kleinen Abschlag von 0,16 Prozent bei 50.786,01 Punkten. Eröffnet hatte er die Sitzung noch freundlich, gab seine Gewinne dann jedoch im Verlauf ab und bewegte sich Großteil des späteren Handels nur noch um die Nulllinie.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss hingegen um 0,86 Prozent höher bei 25.929,66 Zählern. Er hatte zum Start bereits kräftig zugelegt und behielt seine positive Tendenz auch anschließend bei. Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Tage im Technologiesektor kehrte zu Wochenbeginn wieder etwas Kaufinteresse zurück. Weder die erneute Eskalation im Konflikt zwischen Iran und Israel noch die daraus resultierenden höheren Ölpreise konnten die Anleger nachhaltig verunsichern. Die Strategen von Morgan Stanley bewerteten die jüngste Schwächephase als erwartbare und zugleich gesunde Korrektur nach der starken Kursentwicklung zuvor. Angesichts weiterhin solider Unternehmensgewinne und einer robusten Wirtschaftslage hielten sie an ihrem konstruktiven Ausblick für den Aktienmarkt fest. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



