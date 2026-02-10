DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,0%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1907 -0,1%Öl69,04 -0,1%Gold5.031 -0,6%
Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick

aktualisiert 10.02.26 08:36 Uhr

Talanx erzielt Rekordgewinn in 2025. Fitch bestätigt Rating für Siemens. NVIDIA fordert US-Kongress zur Erneuerung der Quanteninitiative auf.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Dienstag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verbucht der DAX ein kleines Minus von 0,1 Prozent bei 24.993 Punkten.
Auch der TecDAX bewegte sich vorbörslich kaum.

Zu Wochenbeginn war der deutsche Leitindex im späten Handel über die Tausendermarke gestiegen, doch nun bleibt diese auf der Kippe. Eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar gelingt damit zunächst nicht.

Aus bleibt am Dienstag der internationale Rückenwind, denn nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus, der den DAX am Montag im Nachmittagshandel noch mitgetragen hatte. Am Markt hieß es laut dpa, dass die Anleger am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht zunächst eine kleine Warteschleife fliegen könnten.

Top Themen

Siemens-Aktie stärker: Fitch bestätigt IDR-Rating
SiemensTeamViewerSAPTSMCDroneShieldTalanxTUI

News-Ticker

Börsenchronik

09.02.26Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
06.02.26Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
05.02.26Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
04.02.26DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
03.02.26DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
