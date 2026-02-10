DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Dienstag zurückhalten. Eine Stunde vor Handelseröffnung verbucht der DAX ein kleines Minus von 0,1 Prozent bei 24.993 Punkten.

Auch der TecDAX bewegte sich vorbörslich kaum. Zu Wochenbeginn war der deutsche Leitindex im späten Handel über die Tausendermarke gestiegen, doch nun bleibt diese auf der Kippe. Eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar gelingt damit zunächst nicht. Aus bleibt am Dienstag der internationale Rückenwind, denn nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus, der den DAX am Montag im Nachmittagshandel noch mitgetragen hatte. Am Markt hieß es laut dpa, dass die Anleger am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht zunächst eine kleine Warteschleife fliegen könnten.





Die europäischen Börsen tendierten am Dienstag seitwärts. Eine Stunde vor Handelsbeginn steht der EURO STOXX 50 0,1 Prozent im Minus bei 6.055 Punkten.





Nach der Rekordfahrt vor dem Wochenende ging der Wall Street am Montag die Puste aus. Nach einem negativen Start konnte der Dow Jones im frühen Handel bei 50.219 Punkten erneut ein Rekordhoch markieren. Doch im Anschluss gab der US-Leitindex die Gewinne fast vollständig wieder ab und schloss mit nur einem kleinen Zuwachs von 0,04 Prozent bei 50.135,87 Punkten.

Der NASDAQ Composite drehte ebenfalls ins Plus, zog im Handelsverlauf aber ordentlich an und beendete die Sitzung 0,90 Prozent stärker bei 23.238,67 Stellen. "Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Nun seien die kommenden Tage entscheidend. Zum Wochenstart war die Nachrichtenlage dünn: Weder wichtige Konjunkturdaten noch große Quartalszahlen standen an. Später rücken jedoch Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten in den Fokus.