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Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Nordex im Fokus

aktualisiert 09.06.26 08:22 Uhr

Evonik-Aktie: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe. Novo Nordisk-Aktie: JPMorgan behält Neutral-Rating bei. Nintendo: Frankreich verhängt Millionenstrafe wegen Fehlfunktionen bei Switch. Deutsch-französischer Kampfjet-Traum von Airbus und Dassault geplatzt. Apples WWDC: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU. tonies: Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann verlängert.

Marktentwicklung


Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag vorsichtig bleiben.

Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.
Der TecDAX wird ebenso wenig verändert erwartet.

Nach dem Rückfall auf den tiefsten Stand seit knapp drei Wochen dürfte der DAX am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Damit bleibt der DAX vorerst unter seiner 21-Tage-Linie, die er im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs am Montag unterschritten hatte. Laut dem Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets hält sich das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären derzeit die Waage.

An den US-Börsen hatten sich die Technologiewerte am Vorabend zwar erholt, nach dem europäischen Handelsschluss fehlten jedoch weitere Impulse. In Asien setzte dagegen eine deutlichere Gegenbewegung ein. Vor allem in Südkorea kam es nach den kräftigen Kursverlusten vom Montag zu einer spürbaren Erholung. Die dortigen Abschläge waren deutlich stärker ausgefallen als in Europa und werden nun teilweise wieder aufgeholt.

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