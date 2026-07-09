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Iran-Konflikt im Blick: Asiens Börsen gespalten -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne - Gewerkschaft schlägt Alarm -- SMAG im Fokus

aktualisiert 09.07.26 07:12 Uhr

Kontron: Techunternehmen von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'. Airbus: Konzern sieht langfristig steigende Nachfrage - Auslieferungstempo im Juni erhöht. SCHOTT Pharma: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen.

Der DAX baute seine anfänglichen Verluste im weiteren Handelsverlauf weiter aus und fiel sogar deutlich unter die 25.000-Punkte-Marke. Zum Feierabend stand ein kräftiges Minus von 2,23 Prozent bei 24.897,45 Zählern an der Kurstafel.
Der TecDAX folgte der Tendez des Leitindex und schloss 2,35 Prozent tiefer bei 3.742,60 Einheiten.

Das schon in den Hintergrund gerückte Thema Iran-Krieg ist am Mittwoch an den Finanzmärkten wieder hochgekocht. Im Gegenzug hat die Rekordjagd im DAX ein jähes Ende gefunden. Nach dem Höchststand bei 25.900 Punkten am Montag ging es nun wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.

US-Präsident Trump erklärte den Waffenstillstand mit dem Iran aus seiner Sicht für beendet. Zuvor war es bereits zu gegenseitigen Angriffen und auch dem Abschuss iranischer Raketen auf Bahrein gekommen. Die Ölpreise zogen kräftig an, womit die Sorgen vor Inflation, Konjunkturschwäche und Zinsreaktionen der Notenbanken wieder präsent sind.

"Der Iran-Konflikt könnte wieder zum Taktgeber für die Risikobereitschaft der Anleger werden", kommentierte Marktanalyst Timo Emden die Verluste. "Was zuletzt wie ein Hintergrundrisiko wirkte, rückt nun wieder ins Rampenlicht und zwingt Anleger, die geopolitische Risikokarte neu zu bewerten."

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