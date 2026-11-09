Asiens Börsen leiten Erholungskurs ein -- Berkshire Hathayway verzeichnet weniger Gewinn -- Spionageverdacht gegen Umfeld von NVIDIA-Chef Jensen Huang

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag tief in der Verlustzone. Der DAX hatte die Sitzung bereits leichter begonnen und bewegte sich auch im weiteren Verlauf deutlich auf rotem Terrain. Er verabschiedete sich letztlich 1,92 Prozent niedriger bei 25.820,36 Punkten ins Wochenende.

Der TecDAX startete ebenso schwächer und verbrachte den Handelstag ebenso auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 4.004,80 Punkte (-0,86 Prozent). Der deutliche Kursrückschlag in den USA am Donnerstag schlug vorm Wochenende auch auf den DAX durch. Erst am Tag zuvor hatte der deutsche Leitindex mit rund 26.692 Punkten ein neues Rekordhoch markiert, ehe ihn die anschließende Kursschwäche an den US-Börsen ausbremste. Dort verzeichnete der US-Technologieindex NASDAQ 100 den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank betonte, dass sich an der Wall Street genau das von Investoren seit Monaten befürchtete Szenario bewahrheitet habe: Das hohe Klumpenrisiko durch die Dominanz weniger großer Technologiekonzerne zieht bei einem kräftigen Einbruch dieser Schwergewichte die gesamten Indizes mit nach unten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen notierten vor dem Wochenende leichter. Der EURO STOXX 50 zeigte sich von seiner schwächeren Seite, nachdem er die Sitzung bereits tiefer eröffnet hatte. Sein Schlussstand: 6.166,95 Punkte (-1,04 Prozent). Für die europäischen Börsen spielte sich am Freitag ein schwächerer Handel ab. Der deutliche Kursverfall bei den US-Technologieaktien am Vorabend überraschte die Marktteilnehmer zwar im Ausmaß, kaum jedoch bezüglich der betroffenen Branchen. Analysten hatten im Falle eines Wahlsiegs der US-Demokraten weitgehend mit Belastungen für KI- und Rüstungswerte gerechnet, da erwartet wird, dass dort Mittel abgezogen werden, um den Wiederaufbau des US-Gesundheitswesens zu finanzieren. Auch an den asiatischen Handelsplätzen kam es zu Verkäufen bei Technologie- und Rüstungsaktien. Am Markt wurden die Kursrückgänge jedoch auch als gesunde Bereinigung gewertet, was gerade im Hinblick auf den bevorstehenden Börsengang von Anthropic positiv für die Aktienbewertungen gesehen wird. Zudem setzten bei Titeln wie NVIDIA und Google im nachbörslichen Handel bereits wieder Käufe durch Schnäppchenjäger ein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Freitag uneins. Nach dem gestrigen kräftigen Einbruch startete der Dow Jones am Freitag mit einem Minus. Er bewegte sich anschließend jedoch nahe der Nulllinie, fiel letztlich aber wieder 0,46 Prozent auf 51.286,21 Punkte zurück.

Der technologielastige NASDAQ Composite, der sogar noch stärker eingebrochen war, präsentierte sich dagegen schon anfänglich höher. Er verweilte auch weiterhin auf grünem Terrain und verabschiedete sich 1,09 Prozent im Plus bei 24.579,42 Zählern. Auslöser der Erholung war der offizielle Arbeitsmarktbericht, der für Oktober einen überraschend kräftigen Stellenzuwachs ausweist. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im Oktober 165.000 neue Jobs geschaffen, Volkswirte hatten lediglich 59.000 erwartet. Zudem ging die Arbeitslosenquote entgegen den Prognosen leicht zurück. Der robuste Arbeitsmarkt könnte der US-Notenbank allerdings zusätzliche Gründe für eine Zinserhöhung im Dezember liefern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



