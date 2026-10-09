DAX stärker erwartet - 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen uneins -- SpaceX mit groß angelegtem Frequenzkauf in den USA -- Deutsche Telekom, VW, Shelly, Airbus, DHL, Allianz im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag etwas von seinen Vortagesverlusten erholen. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar im Plus und könnte vor dem Wochenende die runde Marke von 25.000 Punkten wieder zurückerobern.

Der TecDAX wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet. Vor dem Wochenende könnte der deutsche Aktienmarkt einen Teil der Vortagesverluste wettmachen. Für die auslaufende Börsenwoche deutet sich dennoch ein Minus von knapp einem Prozent an. Tags zuvor war der DAX auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen. Etwas Unterstützung liefert der US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag nachgegeben hatten. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich dieser Rückgang am Freitag in gemäßigtem Tempo fort. Mit 5,2 Prozent rentieren zehnjährige US-Papiere allerdings weiterhin auf hohem Niveau. Im Fokus bleibt derweil die auffällige Schwäche der Technologiewerte in New York, die am Vortag unter einem Bericht der “Financial Times” gelitten hatten. Demnach fällt der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI niedriger aus als zuvor in Aussicht gestellt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden vor dem Wochenende stärker erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich klar im Plus. Zum Auftakt am Freitag zeichnet sich an den europäischen Börsen eine freundliche Grundstimmung ab. Zwar schlossen die Indizes an der Wall Street mit Abschlägen, konnten sich aber über ihren Tagestiefs behaupten, nachdem die Marktzinsen im späten Handel immer weiter gesunken waren. Im Tagesvergleich gab die vielbeachtete Zehnjahresrendite sogar um 5 Basispunkte auf 5,23 Prozent nach. Diese spürbare Beruhigung am Anleihemarkt dürfte die Risikobereitschaft wieder beleben – erst recht auf dem an den Vortagen deutlich zurückgekommenen Niveau. Hinzu kommt, dass die Ölpreise erneut fallen. Auf Branchenebene sind die Vorzeichen für Aktien mit KI-Fantasie allerdings ungünstig: Der US-Halbleiterindex brach um mehr als 3 Prozent ein. Auslöser war ein Bericht der “Financial Times”. Demnach belegen der Zeitung vorliegende Finanzunterlagen, dass der annualisierte Umsatz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI Ende September lediglich bei 50 Milliarden Dollar lag – 20 Milliarden unter der eigenen Prognose des Unternehmens. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones verlor zum Börsenstart 0,15 Prozent auf 51.105,04 Punkte, kämpfte sich im Verlauf aber leicht auf grünes Terrain und schloss 0,10 Prozent höher bei 51.232,48 Punkten.

Der NASDAQ Composite rutschte im Handelsverlauf ab und ging 1,25 Prozent tiefer bei 27.193,34 Punkten aus dem Handel. Auch am Donnerstag hielten sich Anleger an der Wall Street mit Käufen zurück. Belastend wirkten erneut die hohen Renditen am Anleihemarkt sowie der weiter anziehende Ölpreis. Auftrieb erhielt das Öl durch Berichte über eine mögliche Wiederaufnahme der US-Militärschläge gegen den Iran: Wie das Nachrichtenportal "Axios" und der Sender NBC News unter Berufung auf Insider meldeten, könnten größere Einsätze bereits in den nächsten Wochen erneut beginnen. Nach Medienberichten über mögliche neue US-Angriffe auf iranische Ziele noch vor den Midterms hat US-Präsident Donald Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Regierung führe unterdessen "konstruktive Gespräche" mit Teheran, schrieb Trump weiter. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hatte zuvor auf seinem Telegramkanal geschrieben, dass die Regierung in Teheran eine Antwort aus den USA prüfe. Man habe Washington einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt und eine Antwort erhalten - darauf wolle man in wenigen Tagen reagieren, hieß es. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



